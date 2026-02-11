黎智英案判刑｜相關報道列表一次睇
和牛放題買一送一！四季‧悅限時推出買一成人送一長者/小童 人均$243起任食和牛他他沙律配松露汁、和牛壽司卷
無限時任食和牛人均只需$243？每位仲送每位迷你海膽和牛丼一客？即看內文：
2026年開年最抵食和牛放題來啦！四季‧悅聯手KKday推出限時和牛放題超狂親子優惠，買一成人送一長者或小童，人均只需$243，更免長者／小童服務費，一家四口最perfect！若想二人撐枱腳，另有第二位成人$60優惠，人均也只是$273，更開放情人節預訂。優惠用餐日期由現時至3月17日，無論九龍灣及金鐘分店，也是任食任飲無限時。和牛控準備衝衝衝！
👉🏻 全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略
行程及飲食優惠平台：
>>按此查看更多KKday飲食優惠<< >>按此查看更多Klook飲食優惠<<
四季‧悅兩大分店齊齊推高質日式放題！環境各有特色、堅持高品質食材
老字號日本料理店四季‧悅堅持高品質食材，自創立以來選料講究，保證每道菜都達標！網民指九龍灣分店「座位頗闊落，不會太迫，裝修簡單但舒服！適合家庭或朋友聚會。」放題質素獲狂讚：「刺身新鮮彈牙，三文魚肥美、帆立貝甜脆！和牛juicy多油脂，牛味濃郁唔柴，每位送迷你海膽和牛丼超抵！」服務方面：「上菜速度快，侍應有禮貌收碟勤力，環境整潔！」整體被封為「九龍灣隱世高CP日式放題」。至於金鐘分店位處金鐘核心，網民指環境優雅清靜：「裝修雅緻有格調，寬敞開揚，寧靜得嚟又有私隱度！適合商務午餐或約會。」食物獲好評：「月見海膽蟹肉丼超澎湃，海膽甘香鮮甜！煎鵝肝焦香肥美，清酒煮蜆清香鮮甜！」服務：「侍應態度好，笑容親切，上菜快！」被讚「金鐘日式放題性價比極高，食物質素5星！」
午晚市無限昤任飲任食 特色和牛5大菜式＋每位送海膽和牛丼
四季‧悅和牛放題系列超級豐富，特色和牛菜式包括creamy香濃的蘑菇忌廉和牛撻、juicy爆汁的和牛他他沙律配松露汁、入口即化的和牛壽司卷、煙韌彈牙的燒大蔥和牛串，還有脆口多汁的香蔥和牛米餅，每樣都高質牛味濃郁！而且，惠顧和牛放題每位即送迷你海膽和牛丼一客（情人節除外），海膽新鮮甜美＋和牛粒，食到回本位零難度！
新增自選暖身鍋物超實用，任選湯底（韓式辛辣湯、海帶木魚清湯、壽喜燒湯、香濃豬骨湯），配料任食肥牛、鮮蝦、雞肉、豚肉、帆立貝、青口、蜆、旺菜、波菜、淮山、葛絲、豆腐、冬菇、秋葵、蓮藕、翠玉瓜等，暖笠笠又滿足！其他任食選擇超過100款日式美食，包括多款新鮮刺身如油甘魚、𩶘魚、三文魚等，還有海膽流心忌廉餅、蟹肉忌廉餅、炸吉列蠔、比目魚西京燒、蒜蓉燒半殼元貝、煎鵝肝、吞拿魚蓉黑松露帶子、海膽醬燒赤蝦、芝士炸蝦卷、明太子雞翼、清酒、CHOYA梅酒、各式甜品等，保證食到飽、飲到夠！
【買一送一】午晚市無限時任食任飲日式放題｜九龍灣及金鐘分店｜免贈長者或小童服務費
優惠價：$486/2位，人均$243/位│
原價：$772/2位
購買1成人送1長者或小童
惠顧和牛放題，每位可享用迷你海膽和牛丼一客
【快閃56折】午晚市無限時任食任飲日式放題｜第2位成人$60｜九龍灣及金鐘分店
優惠價：第一位成人$486，第二位成人$60，人均$273/位│
原價：$486/位
惠顧和牛放題，每位可享用迷你海膽和牛丼一客
優惠期 (預訂期)：最早可預訂日2026年2月11日起
用餐日期：2026年1月28日至3月17日（不適用於2026年2月13至14日）
四季‧悅
