【動物專訊】粉嶺和合石發生懷疑虐待動物事件，放養狗仔「袋鼠」今日中午被人發現在馬路坐著，尾巴傷口見骨，而且有烏蠅蟲，情況十分嚴重。現時狗狗已送到毛守獸醫中心，發現傷口懷疑涉及人為，另肛門位置有腫瘤，需要進行尾巴及腫瘤切除手術。毛守Kent表示，狗主接到聯絡後說如果要付錢，便著他們將狗狗人道毀滅，毛守已要求對方簽棄養紙，將狗狗撫養權交給他們。

熱心市民表示，當時見到狗狗坐在馬路，不太願走動，發現他的尾巴受傷，於是她和家人攔住車，將狗狗引到馬路，再聯絡不同動物機構求救。她表示，狗狗的尾巴似被人斬傷，傷口見骨，而且有烏蠅蟲。

廣告 廣告

狗狗最終交到毛守獸醫中心醫治，Kent表示狗狗的傷口似是人為，再被烏蠅蟲侵蝕，另肛門位置亦有腫瘤。他又表示狗狗出現貧血，懷疑有牛蜱熱。

毛守透過晶片登記資料聯絡到狗主，得知狗狗名叫袋鼠，在和合石放養，對方得知狗狗的傷勢後，竟說如要付錢，便叫他們將狗狗人道毀滅，因此毛守要求對方簽棄養紙。

Kent表示，會為狗狗進行尾巴和腫瘤切除手術，他估計袋鼠約8至9歲，除了受傷和腫瘤外，其他健康情況沒有大問題。

祝福袋鼠手術順利，盡快康復。如有人知道狗狗受傷原因，請與本報聯絡報料。

粉嶺和合石放養狗「袋鼠」尾巴受傷。

粉嶺和合石放養狗「袋鼠」尾巴受傷。

傷口懷疑涉及人為，亦有烏蠅蟲感染。

狗狗肛門有腫瘤，需要進行尾巴及腫瘤切除手術。

The post 和合石放養狗尾部重傷見骨 傷勢疑涉人為需動手術切除 appeared first on 香港動物報 Hong Kong Animal Post.