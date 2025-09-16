和牛放題限時買一送一！銅鑼灣牛舞Gyumai燒肉及涮涮鍋放題 人均$216起任食薩摩牛/樂天澳洲和牛/蒜香牛油帆立貝+汽水任飲

同志影展開鑼 公屋案原告 Nick 獲獎
日本鹿兒島著名燒肉品牌Beefar’s，首間以放題形式開設的燒肉及涮涮鍋專門店「牛舞Gyumai」，一直嚴格挑選全球各地品質上乘的珍稀肉品及高質日本料理，在尋找頂級和牛的旅程上，「薩摩牛」絕對是不容錯過的牛界明星！薩摩牛來自日本九州最南端的薩摩半島，當地溫暖的氣候為肉牛生長提供了理想環境，能被認定為薩摩牛的個體，不僅BMS霜降程度需達5級以上，還必須是至少28個月大、未生育過的母牛，且全程不使用抗生素與生長激素，如此嚴苛的標準，造就了薩摩牛的鮮紅粉嫩肉質，均勻分布的油花，油脂間還彌漫著迷人的奶油香氣，入口即化的美妙口感，想不到如此高質靚牛，只需$216起就有機會放題式肆意任嘗！優惠在9月16日下午三點在KKday開搶，大家快約朋友一起品嚐吧！
120分鐘放題 歎澳洲樂天L’grow和牛
牛舞Gyumai的和牛燒肉及涮涮鍋放題，精心設有A、B、C三個等級套餐，即使不同預算與口味追求，都是一場高性價比的和牛盛宴！先說說2款限時120分鐘的套餐：人均$216起的SET C特級燒肉放題堪稱門店性價比之王，足足67種菜品，盡情暢享軟嫩的美國極上牛板腱，薄切、一口牛等多樣吃法隨心選，搭配香氣四溢的牛冧肉、油潤的日式牛五花，還有樂天澳洲和牛頸肉壽喜燒拼盤錦上添花；鮮嫩的墨魚仔、香酥的鹽燒多春魚，再配上清爽解膩的四洲茶飲、日本雪條，性價比爆棚！
想升級體驗，人均$291起的SET B樂天澳洲和牛放題就更不容錯過，117種菜品，除了能享受C套餐的所有美味，雞肉串、豚肉芙蓉串，鮮味濃郁的蒜香牛油帆立貝、虎蝦等，和香嫩的薩摩牛牛肩胛外，還可試試破天荒從澳洲昆士蘭區的樂天自家專業飼養場引入的樂天L’grow和牛，飼養員憑著30多年豐富經驗，由日本純種黑毛和牛配種而來的澳洲樂天L’grow和牛，每頭均超過360日穀飼過程，每片牛肉均呈現出紅潤色澤及分佈均勻的油花，其獨家研發的優質飼料更加入優質堅果，中和牛肉帶酸的味道，換上果仁芳香的餘韻，濃郁牛味極具層次！
【第二位半價優惠】120分鐘SET B樂天澳洲和牛放題
優惠價：$291起/位｜
原價：$388/位
原價$388起/位，第二位半價$194起/位，即人均$291起/位
現場現金支付原價加一服務費
【第二位半價優惠】120分鐘SET C特級燒肉放題
優惠價：$216/位｜
原價：$288/位
成人$288/位，第二位半價$144/位，即人均$216/位
現場現金支付原價加一服務費
無限時體驗 瘋狂歎薩摩和牛
「牛舞Gyumai」王牌套餐一定是SET A日本薩摩和牛放題，買一送一優惠後人均只需$294起，就可不限時暢吃145種菜品，B、C套餐的美味當然全都囊括其中，連薩摩和牛也是任嘗；薩摩牛特上西冷，油花如雪花般均勻分布，軟嫩的肉質中裹挾著淡淡的奶香，每一口都是頂級享受；薩摩牛牛肩胛薄切則口感軟嫩，簡單鹽烤突顯了純粹肉香；薩摩牛牛腹骨肉，油脂香氣濃郁卻絲毫不膩，咀嚼時軟滑中帶勁；套餐更會每天還會供應2款限定稀少肉部位；再搭配的薩摩牛牛胸腹肉定量拼盤，一次嘗遍不同部位的獨特風味；套餐裡還有甲羅燒、磯煮鮑魚等珍貴海鮮！
選擇SET A套餐可解鎖兩項超值加購，僅需$48每位的刺身任食，暢享新鮮到極致的日本甘蝦、希靈魚八爪魚、馬刀貝赤貝、鯛魚與三文魚等；酒精任飲同樣每位只需加$48，Sapporo生啤、CHOYA香醇本格梅酒、清酒、紅酒與白酒隨意暢飲！
【買一送一】牛舞Gyumai無限時SET A日本薩摩和牛放題
優惠價：$588起/2位｜
原價：$588起/位
現場現金支付原價加一服務費
午市時段：12:00-16:30，最後入座時間為14:30
晚市時段：17:00–22:30，最後入座時間為21:00
牛舞Gyumai - 銅鑼灣店
地址：銅鑼灣波斯富街99號利舞臺廣場8樓A舖(地圖)