九龍灣分店：九龍灣宏泰道23號Manhattan Place 1樓101-103號舖（地圖）
金鐘分店：金鐘夏慤道16號遠東金融中心UG樓A1號舖（地圖）
全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！
更多優惠資訊推介
自助餐優惠丨酒店自助餐劈價推介30間！低至$383位/任食生蠔龍蝦蟹腳/無限暢飲
長者自助餐優惠2026〡13間酒店自助餐優惠推介！長者優惠比買一送一價錢平／人均最平$167起／任食生蠔、龍蝦
香港Weekend Brunch推介合集10間！早午自助餐/香檳紅白酒任飲
香港酒店Staycation包自助餐優惠推介11間 文華44折有客房升級/$970自助午餐+無邊際泳池
放題2026│日式放題優惠推介10間 大喜屋半價優惠/低至$138每位/45折6小時任食午市放題
放題2026│點心放題回本推介12間！低至$118/任食90分鐘/7折酒店級點心
燒肉放題2026丨燒肉放題推介12間！低至$33/位任飲生啤/買3送1/無限時任食和牛
火鍋放題2026｜20間任食火鍋優惠合集！$178起任食和牛/任食鮑魚海鮮/150分鐘任食
酒店下午茶優惠2026│afternoon tea推介17間 $120甜品下午茶半自助餐/送$950奢華護膚品
酒店優惠2026｜香港Staycation酒店住宿最新優惠合集（持續更新）
下午茶自助餐2026│酒店下午茶自助餐優惠10間！$168/位芒果甜品buffet/低至7折任食榴槤甜品
放題優惠2026│放題優惠推介8間！$88燒肉放題/任食生蠔/和牛放題買一送一
更多美食推介
片皮鴨2026│香港北京填鴨推介20間！低至$128隻/一鴨三食/火焰胡椒片皮鴨
散水餅2026│特色散水餅推介20間！獨立包裝曲奇+拿破崙/幽默抵死散水圖案/免運費及優惠價
拉麵推介2026｜15間超強香港拉麵合集 Mirror成員開設/本地+過江龍拉麵/東京米芝蓮
沙嗲牛肉麵最強推介8間！好好運重開/元朗永順/慈雲山榮記沙嗲牛肉麵煲
中菜推介｜13間親民/酒店/貴價中菜餐廳推薦 世界50佳餐廳/杜琪峯包場宴客/酒店低至半價優惠
台灣牛肉麵｜港九新界10間高質牛肉麵推介 祖傳60年食譜/台北牛肉麵節冠軍/前台北市長推介
牛肉飯香港｜Top10日式牛肉飯推介 慢煮牛丼/日本過江龍/半價海膽燒牛肉三文魚籽丼
越南河粉推薦5間！有一間被譽為油尖旺最好食越南牛河？加拿大回流港人出品越南河+越南人主理
打冷潮州菜6大推介！九龍城創發/上環尚興/佐敦紅伶/新蒲崗陳儀興 最正凍蟹＋蠔餅＋滷水
韓式炸雞｜港九新界10間高質韓國炸雞店推介！炸雞界貴族/劉在石代言/一個價錢食8款炸雞配芝士
【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感
>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？
其他人也在看
鄭少秋喪女神隱3年 為亡友許紹雄激罕蒲頭
人稱「秋官」的78歲資深藝人鄭少秋今年入行踏入60年，近年淡出幕前的他自2019年ViuTV劇集《詭探前傳》後就再無香港劇集新作，同年尾與汪明荃在雲頂開演唱會後亦幾乎絕迹舞台，鮮有再作公開露面，只在2022年女兒鄭欣宜開演唱會時低調現身撐場，並在2023年年頭在機場巧遇好友汪明荃而露面，之後就再未有照片流出，近兩年可謂完全銷聲匿迹，就連汪明荃去年開演唱會時被問到請鄭少秋做嘉賓，亦坦言不想驚動他出山，又曾表示私底下難以聯絡。不過他仍心繫娛圈好友，早前許紹雄離世時，他亦有與太太官晶華送上花牌致意。
台北北投溫泉情侶離奇命案｜女友泡湯時間過長、男友受驚過度雙亡
