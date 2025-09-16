Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

和牛放題限時買一送一！銅鑼灣牛舞Gyumai燒肉及涮涮鍋放題 人均$216起任食薩摩牛/樂天澳洲和牛/蒜香牛油帆立貝+汽水任飲

日本鹿兒島著名燒肉品牌Beefar’s，首間以放題形式開設的燒肉及涮涮鍋專門店「牛舞Gyumai」，一直嚴格挑選全球各地品質上乘的珍稀肉品及高質日本料理，在尋找頂級和牛的旅程上，「薩摩牛」絕對是不容錯過的牛界明星！薩摩牛來自日本九州最南端的薩摩半島，當地溫暖的氣候為肉牛生長提供了理想環境，能被認定為薩摩牛的個體，不僅BMS霜降程度需達5級以上，還必須是至少28個月大、未生育過的母牛，且全程不使用抗生素與生長激素，如此嚴苛的標準，造就了薩摩牛的鮮紅粉嫩肉質，均勻分布的油花，油脂間還彌漫著迷人的奶油香氣，入口即化的美妙口感，想不到如此高質靚牛，只需$216起就有機會放題式肆意任嘗！優惠在9月16日下午三點在KKday開搶，大家快約朋友一起品嚐吧！

立即查看牛舞Gyumai放題優惠

廣告 廣告

👉🏻 全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

行程及飲食優惠平台：

KKday｜Klook

>>按此查看更多KKday飲食優惠<< >>按此查看更多Klook飲食優惠<<

120分鐘放題 歎澳洲樂天L’grow和牛

牛舞Gyumai的和牛燒肉及涮涮鍋放題，精心設有A、B、C三個等級套餐，即使不同預算與口味追求，都是一場高性價比的和牛盛宴！先說說2款限時120分鐘的套餐：人均$216起的SET C特級燒肉放題堪稱門店性價比之王，足足67種菜品，盡情暢享軟嫩的美國極上牛板腱，薄切、一口牛等多樣吃法隨心選，搭配香氣四溢的牛冧肉、油潤的日式牛五花，還有樂天澳洲和牛頸肉壽喜燒拼盤錦上添花；鮮嫩的墨魚仔、香酥的鹽燒多春魚，再配上清爽解膩的四洲茶飲、日本雪條，性價比爆棚！

想升級體驗，人均$291起的SET B樂天澳洲和牛放題就更不容錯過，117種菜品，除了能享受C套餐的所有美味，雞肉串、豚肉芙蓉串，鮮味濃郁的蒜香牛油帆立貝、虎蝦等，和香嫩的薩摩牛牛肩胛外，還可試試破天荒從澳洲昆士蘭區的樂天自家專業飼養場引入的樂天L’grow和牛，飼養員憑著30多年豐富經驗，由日本純種黑毛和牛配種而來的澳洲樂天L’grow和牛，每頭均超過360日穀飼過程，每片牛肉均呈現出紅潤色澤及分佈均勻的油花，其獨家研發的優質飼料更加入優質堅果，中和牛肉帶酸的味道，換上果仁芳香的餘韻，濃郁牛味極具層次！

銅鑼灣牛舞Gyumai 和牛放題

【第二位半價優惠】120分鐘SET B樂天澳洲和牛放題

優惠價：$291起/位｜ 原價：$388/位

原價$388起/位，第二位半價$194起/位，即人均$291起/位

現場現金支付原價加一服務費

SHOP NOW

【第二位半價優惠】120分鐘SET C特級燒肉放題

優惠價：$216/位｜ 原價：$288/位

成人$288/位，第二位半價$144/位，即人均$216/位

現場現金支付原價加一服務費

SHOP NOW

銅鑼灣牛舞Gyumai 和牛放題

銅鑼灣牛舞Gyumai 和牛放題

無限時體驗 瘋狂歎薩摩和牛

「牛舞Gyumai」王牌套餐一定是SET A日本薩摩和牛放題，買一送一優惠後人均只需$294起，就可不限時暢吃145種菜品，B、C套餐的美味當然全都囊括其中，連薩摩和牛也是任嘗；薩摩牛特上西冷，油花如雪花般均勻分布，軟嫩的肉質中裹挾著淡淡的奶香，每一口都是頂級享受；薩摩牛牛肩胛薄切則口感軟嫩，簡單鹽烤突顯了純粹肉香；薩摩牛牛腹骨肉，油脂香氣濃郁卻絲毫不膩，咀嚼時軟滑中帶勁；套餐更會每天還會供應2款限定稀少肉部位；再搭配的薩摩牛牛胸腹肉定量拼盤，一次嘗遍不同部位的獨特風味；套餐裡還有甲羅燒、磯煮鮑魚等珍貴海鮮！

