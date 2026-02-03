咖啡店結業告示日韓英文致謝 中文寫「請勿進入」惹議

【on.cc東網專訊】日本東京秋葉原一間知名品牌連鎖咖啡店近日公告結束營業，並用日文、英文、韓文向顧客致謝，但在中文告示卻寫上「請勿進入」，引起爭議，部分網民質疑有歧視之嫌。

涉事咖啡店已營業約20年，上月23日結束營業，在門口貼出歇業公告。其中日文、英文、韓文的公告寫下感謝顧客多年支持的字句，但繁、簡體中文版本卻寫上「已閉店，請勿進入」。

有網民推測，店方可能並非刻意針對特定語言群體，而是翻譯方式導致出現語氣落差；但亦有人認為，該告示反映店方長年累積的心聲。該店其後將英文、韓文與中文公告撤下，只保留日文版，試圖平息爭議。