台北北投發生一宗離奇溫泉命案。一對中年情侶在北投行義路一間溫泉餐廳浸溫泉時，女方疑因身體不適或環境因素在湯屋內猝死；男方隨後入內察看，疑因目睹摯愛慘狀受驚過度，引發心血管疾病發作，雙雙撒手人寰。
山頂陽光花園大宅兩度流拍 9,000萬劈到7,000萬都冇人要 銀主出奇招求甩手
再有罕見豪宅銀主盤推出拍賣。忠誠拍賣行公布，山頂加列山道48號陽光花園一幢單號洋房，將於本月26日以「一開即售」形式推拍。
金像獎2026 提名名單｜衛詩雅宣布陳家樂入圍影帝爆喊 DQ事件爾冬陞：若見諸相非相，則見如來
第44屆香港電影金像獎，今日(10日)公布提名名單。董事局爾冬陞主席率先致辭，表示香港電影金像獎的協會成員已經增加至17個，總共有超過2,500位個人及公司會員。
「吳若希家」成Google地圖新地標 面對被惡搞高EQ回應
Google嘅地圖功能可自行編輯，繼江若琳2024年於尖沙咀加連威老道炒車，因而被網民於Google Map上修改該地點至「江若琳灣」引起爆笑；近日，吳若希亦被惡搞，Google Map上山頂嘅位置出現「吳若希家」，唔少網民即截圖，笑言今次Google又被惡搞成功。
屯門酒樓片皮鴨放題驚現發霉餅皮 網民：應該係黑松露
近日有屯門街坊在社交平台群組爆料，指於區內一間酒樓光顧片皮鴨點心放題時，竟發現自助取用的餅皮疑似發霉，畫面相當嚇人。帖文一出即在網上引起熱議，不少網民直呼「好恐怖」，亦有人忍不住以黑色幽默回應，帖文隨即引起街坊對該酒樓衛生環境的關注。
屯門謀殺案死者女兒失聲驚叫 街坊入屋赫見男子頭顱布滿乾涸血漬
【on.cc東網專訊】屯門新秀街井頭中村昨日發生謀殺案。一名63歲男子頭部有嚴重受傷當場證實死亡，人員經調查後拘捕死者妻子。
【Aeon】周三新鮮日（只限11/02）
聽日係AEON周三新鮮日，精選多款TOPVALU產品、新鮮蔬果、肉類海產、糧油雜貨、零食飲品；今期精選有中國香印提子 $25、加拿大海參 $45、卡樂B北海道薯條三兄弟 $75！特定aeon分店指定特許銷售商仲有周三新鮮日優惠！
傳S媽請律師防具俊曄爭大S遺產 小S發聲：心思非常骯髒
台灣女星徐熙媛（大S）去年2月2日不幸因病離世，其家人好友及粉絲都傷心不已。上星期，大S離世一周年，由其丈夫具俊曄設計打造的紀念雕像揭幕，S媽、小S、具俊曄及大S生前一眾好友都有現身墓園。不過近日有傳S媽因大S遺產事宜請來律師團隊，在遺產事宜上防範具俊曄。
醫美直擊 首爾篇 ｜何依婷主持醫美旅遊攻略節目 57歲綠葉黃梓瑋醫美應對「豪華臀」
由何依婷（Regina）主持連同兩位「花生友」關嘉敏、陳嘉佳合作，共12集攻略式扮靚旅遊節目《醫美直擊 首爾篇》。
食客怒斥酒樓團年飯套餐七個餸 網民：加一味「美點雙輝」就解決問題
農曆新年將至，不少家庭都會預訂酒樓團年飯，寓意一家人齊齊整整、好意頭。不過近日就有食客因為「七個餸」問題而大感不滿，在網上發文怒斥酒樓安排失禮，隨即引爆網民熱議，更掀起一場關於「食七」與傳統圍菜規矩的討論。
2026丙午馬年，農曆新年初一穿錯色小心破財？Threads熱討12生肖「漏財色」，火太旺會燒掉財運
2026丙午馬年，看到丙午同為火的屬性就知道今年火很旺！火旺的話，對於屬土的人可以加強運勢，但太旺又不是太好，小心隨時旺到燒走財運！Threads就有貼文提醒12生肖在2026的「漏財色」，穿了隨時會令火氣太旺太衝動而漏財呢！
卡域克長勝斷纜：絕不是曼聯最佳水準
【Now Sports】曼聯在看守領隊卡域克回歸後首次失分，錯失升上三甲，他坦言球隊今仗未能展現最佳水準。曼聯周二作客韋斯咸，僅憑後備上陣的錫斯高補時建功，以1:1逼和對手，未能延續卡域克上任後的4連勝強勢，他賽後說：「我們有點兒失望，絕不是我們的最佳水準。在那時候，只能找方法向前走，我為此感到懊惱。」不過他為球隊再次展現士氣表示鼓舞，又稱讚錫斯高入球出色。「我們只有短時間在一起，今仗到最後只取1分，這是得來不易，我們會從中得到一些正面東西。」由於曼聯已在英格蘭足總盃下馬，故下仗是10天後聯賽作客愛華頓，有足夠時間調整。卡域克最後亦不忘祝福前效力球會：「我希望他們護級成功，那是我人生重大的一部份，有過美好回憶，希望他們留在英超。」
