福岡人氣咖啡店No Coffee快閃香港3個月 必試期間限定聯乘特調咖啡

福岡人氣咖啡店 No Coffee 快閃香港3個月 必試期間限定聯乘特調咖啡

來自日本福岡的人氣咖啡品牌「NO COFFEE」主打高質手沖咖啡，加上簡約時尚設計，近年成功吸引大量咖啡及文化愛好者。最近就正式進駐香港東隅酒店，開設為期3個月嘅快閃店，將福岡的咖啡文化原汁原味帶給香港咖啡迷。

No Coffee快閃香港3個月

NO COFFEE創立於日本福岡，以「No Coffee No Life」為理念，店內推崇單品豆嘅細膩風味，每杯咖啡都由專業咖啡師精心沖煮，散發誘人香氣，深受咖啡迷歡迎。今次香港限定快閃店由即日起至11月30日進駐香港東隅酒店，除了帶來品牌經典黑拿鐵外，還將福岡簡約時尚嘅咖啡氛圍重現，推出聯乘商品，打造一個結合咖啡與生活美學的聚腳點。

No Coffee由即日起至11月30日進駐香港東隅酒店

No Coffee 創辦人

必試期間限定聯乘特調咖啡

除了經典手沖及招牌熱芝麻拿鐵，今次快閃店最大亮點必定是一系列限定特調咖啡。9月將率先推出「話梅小番茄特調咖啡」同「香蕉斑斕葉特調咖啡」（含酒精），創新又具驚喜。10月則有清新的「百香果特調咖啡」以及「蘋果茉莉氮氣咖啡」，果香與花香交織。到了11月就輪到「日式焙茶DIRTY」同「青瓜薄荷冷萃咖啡」登場，將日系茶香及清爽草本融入咖啡，為咖啡迷帶來連串驚喜體驗。

將福岡No Coffee的咖啡文化原汁原味帶給香港咖啡迷

圖片來源：IG@nocoffee_int

