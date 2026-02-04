周霽：全力支持特區政府依法施政 李家超：積極帶領社會對接十五五規劃

【Now新聞台】中聯辦舉行新春團拜會，主任周霽致辭時表示，國家主席習近平一直牽掛著香港發展及市民福祉，而香港東方之珠正散發著更璀璨奪目的光彩，中聯辦新一年將堅定不移貫徹一國兩制方針，全力支持特首李家超及特區政府依法施政。

中聯辦主任周霽：「只要始終弘揚獅子山精神，同舟共濟、無畏無懼、踏平崎嶇，香港由治及興的征途，就沒有甚麼克服不了的困難、就沒有甚麼攀登不了的高峰。女士們、先生們、朋友們，路雖遠，行則將至、事雖難，做則必成，新的一年，我們相信香港一定能堅持和完善行政主導。」

行政長官李家超：「不同政策局和部門主動對接十五五規劃框架，並首次制定香港的五年規劃。特區政府會強化擔當意識，切實擔負第一責任人角色，積極帶領社會各界主動對接十五五規劃。」