卻奧斯：C朗一走沙超聯玩完
【Now Sports】有關基斯坦奴朗拿度最近與沙特阿拉伯聯賽之間的爭拗，前皇家馬德里隊友卻奧斯直言，如果他們趕走了這名超級球星，這個聯賽不會有人看。基斯坦奴朗拿度因不滿沙特阿拉伯公共投資基金（PIF）資源分配不公，沒有給予他所效力的艾拿素足夠支持度，因此罷踢了該隊最近的兩場比賽，以示抗議，但也有官員走出來指責C朗此舉是得罪了「米飯班主」。卻奧斯（Toni Kroos）最近在自己的網上平台節目，則認為C朗如果決定離開沙特的話，損失的是沙特：「C朗到來前，幾乎無人知曉這個聯賽的存在，而現在他們卻對這位將他們推向世界球壇的功臣如此不敬。如果C朗明天離開，這個聯賽將失去所有魅力，沒有他，根本沒有會問沙特聯賽的賽果。」事實上，這名退役球星一向不同意球星為錢而去沙超聯征戰，而他重申：「沙特聯賽就是一種奇怪的現象，突然因為球星加盟而得到關注，所以沒有了球星，他們根本難成氣候。」
UNIQLO x JWA 2026春夏系列2.27登場！請鎖定Baggy牛仔褲、Quarter-Zip、襪子、背包都很好看
UNIQLO皇牌JW ANDERSON 2026春夏設計師聯名系列在2月27日登場！各位想以親民價入手Dior創意總監Jonathan Anderson的設計，來來來，在UNIQLO都可以尋到寶，一起來看這季的學院風設計服裝。
英超 ｜曼聯連勝斷纜 絕平韋斯咸 紅魔死忠「髪再生」
曼聯絕平韋斯咸，未能5連勝，令紅魔死忠球迷「髪哥」Frank Ilett未能如願剪髪，他已493日未曾踏入理髮店，繼續「髪再生」。
廖碧兒推出自家品牌咖啡 被質疑與舊愛陳豪爭生意 親回應強調有分別
陳豪於2019年創立精品咖啡店Blooms Coffee，被封「咖啡達人」，高峰時期有過6間店舖；去年位於觀塘apm商場嘅分店被發現突然結業，陳豪回應指因為該店舖位置原本唔屬於正式舖位，只係租來試試，而商場想收回該店鋪作其他用途，因而另覓合適地方，並指咖啡店生意其實唔錯。近日，陳豪舊愛廖碧兒宣布推出自家品牌咖啡，並於社交平台積極宣傳，卻被網民質疑與陳豪爭生意。
食物安全｜央視再揭內地「毒蔬菜」流入市場！非法用劇毒禁藥「克百威」附12大最髒蔬菜名單、呢款蔬菜最多農藥殘留！
央視繼上次踢爆雲南、湖北等地農戶非法使用「甲拌磷」及「克百威」等劇毒農藥種植番薯後，最近央視又再踢爆農戶用毒性極強的農藥「克百威」種植蔬菜，引起大眾對於「毒蔬菜」恐慌！央視播出的影片直擊多個蔬菜生產基地，發現國家早已明令禁止使用的「高毒農藥」竟然在田間地頭隨處可見。農戶為了追求產量，無視禁令偷偷施藥。更令人心寒的是，部分農戶直言：「菜都是賣到外面去了，他打的藥都是長得快，就漂亮。這菜我也不吃，你讓我要都不要。」這意味著，最毒的蔬菜全都流向了市場。
康城租樓中伏！ 簽咗臨約先知同層有凶宅 代理搬「合約精神」拒退訂金 網民教路報《東張》：搞大件事通常有彎轉｜消委會曾引案例：代理須賠償
將軍澳日出康城近日有租樓個案引起熱議。有網民於Threads發文表示，透過連鎖地產公司租入日出康城首都一個單位，惟在簽訂臨時租約後才發現同層有凶宅，質疑負責代理違反操守。
Coach手袋新任「斷貨王」是這款！Chelsea Bag黑、啡、麂皮三款直接令人選擇困難
Coach手袋近期的設計真的要用開於掛來形容，款款都令手袋迷入坑很想搶回家。近期就有這款Chelsea 30、36，兩個尺寸各有特色，配色有黑、啡還有麂皮款，每款背起來都覺得很好看，讓手袋迷都陷入選擇困難了！