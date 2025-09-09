焦點

鍾嘉欣專訪（上）認從前與林峯關係疏離

Yahoo Food

咖啡豆除提神外也有營養？從美式到摩卡常見咖啡營養差異 不知不覺就飲了不少熱量 ｜營養師Kathy NG

每天一杯咖啡已經成為上班族的常態！但大家真的了解咖啡的營養成分嗎？即看內文：

Yahoo Food
Yahoo Food
咖啡豆除提神外也有營養？從美式到摩卡常見咖啡營養差異 不知不覺就飲了不少熱量 ｜營養師Kathy NG
咖啡豆除提神外也有營養？從美式到摩卡常見咖啡營養差異 不知不覺就飲了不少熱量 ｜營養師Kathy NG

作為一個上班族，咖啡就是提神以及打開一天的開始，而喝咖啡到底健不健康？其實答案關鍵不在咖啡本身，而在於選擇的「種類」。同樣是咖啡，一杯美式咖啡與一杯鋪滿鮮奶油的摩卡咖啡，無論營養價值或熱量都可能天差地別！

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

咖啡豆除了提神以外也有營養成分？

首先，咖啡豆本身都含有不同的營養，咖啡豆當中含有鉀、鎂、錳等礦物質，以及維他命B2、B3。鉀能幫助身體排水、穩定血壓；錳則有助維持免疫力。此外，維他命B2能促進成長發育與細胞再生，B3則對神經和皮膚健康十分重要。不過，一旦我們開始添加糖、不同的奶類以及風味糖漿等，營養就會有所改變。

咖啡豆
咖啡豆

以下來看看幾種常見咖啡的營養差異：

1. 美式咖啡 Americano

就是濃縮咖啡加水，成分純粹、零添加，熱量幾乎趨近於零。如果你想純粹攝取咖啡的營養成分，最重要當然是提神，而又不希望額外負擔，這是最理想的選擇。

美式咖啡 Americano
美式咖啡 Americano

2. 泡沫咖啡 Cappuccino

由濃縮咖啡、鮮奶與綿密奶泡組成。奶泡、牛奶及咖啡各佔三成之一左右，熱量當然比美式咖啡高，但同時增加了鮮奶的營養，可按不同需要選擇不同的奶類，如脫脂奶、全脂奶、燕麥奶或杏仁奶等。

泡沫咖啡 Cappuccino
泡沫咖啡 Cappuccino

3. 鮮奶咖啡 Caffè Latte

牛奶比例比泡沫咖啡高，因此都含有較多脂肪與熱量，成分上只有牛奶及咖啡，奶泡佔比較少。而若再額外添加榛子、焦糖等風味糖漿，糖分就會迅速上升，這往往是鮮奶咖啡增加熱量的主要因素。

鮮奶咖啡 Caffè Latte
鮮奶咖啡 Caffè Latte

4. 朱古力咖啡 Mocha

這可說是咖啡中的甜點！除了咖啡與牛奶，還加入了朱古力糖漿、可可粉，甚至朱古力。如果是凍飲再在面上擠上一圈忌廉，脂肪與熱量也會同樣增加，建議偶然當成甜品飲用更理想。

