和牛放題買一送一！四季‧悅限時推出買一成人送一長者/小童 人均$243起任食和牛他他沙律配松露汁、和牛壽司卷

2026年開年最抵食和牛放題來啦！四季‧悅聯手KKday推出限時和牛放題超狂親子優惠，買一成人送一長者或小童，人均只需$243，更免長者／小童服務費，一家四口最perfect！若想二人撐枱腳，另有第二位成人$60優惠，人均也只是$273，更開放情人節預訂。優惠用餐日期由現時至3月17日，無論九龍灣及金鐘分店，也是任食任飲無限時。和牛控準備衝衝衝！

按此即秈四季‧悅和牛放題買一送一優惠

四季‧悅兩大分店齊齊推高質日式放題！環境各有特色、堅持高品質食材

老字號日本料理店四季‧悅堅持高品質食材，自創立以來選料講究，保證每道菜都達標！網民指九龍灣分店「座位頗闊落，不會太迫，裝修簡單但舒服！適合家庭或朋友聚會。」放題質素獲狂讚：「刺身新鮮彈牙，三文魚肥美、帆立貝甜脆！和牛juicy多油脂，牛味濃郁唔柴，每位送迷你海膽和牛丼超抵！」服務方面：「上菜速度快，侍應有禮貌收碟勤力，環境整潔！」整體被封為「九龍灣隱世高CP日式放題」。至於金鐘分店位處金鐘核心，網民指環境優雅清靜：「裝修雅緻有格調，寬敞開揚，寧靜得嚟又有私隱度！適合商務午餐或約會。」食物獲好評：「月見海膽蟹肉丼超澎湃，海膽甘香鮮甜！煎鵝肝焦香肥美，清酒煮蜆清香鮮甜！」服務：「侍應態度好，笑容親切，上菜快！」被讚「金鐘日式放題性價比極高，食物質素5星！」

按此即秈四季‧悅和牛放題買一送一優惠

金鐘和九龍灣的和牛放題均超過100款任食選擇，網民齊齊推：「刺身、壽司、天婦羅、燒物、海膽蟹粉系列樣樣齊，食到飽都唔貴！」

午晚市無限昤任飲任食 特色和牛5大菜式＋每位送海膽和牛丼

四季‧悅和牛放題系列超級豐富，特色和牛菜式包括creamy香濃的蘑菇忌廉和牛撻、juicy爆汁的和牛他他沙律配松露汁、入口即化的和牛壽司卷、煙韌彈牙的燒大蔥和牛串，還有脆口多汁的香蔥和牛米餅，每樣都高質牛味濃郁！而且，惠顧和牛放題每位即送迷你海膽和牛丼一客（情人節除外），海膽新鮮甜美＋和牛粒，食到回本位零難度！

新增自選暖身鍋物超實用，任選湯底（韓式辛辣湯、海帶木魚清湯、壽喜燒湯、香濃豬骨湯），配料任食肥牛、鮮蝦、雞肉、豚肉、帆立貝、青口、蜆、旺菜、波菜、淮山、葛絲、豆腐、冬菇、秋葵、蓮藕、翠玉瓜等，暖笠笠又滿足！其他任食選擇超過100款日式美食，包括多款新鮮刺身如油甘魚、𩶘魚、三文魚等，還有海膽流心忌廉餅、蟹肉忌廉餅、炸吉列蠔、比目魚西京燒、蒜蓉燒半殼元貝、煎鵝肝、吞拿魚蓉黑松露帶子、海膽醬燒赤蝦、芝士炸蝦卷、明太子雞翼、清酒、CHOYA梅酒、各式甜品等，保證食到飽、飲到夠！

脆口多汁的香蔥和牛米餅

【買一送一】午晚市無限時任食任飲日式放題｜九龍灣及金鐘分店｜免贈長者或小童服務費

優惠價：$486/2位，人均$243/位│ 原價：$772/2位

購買1成人送1長者或小童

惠顧和牛放題，每位可享用迷你海膽和牛丼一客

Shop Now

【快閃56折】午晚市無限時任食任飲日式放題｜第2位成人$60｜九龍灣及金鐘分店

優惠價：第一位成人$486，第二位成人$60，人均$273/位│ 原價：$486/位

惠顧和牛放題，每位可享用迷你海膽和牛丼一客

Shop Now

煙韌彈牙的燒大蔥和牛串

惠顧和牛放題每位即送迷你海膽和牛丼一客

任食選擇超過100款日式美食

優惠期 (預訂期)：最早可預訂日2026年2月11日起

用餐日期：2026年1月28日至3月17日（不適用於2026年2月13至14日）

四季‧悅

九龍灣分店：九龍灣宏泰道23號Manhattan Place 1樓101-103號舖（地圖）

金鐘分店：金鐘夏慤道16號遠東金融中心UG樓A1號舖（地圖）

兩間分店均環境舒適

