周街貼「JACE憑咩開紅館」！陳凱詠被質疑谷飛 斗膽問蔡依林借蛇

【on.cc東網專訊】歌手陳凱詠（JACE）於2023年約滿環球後，成為獨立歌手，而她將於今年2月18、19日在紅館處女開唱，門票原定於去年11月28日公開發售，因應大埔宏福苑火災，延至上月19日開售。門票開售近兩星期，有網民指陳凱詠演唱會門票滯銷，雖未知是否與演唱會正值農曆新年的年初二、三有關，而昨日（31日）有網民發現「JACE憑咩開紅館」、「JACE無後台注定滯銷」街招的另類宣傳，有網民認為能引起注意，卻有更多網民直指「肉酸」、「討厭」，認為會引起反效果。

廣告 廣告

有陳凱詠歌迷在社交平台出Po，並以「冇人可以恰陳凱詠大行動」為題，緊急呼籲：「鵝頸橋往灣仔方向已清，可留意往銅鑼灣方向！」同時亦上傳了幾張已被撕下的海報。此文一出，網民有不同反應，有人認為可能是陳凱詠的「反宣傳」策略，有人則相信是Haters所為。

及後，陳凱詠在社交網發文寫道：「Whoever did that with whatever intention, it’s honestly freaking me out😔 」（不管是誰做及目的何在，也令我覺得很害怕），相信事件與其為演唱會「反宣傳」無關。不少歌迷亦留言安慰她，又叫她不要理會無聊的人。

陳凱詠對於一於少理，開始為演唱會綵排，是次演唱會的舞台呈現流動生命體設計，靈感源自神話中的青蛇，象徵着蛻變、自由與突破。剛好台灣天后蔡依林正於大巨蛋開唱，站在巨蟒上繞場，陳凱詠見到即在社交網向蔡依林表示：「依林姐姐！條蛇可以借來用一用嗎？新年檔期！謝謝！」

【更多影劇新聞詳情請上東網新聞】