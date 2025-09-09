咖啡豆除提神外也有營養？從美式到摩卡常見咖啡營養差異 不知不覺就飲了不少熱量 ｜營養師Kathy NG

鍾嘉欣專訪（上）認從前與林峯關係疏離
每天一杯咖啡已經成為上班族的常態！但大家真的了解咖啡的營養成分嗎？即看內文：
作為一個上班族，咖啡就是提神以及打開一天的開始，而喝咖啡到底健不健康？其實答案關鍵不在咖啡本身，而在於選擇的「種類」。同樣是咖啡，一杯美式咖啡與一杯鋪滿鮮奶油的摩卡咖啡，無論營養價值或熱量都可能天差地別！
咖啡豆除了提神以外也有營養成分？
首先，咖啡豆本身都含有不同的營養，咖啡豆當中含有鉀、鎂、錳等礦物質，以及維他命B2、B3。鉀能幫助身體排水、穩定血壓；錳則有助維持免疫力。此外，維他命B2能促進成長發育與細胞再生，B3則對神經和皮膚健康十分重要。不過，一旦我們開始添加糖、不同的奶類以及風味糖漿等，營養就會有所改變。
以下來看看幾種常見咖啡的營養差異：
1. 美式咖啡 Americano
就是濃縮咖啡加水，成分純粹、零添加，熱量幾乎趨近於零。如果你想純粹攝取咖啡的營養成分，最重要當然是提神，而又不希望額外負擔，這是最理想的選擇。
2. 泡沫咖啡 Cappuccino
由濃縮咖啡、鮮奶與綿密奶泡組成。奶泡、牛奶及咖啡各佔三成之一左右，熱量當然比美式咖啡高，但同時增加了鮮奶的營養，可按不同需要選擇不同的奶類，如脫脂奶、全脂奶、燕麥奶或杏仁奶等。
3. 鮮奶咖啡 Caffè Latte
牛奶比例比泡沫咖啡高，因此都含有較多脂肪與熱量，成分上只有牛奶及咖啡，奶泡佔比較少。而若再額外添加榛子、焦糖等風味糖漿，糖分就會迅速上升，這往往是鮮奶咖啡增加熱量的主要因素。
4. 朱古力咖啡 Mocha
這可說是咖啡中的甜點！除了咖啡與牛奶，還加入了朱古力糖漿、可可粉，甚至朱古力。如果是凍飲再在面上擠上一圈忌廉，脂肪與熱量也會同樣增加，建議偶然當成甜品飲用更理想。