選擇SET A套餐可解鎖兩項超值加購，僅需$48每位的刺身任食，暢享新鮮到極致的日本甘蝦、希靈魚八爪魚、馬刀貝赤貝、鯛魚與三文魚等；酒精任飲同樣每位只需加$48，Sapporo生啤、CHOYA香醇本格梅酒、清酒、紅酒與白酒隨意暢飲！

【買一送一】牛舞Gyumai無限時SET A日本薩摩和牛放題

優惠價：$588起/2位｜ 原價：$588起/位

現場現金支付原價加一服務費

午市時段：12:00-16:30，最後入座時間為14:30

晚市時段：17:00–22:30，最後入座時間為21:00

SHOP NOW

銅鑼灣牛舞Gyumai 和牛放題

銅鑼灣牛舞Gyumai 和牛放題

銅鑼灣牛舞Gyumai 和牛放題

銅鑼灣牛舞Gyumai 和牛放題

銅鑼灣牛舞Gyumai 和牛放題

牛舞Gyumai - 銅鑼灣店

地址：銅鑼灣波斯富街99號利舞臺廣場8樓A舖(地圖)

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多優惠資訊推介

自助餐優惠丨酒店自助餐劈價推介30間！低至$383位/任食生蠔龍蝦蟹腳/無限暢飲

日式放題2025│日式放題優惠推介10間 大喜屋半價優惠/低至$138每位/45折6小時任食午市放題

點心放題2025│點心放題回本推介12間！低至$118/任食90分鐘/7折酒店級點心

長者自助餐優惠〡10間酒店自助餐優惠推介！最平$171起/自助晚餐低至$394/任食龍蝦生蠔

香港Weekend Brunch推介合集10間！早午自助餐/香檳紅白酒任飲

燒肉放題丨燒肉放題推介12間！低至$33/位任飲生啤/買3送1/無限時任食和牛

火鍋放題｜20間任食火鍋優惠合集！$178起任食和牛/任食鮑魚海鮮/150分鐘任食

酒店下午茶優惠│afternoon tea推介17間 $120甜品下午茶半自助餐/送$950奢華護膚品

下午茶自助餐│酒店下午茶自助餐優惠10間！$168/位芒果甜品buffet/低至7折任食榴槤甜品

放題優惠│放題優惠推介8間！$88燒肉放題/任食生蠔/和牛放題買一送一

更多美食推介

火鍋推介2025｜精選10+間人氣必食打邊爐推薦！優惠低至45折/送黃酒雞/本地騸牯牛

片皮鴨2025│香港北京填鴨推介20間！低至$128隻/一鴨三食/火焰胡椒片皮鴨

散水餅2025│特色散水餅推介20間！獨立包裝曲奇+拿破崙/幽默抵死散水圖案/免運費及優惠價

拉麵推介｜15間超強香港拉麵合集 Mirror成員開設/本地+過江龍拉麵/東京米芝蓮

沙嗲牛肉麵最強推介8間！好好運重開/元朗永順/慈雲山榮記沙嗲牛肉麵煲

中菜推介｜13間親民/酒店/貴價中菜餐廳推薦 世界50佳餐廳/杜琪峯包場宴客/酒店低至半價優惠

台灣牛肉麵｜港九新界10間高質牛肉麵推介 祖傳60年食譜/台北牛肉麵節冠軍/前台北市長推介

牛肉飯香港｜Top10日式牛肉飯推介 慢煮牛丼/日本過江龍/半價海膽燒牛肉三文魚籽丼

越南河粉推薦5間！有一間被譽為油尖旺最好食越南牛河？加拿大回流港人出品越南河+越南人主理

打冷潮州菜6大推介！九龍城創發/上環尚興/佐敦紅伶/新蒲崗陳儀興 最正凍蟹＋蠔餅＋滷水

韓式炸雞｜港九新界10間高質韓國炸雞店推介！炸雞界貴族/劉在石代言/一個價錢食8款炸雞配芝士

【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？