朱古力咖啡 Mocha
朱古力咖啡 Mocha
營養師Kathy NG
營養師Kathy NG

更多專欄文章：

中秋節的「甜蜜負擔」來襲！各式月餅成分大公開 傳統月餅熱量相當於一餐飯 ｜營養師Kathy NG

日本檸檬飲品真能抗疲勞嗎？遭瘋搶「抗疲勞神器」有何作用？營養師解析兩種關鍵成分｜營養師Kathy NG

點食茄汁先至健康？營養師揭開番茄醬真面目 裡面含量最多竟然不是番茄！｜營養師Kathy NG

「一天8杯水」真的夠嗎？營養師分享喝水量公式及注意事項 喝不夠水可致皮膚暗沉！｜營養師Kathy NG

營養師解密麥當勞最新產品熱量 人氣楓糖班戟漢堡熱量較高！糖分原來藏在「這裡」｜營養師Kathy NG

減肥｜營養師真心話：一個月瘦多少才合理？ 為什麼不可以食少一半當減肥？｜營養師Kathy NG

狂喝蛋白粉可以減肥嗎？營養師解析高蛋白減肥法 破解高蛋白飲食三大壞處｜營養師Kathy NG

為什麼總是睡不好？營養師推薦兩大關鍵營養素，讓你一覺到天亮！ ｜營養師Kathy NG

減肥｜代餐減肥法，真的適合你嗎？營養師揭正確吃法 避免誤墮代餐陷阱｜營養師Kathy NG

減肥｜喝咖啡能夠減肥嗎？營養師教你聰明喝咖啡不傷身｜營養師Kathy NG

上班族留意！營養師推薦5大「超耐放帶飯食材」第三款可保護眼睛｜營養師Kathy NG

水果｜牛油果是減肥陷阱？營養師教你聰明吃「超級食物」｜營養師Kathy NG

減肥｜西柚減肥法真的有效嗎？營養師公開3大地雷｜營養師Kathy NG

自助餐如何回本又不傷身？營養師教你食自助餐三大黃金法則｜營養師Kathy NG

透明質酸有用嗎？營養師告訴你這是智商稅還是美容聖品 ｜營養師Kathy NG

端午糭營養攻略 一隻鹹肉糭要跑18個運動場先消耗到！營養師教你食糭唔怕肥 ｜營養師Kathy NG

營養師拆解菠蘿減肥法：真的能一個月瘦10公斤嗎？｜營養師Kathy NG

營養師推薦5大抗氧化食物！為什麼除了皮膚以外，身體都要抗氧化？｜營養師Kathy NG

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多健康／營養補充品資訊

藍莓素真的護眼抗老？藍莓抗氧化能力超高！營養師拆解藍莓保健品功效及禁忌（附食譜）

食維他命B雜「尿黃」正常嗎？幾時食最好？營養師教路B雜功效、禁忌及好處！附含量最豐富食物及每日建議攝取量

營養補充品新寵兒輔酶Q10是什麼？抗氧化作用是維他命E的40倍！營養師解構輔酶Q10三大功效 再分享什麼食物含有CoQ10

骨質疏鬆症｜推薦3類有助預防骨質疏鬆症保健品！補鈣之外 還需要補充兩種營養素

燕窩推薦｜3大即食燕窩品牌推薦！白蘭氏無糖燕窩限時84折／台灣新興品牌靜子心

燕窩有什麼營養及功效？中醫師拆解燕窩食用禁忌 3類人不宜食燕窩進補！

奇亞籽｜營養師拆解超級食物奇亞籽3大好處及禁忌 低卡、飽肚、高蛋白質！(附奇亞籽推薦)

亞麻籽｜營養師解構亞麻籽功效、營養價值及好處！兩類人需要注意（附10款亞麻籽推薦）

保健品種類太多要點揀？7個人體必須營養素 維他命C軟糖6折入手／NaturesPlus鋅片只需$54

蛋白粉推薦｜健身增肌減脂必備6大蛋白粉品牌 最平56折入手美國CGN／台灣Marswhey超人氣烏龍奶茶

iHerb營養補充品supplement暢銷Top 10！Yahoo購物讀者買最多是益生菌？

維他命C推薦｜iHerb維他命C暢銷排名Top10！

維他命推薦｜iHerb維生素暢銷排名Top 10推薦！

早餐推介｜iHerb健康營養早餐推薦！

益生菌vs益生元有咩分別？推薦5大益生菌益生元產品！附營養師教路邊啲食物含量最豐富

低卡零食推薦｜必入10款低卡路里健康零食！鹽、糖幾多先叫健康？營養師教你睇營養標籤揀零食 避開致肥陷阱！

【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？

其他人也在看

免費輔導｜15個情緒支援服務整合 24小時真人支援熱線、網上文字訊息服務

免費輔導｜15個情緒支援服務整合 24小時真人支援熱線、網上文字訊息服務

Yahoo著數為大家搜羅了香港15個的24小時真人免費支援熱線、網上文字訊息服務，及線上心理健康和輔導服務，方便大家隨時隨地找到途徑照顧情緒。大家可以按所需的支援類型、服務提供時間、支援模式及語言偏好，挑選適合的服務。即睇內文了解更多！

