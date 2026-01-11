龍鼓灘填海環評料海豚回歸 環團批評離地：兩年豚蹤無起色
咖哩薯仔炆雞翼
老友從泰國帶回來的 blue elephant 品牌的黃咖喱醬方便包，收到便急不及待用佢本整了呢味家常餸
製作時間: 30分鐘內
份量人數: 3-4人
食材
黃咖哩醬 1包
椰漿 適量
雞中翼 半包
日本南爵薯仔 1包
紫洋蔥 1個
蒜頭 少許
味醂 少許
水 道量
作法:
1 ：
先爆香紫洋蔥將洗乾淨的雞翼略煎一煎D油出來
2 ：
再放咖哩胆入去煸香加入已煎過的薯仔蚊煮
3 ：
大約半小時到九個字左右倒入椰漿收杰個汁便可燉上桌享用
