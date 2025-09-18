專訪｜袁澧林特別髮型致敬《他年她日》監製張艾嘉
福岡人氣咖啡店No Coffee快閃香港3個月 必試期間限定聯乘特調咖啡
福岡人氣咖啡店「No Coffee」快閃香港3個月，於東隅酒店開設期間限定店，為期三個月，即睇內文：
來自日本福岡的人氣咖啡品牌「NO COFFEE」主打高質手沖咖啡，加上簡約時尚設計，近年成功吸引大量咖啡及文化愛好者。最近就正式進駐香港東隅酒店，開設為期3個月嘅快閃店，將福岡的咖啡文化原汁原味帶給香港咖啡迷。
👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略
No Coffee快閃香港3個月
NO COFFEE創立於日本福岡，以「No Coffee No Life」為理念，店內推崇單品豆嘅細膩風味，每杯咖啡都由專業咖啡師精心沖煮，散發誘人香氣，深受咖啡迷歡迎。今次香港限定快閃店由即日起至11月30日進駐香港東隅酒店，除了帶來品牌經典黑拿鐵外，還將福岡簡約時尚嘅咖啡氛圍重現，推出聯乘商品，打造一個結合咖啡與生活美學的聚腳點。
必試期間限定聯乘特調咖啡
除了經典手沖及招牌熱芝麻拿鐵，今次快閃店最大亮點必定是一系列限定特調咖啡。9月將率先推出「話梅小番茄特調咖啡」同「香蕉斑斕葉特調咖啡」（含酒精），創新又具驚喜。10月則有清新的「百香果特調咖啡」以及「蘋果茉莉氮氣咖啡」，果香與花香交織。到了11月就輪到「日式焙茶DIRTY」同「青瓜薄荷冷萃咖啡」登場，將日系茶香及清爽草本融入咖啡，為咖啡迷帶來連串驚喜體驗。
圖片來源：IG@nocoffee_int
全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！
更多近期熱話
OREO保險庫｜如果世界末日OREO將成為唯一零食？ OREO建保險庫永久保存經典配方
網民Threads呻IG shop蛋糕比酒店貴 價錢離地又多限制 大推邊間五星酒店蛋糕？
食客Threads怒轟深水埗大排檔 四百幾蚊叫黑椒薯仔牛柳粒上碟九成薯仔 網民：薯仔先係主角
結業潮2025｜土瓜灣應援茶飲小店「裕吉堂」9月底結業 店家預告同區重開兼插旗啟德 Collar成員亦曾現身支持
結業潮2025｜大角咀韓式打卡食店「新沙洞大排檔」9月中結業 臨別推訂位優惠
麥當勞新推出芫茜醬 引發「玩食物風潮」網民：合理懷疑目的係分裂社會
米線關注組大推佐敦富金軒街市搬地舖 必食黃酒雞米線/公司米線
台網民熱議「珍珠天花板」推薦名單 其中邊間香港有分店？ 最多網民大推呢間？
>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？
其他人也在看
娛樂好好玩︳宣萱傳不滿張可頤遲到一度交惡 鄧兆尊：佢講啲實情嚟嘅啫
宣萱早前成為林家謙演唱會尾場嘉賓，又喺「熱氣球節無氣球坐」風波期間被網民翻出她在2011年演出劇集《萬凰之王》坐熱氣球的片段Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
中國微短劇市場亂象爆發 青少年陷入「豪門認親」幻想
中國微短劇是近年的新興產業，據悉觀眾人數已達6.62億人，預計2027年市場規模將超過1000億元人民幣。然而在商機背後，卻充斥行業「亂象」，除了互相侵權、肆無忌憚抄襲別人故事外，套路化低俗劇情屢次惹來官方關注，廣電總局亦終於出手整治，大批短劇在壓力下遭永久下架。據了解部分短劇內容渲染「金錢至上」、「豪門認親」，已造成青少年沉迷幻想會有司機駕豪車來接他「繼承家產」，料進一步監管力度山雨欲來Yahoo財經 ・ 15 小時前
施政報告2025｜消息：長者樓換樓計劃屬雙贏局面
《施政報告》公布，推出房委會資助出售單位「長者業主樓換樓計劃」。Fortune Insight ・ 1 天前
暴跌九成！中國機器人租賃價格大跳水 日租金從近3萬元人民幣暴跌到只剩不到3000
最新數據顯示，中國機器人租賃行業正經歷價格大跳水的慘況，日租價格較巔峰時期跌逾 9 成。這場始於今年春晚舞台的機器人租賃狂歡，短短半年內就經歷戲劇性的市場崩塌。鉅亨網 ・ 1 天前
娛樂好好玩｜陳凱琳唔鍾意「最吸金KOL」稱號 吳家樂指Grace改變鄭嘉穎「好犀利」
日前（15日）播出一集嘅網上娛樂節目《娛樂好好玩》繼續大談圈中熱話及大爆秘聞，期間講到陳凱琳（Grace）及鄭嘉穎。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
Jennie同款Stanley水杯聯名亮相！讓BLINKS更愛飲水，還附上水豚卡比巴拉吊飾
BLACKPINK四位都是「帶貨女王」，近期密密推出聯名的有這位「Jennie女王」，早前才見她成為Ray-Ban代言、與Beats聯名的紅色耳機都上架了，現在手上拿著的Stanley水杯都出聯名，而且還附上她最愛的水豚君吊飾，讓一眾BLINKS都要愛上飲水了！Yahoo Style HK ・ 1 天前