YAHOO著數 ・ 17 小時前
蛋糕食譜｜雲尼拿海綿蛋糕

蛋糕食譜｜雲尼拿海綿蛋糕

「雲尼拿海綿蛋糕」 新口味，今次係雲尼拿味😋😋 唔係落雲尼拿油，係落雲尼拿籽👍👍 今次的成品只係用番以往原味海綿蛋糕的食譜，加左1條雲尼拿籽，非常簡單又好味🤤🤤 食譜連結： https://www.facebook.com/share/p/16Fk9YYeix/ Follow my FB page & IG 👇👇 #汶・煮意 #manlicacy

Cook1Cook煮一煮 ・ 5 小時前
結業潮2025｜土瓜灣應援茶飲小店「裕吉堂」9月底結業　店家預告同區重開兼插旗啟德　Collar成員亦曾現身支持

結業潮2025｜土瓜灣應援茶飲小店「裕吉堂」9月底結業　店家預告同區重開兼插旗啟德　Collar成員亦曾現身支持

近年茶飲店愈開愈多，除了連鎖品牌攻港，本地亦有不少茶飲小店默默耕耘，其中就有位於土瓜灣的人氣應援茶飲店「裕吉堂」。不過該店早前宣布，土瓜灣門市因租約期滿將於9月底結業，幸好近日傳來好消息，店家透露已在原區另尋新舖重開在即，並將插旗啟德開設新分店，令一眾支持者鬆一口氣。

Yahoo Food ・ 50 分鐘前

美國稱多哈襲擊無助於實現以色列的目標

美國表示，多哈襲擊無助於實現以色列的目標，並指總統特朗普對是次襲擊深感遺憾。 白宮發言人Karoline Leavitt周二在簡報會上宣讀特朗普聲明，指美方事前已獲通知，以軍在多哈首都發動襲擊，但形容這次行動「非常不幸」。聲明又強調，卡塔爾是「美國的主權盟友，正積極並勇敢地與美方合作推動和平」。(to/m)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com

AASTOCKS ・ 4 小時前
初次購買「精品耳環」怎麼挑？經典圈型耳環12款推薦：卡地亞、寶格麗一次看

初次購買「精品耳環」怎麼挑？經典圈型耳環12款推薦：卡地亞、寶格麗一次看

對許多人而言，第一件精品珠寶往往代表著一段記憶與態度，而耳環正是其中最能立即改變氣質的選擇。尤其是圈型耳環，它既不過於張揚，又能以簡潔線條勾勒出專屬的個性輪廓，無論是搭配日常裝束或正式場合都能游刃有餘。

bella儂儂 ・ 15 小時前
【3COINS】人氣熱賣商品上架 手拉式攪拌器低至$18

【3COINS】人氣熱賣商品上架 手拉式攪拌器低至$18

3COINS有新一輪限量開搶產品，最平低至$18買手拉式攪拌器、涼感亮面防臭運動短襪等，還有多款家居用品上架，如多功能滾輪活動几、可摺疊水桶、旋轉式汽車坐墊、寬肩防變形衣架等，銅鑼灣門店已販售中，線上平台則在9月12日開售，門市現貨產品數量有限，售完即止。

YAHOO著數 ・ 19 小時前
辛辣麵原來唔係正式名？韓版好食過中國版！一招教你如何分辨

辛辣麵原來唔係正式名？韓版好食過中國版！一招教你如何分辨

辛辣麵（正名：辛拉麵），可謂是韓國人心目中的「國民拉麵」。還記得疫情肆虐之時曾出現一輪超市掃貨盲搶熱潮，不少港人紛紛大量囤貨，即食麵是其中最重要的一環，但來自韓國的辛辣麵，想不到因一個原因於疫情期間無人問津，甚至更曾於超市出現辛辣麵麵牆，整個貨架劃一都是辛辣麵，場面相當震憾！關於辛辣麵更有不少傳言，例如韓版好食過中國版，究竟是否真確？想知辛辣麵的秘辛就繼續看下去吧。

Yahoo Food ・ 41 分鐘前
彭博古爾曼：iPhone 17 Air是焦點 但多數人不該買

彭博古爾曼：iPhone 17 Air是焦點 但多數人不該買

彭博社知名蘋果記者馬克 · 古爾曼 (Mark Gurman) 在其專欄最新發文指出，蘋果 (AAPL) 週二 (9 日) 發布會上的焦點無疑將是 iPhone 17 Air，這是該公司多年來的首款重大改款機型。但是，就像蘋果 20 年前推出的首款「Air」筆記型電腦一樣，大多數人可能都不應該購買它。

