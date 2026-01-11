中國禁向日本軍事用戶等出口所有兩用物項,日本首相高市早苗在今日(11日)播出的日本放送協會(NHK)節目表示,無法容許,只針對日本的這次舉措與國際慣例大相徑庭。另外,日本為減少對中國的依賴,今日啟動一項深海稀土開採計劃。《共同社》報道,高市的相關言論是於本月8日錄製。她指出,已向中方強烈抗議,並要求撤回該措施;將與七國集團(G7)攜手冷靜應對,主張有必要在重要物資採購方面降低對特定國家的依賴。另外,日本啟動深海稀土開採計劃是國產稀土產業化的第一步,日本海洋地球科學技術廳(JAMSTEC)表示,測試任務期間,地球號科考船將向水下投放一根管道,讓其末端連接的採礦機能夠到達海底,並採集富含稀土的泥沙。此次航行計劃持續至下月14日。國際戰略研究所(IISS)研究員上砂考廣接受《法新社》採訪時表示,如果日本能夠持續有效地開採南鳥島附近的稀土,就能確保關鍵產業的國內供應鏈安全。此外,大幅降低對中國的供應依賴,對高市政府而言也是一項重要的戰略優勢。據《日經新聞》報道,位於日本專屬經濟區內的南鳥島附近海域,估計蘊藏逾1600萬噸稀土,是全球第三大稀土儲量。這些豐富的礦藏含有足夠730年使用的鏑,以及足

infocast ・ 8 小時前