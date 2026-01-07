和聲書院學生會宣佈「後會有期」 18 日內中大四學生會停運

繼逸夫、伍宜孫及新亞三間書院學生會之後，中大和聲書院學生會今日（7 日）又宣佈「後會有期」。在短短十多日內，中大已有四間書院學生會停運，九間書院學生會中，至今僅餘四間學生會運作，但當中只有善衡及晨興書院學生會已應校方要求完成獨立註冊。

和聲書院學生會今日在社交平台發文稱：「和聲書院學生會成立十四載，一直與學生風雨同行，作為學生及書院之間橋樑，以建立美好書院、校園生活為願景。然而，受社會各種不可抗力因素影響，似乎一直行之有效的舊架構已沒有容身之處。我們又應如何自居？各位，後會有期。」

校方一再要求學生押後註冊

帖文沒有明言學生會停運，但言語之間，去向溢於言表。會方稱，繼中大學生會停運後，2023 年下旬，各書院學生會再次接獲所屬書院通知，要求須向警務處獨立註冊。和聲書院學生會曾於 2023 年 11 月 27 日及 2024 年 1 月下旬，先後舉辦公開諮詢會討論相關事宜。

廣告 廣告

會方稱，因書院在去年 2 月下達死線，要求必須於 3 月 1 日前處理獨立註冊問題，第十二屆學生會幹事會臨時行政委員會於 2 月舉辦全民投票，兩項議案「通過新修訂會章」及「和聲書院學生會向警務處獨立註冊」分別獲得通過。至去年 3 月，書院向學生代表稱會章「冇問題」，並已提交大學校方審核。然而，截至去年年底，委員會仍未收到任何通知。

帖文指，評議會代表及幹事會代表原定於去年 7 月上旬到警署總部進行獨立註冊程序。然而評議會代表在 6 月接獲書院通知，因大學校方要求，暫緩註冊程序至 9 月，然後再於 9 月接獲書院通知，獨立註冊程序再一次押後。至近日，評議會配合書院要求，宣布停止書院內所有學生組織之選舉，直至另行通知。