向太爆劉德華瀕臨破產經歷 主動撕合約還自由兼借錢過渡：愛你變成害你
向華強太太陳嵐（向太）近年活躍社交平台，不時拍片分享人生經歷及爆料昔日秘聞，曾於2022年拍攝一段「我和華仔的故事」，自爆當年曾與劉德華有賭約在身，賭注為價值2800萬嘅翡翠頸鍊。近日，向太又大爆劉德華瀕臨破產嘅過程。Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
「美誠月餅」殺到北美？多款「香港月餅」應市 售價僅美心四分之一
中秋臨近，北美驚現多款標榜「香港製造」月餅，卻是港人聞所未的品牌，疑涉「洗產地」引發爭議。Yahoo財經 ・ 1 天前
熊黛林拍片自爆當年女追男 勇敢去愛主動出擊富二代老公
現年44歲嘅名模熊黛林（Lynn），2016年下嫁郭可盈弟弟郭可頌，2018年更誕下孖女Kaylor和Lyvia，一家四口幸福美滿。Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
Prada「機場神袋」俘獲Karina的心！Explore航海郵差包，準備做今期爆款手袋
身為Prada品牌大使的Karina，在Instagram分享桃園機場轉機照，一身低調穿搭搭配Prada尼龍包，毫無疑問又再次引爆粉絲熱議！Yahoo Style HK ・ 17 小時前
港元定期存款利率大比拼 邊間銀行最高息？
銀行紛紛搶存戶，去銀行做定期存款，回報雖然未必及得上股票、債券，但勝在夠穩陣，而且簡單易明，難怪不少穩健投資者皆鍾情這種收息工具。Yahoo財經 ・ 16 小時前
傳中資遭禁買英偉達AI晶片 黃仁勳：失望
根據《CNBC》報導，輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳周三 (17 日) 表示，對於媒體報導中國禁止企業採購其人工智慧 (AI) 晶片感到「失望」。鉅亨網 ・ 1 天前
香港寬頻大成交炒高65%創三年高 股份要約截止獲48.18%有效接納
香港寬頻(1310.HK)今早(18日)輕微高開0.4%報5.14元後，初段升幅急擴，現升64.65%，報即市高位8.43元創2022年8月以來逾三年高，成交激增至7,643.02萬股，涉資5.42億元。AASTOCKS ・ 20 小時前
科技巨頭｜蘋果摺疊iPhone進入試產階段 台灣正設立試產線 成功後印度將複製量產
據《日經亞洲》最新報導，蘋果公司已啟動首款摺疊iPhone的實質性生產準備，正與關鍵供應商在台灣籌建試產線。這項代號可能為iPhone 16 Fold的創新產品，計劃於2026年以約9,500萬部的目標產量問世，較今年iPhone系列總產能提升逾10%，有望成為驅動蘋果新一輪增長的核心產品。BossMind ・ 16 小時前
曾淵滄專欄│阿里股價打翻身戰（曾淵滄）
過去幾個月，每逢股市出現小小的調整，狼來了的聲音都會出現，但是狼遲遲不來，這一次狼來了的聲音則提早在恒指仍在創新高的時候發出，估計相信狼真的來了的人會比過去多。Yahoo財經專欄 ・ 22 小時前
港股行T+1新制 篤手指時代將告終？
《施政報告》有關港股市場改革部分，未提到手數縮減措施，不過就透露會探索港股結算縮短至T+1。一旦落實，以往部分散戶勇士熱衷玩的「篤手指」，將難以話篤就篤。Yahoo財經 ・ 1 天前
五索坐跑車揭示有錢人如何「離地」落旺角 疑似馬生衝落車買珍奶氹女友
網紅「五索」鍾睿心（Rachel）被爆與已婚大生銀行主席馬清鏗暗交9年，兼為男方誕下4名孩子。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
俠醫｜譚凱琪坦言開拍前好大壓力 為演自閉症角色收集真實案例仍被網民狠批
TVB熱播劇集《俠醫》由陳豪、張曦雯、馬貫東、丁子朗、劉佩玥、譚凱琪等演員演出，其劇情焦點之一為羅穎茵（譚凱琪飾）及羅穎琛（張曦雯飾）呢對姊妹情，譚凱琪扮演患有自閉症嘅姐姐，折磨妹妹張曦雯嘅劇情令唔少觀眾都表示感受到兩姐妹之間嘅溫馨感情。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
宋熙年為妹妹舉辦告別單身之旅 網民激讚兩姊妹笑容甜美猶如餅印
宋熙年（Sarah）於2007年參加國際中華小姐勇奪冠軍，從而簽約TVB成為藝人，主力主持《東張西望》及明珠台節目《Dolce Vita》，入行12年都未獲安排主持台慶、、頒獎禮等TVB大騷，令唔少網民都替其感到可惜。宋熙年2016年與陳智燊（Jason）結婚，為圈中嘅模範夫妻，二人育有兩子；2019年，宋熙年約滿離巢TVB後繼續主持工作及轉型KOL，不時於社交平台及YouTube頻道大曬生活點滴。日前，宋熙年分享為胞妹舉辦告別單身之旅嘅照片，網民大讚妹妹外貌。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
HOKA「厚底瑪莉珍鞋」未開賣先上熱搜！重新定義「甜帥運動風」，這對鞋準備爆紅
HOKA 再度重新定義時尚界，將經典瑪莉珍鞋與機能厚底完美結合，推出全新鞋款「Bondi Mary Jane」！Yahoo Style HK ・ 21 小時前