和平談判雖暫停 俄移交1000具烏軍遺體、烏歸還24具

（法新社基輔18日電） 烏克蘭政府機構表示，烏方今天從俄羅斯接收據稱屬於烏軍陣亡士兵的1000具遺體，作為交換，烏克蘭將24名俄羅斯士兵遺體移交俄方。

烏克蘭「戰俘處遇協調總部」（Coordination Headquarters for the Treatment of Prisoners of War）透過Telegram發佈聲明表示：「今天進行遺體歸還作業，1000具俄方聲稱屬於烏克蘭軍人的遺體已歸還烏克蘭。」

根據提供俄羅斯戰俘與失聯士兵訊息的另一烏克蘭政府機構，作為交換，烏克蘭將24名俄羅斯士兵遺體移交俄方。

雙方在全面戰爭爆發以來，歸還遺體與戰俘交換是少數仍持續進行的合作項目。

自2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，雙方都有數以萬計士兵喪生，迄今未定期公布精確傷亡數據。

根據烏克蘭「我想知道」（I Want to Find）計畫，此次遺體交換由紅十字國際委員會（International Committee of the Red Cross）居中斡旋。

儘管美方主導透過外交途徑結束俄烏戰爭行動，俄烏已舉行3輪直接談判，但實質停戰進展有限，似乎已停滯。

克里姆林宮上週表示，俄羅斯與烏克蘭之間的和平談判已「暫停」。（編譯：陳政一）