鉅亨網 ・ 1 天前
哈佛教授認證10種「超級食物」 除了魚類還有哪些上榜？第4個這樣吃更有營養/「這種」蔬菜能預防癌症

哈佛教授認證10種「超級食物」 除了魚類還有哪些上榜？第4個這樣吃更有營養/「這種」蔬菜能預防癌症

想讓身體保持健康，飲食總是最關鍵！不過有哪些食物是真正經過專業人士認證對人體有好處呢？哈佛醫學院曾經發布過一份由哈佛大學教授、布萊根婦女醫院營養學系主任Kathy McManus撰寫的「超級食物」（Superfood）名單，包含蔬菜、魚類、漿果、穀物等十種對健康有益的食物，富含抗氧化劑、健康脂肪、維生素和礦物質，能夠降低心血管疾病風險、增強免疫力，有的甚至可以預防癌症。這些Superfood營養豐富，很適合加入日常飲食中，就讓我們一起來看看有哪些上榜吧！

Yahoo Food ・ 22 小時前
蘋果iPhone 17 Air與iPhone 17 Pro Max傳聞曝光！SIM卡、厚度與續航細節揭秘

蘋果iPhone 17 Air與iPhone 17 Pro Max傳聞曝光！SIM卡、厚度與續航細節揭秘

距離蘋果年度 iPhone 發表會不到 24 小時，最新傳聞指出 iPhone 17 Air 可能全靠 eSIM，iPhone 17 Pro Max 厚度增加以容納大電池，蘋果 iPhone 17 系列細節引發關注。

鉅亨網 ・ 21 小時前
Do姐鄭裕玲迎來68歲生日，愈活愈自在的單身貴族愛情觀：我不相信婚姻，也許我比較理性

Do姐鄭裕玲迎來68歲生日，愈活愈自在的單身貴族愛情觀：我不相信婚姻，也許我比較理性

今個月鄭裕玲（Do姐）迎來68歲生日，幽默、緊貼潮流又充滿智慧，這樣過著單身貴族的生活，讓很多單身女子覺得，就算一個人生活，也可以優雅老去。經歷了數段感情，在好好學習後，自然會得出一份有營養的愛情觀。無論是單身、戀愛中或是已婚的女性，都值得參考。

Yahoo Style HK ・ 1 天前
炭灰版Kuromi、Hello Kitty要來搶風頭！曬燶版Sanrio公仔暫時讓位，10位經典角色換上灰燼色造型

炭灰版Kuromi、Hello Kitty要來搶風頭！曬燶版Sanrio公仔暫時讓位，10位經典角色換上灰燼色造型

早前才見到一系列Sanrio公仔「迎夏」變做「曬燶」版本，現在一眾經典角色換上灰燼色造型亮相！Sanrio推出全新灰色Monochrome系列，Hello Kitty、Kuromi、Cinnamoroll等10位經典角色全數換上灰、炭黑等冷色調，顛覆以往粉嫩可愛風，注入前衛酷感！

Yahoo Style HK ・ 1 天前
Swatch限量錶再掀炒風　銀髮族通宵瞓紙皮搶購　網上炒貴兩倍近萬蚊｜有片

Swatch限量錶再掀炒風　銀髮族通宵瞓紙皮搶購　網上炒貴兩倍近萬蚊｜有片

香港再現搶購Swatch限量手錶熱潮！昨日(8日)傍晚，中環及尖沙咀多區出現大批長者通宵排隊，為的是搶購Swatch與Omega聯乘推出的最新限量錶款「Mission to Earthphase - Moonshine Gold」。據網上影片所見，數十名長者自備摺凳、紙皮及被子在商場外露宿輪候，場面引人注目，相關照片及

am730 ・ 13 小時前
傳阿里將有「重磅業務發布」或與高德有關

傳阿里將有「重磅業務發布」或與高德有關

明天(9月10日)是阿里-W(9988.HK)成立26周年。內媒引述消息指阿里明日將在杭州舉行發布會，有「重磅業務發布」，大量媒體已收到邀請前往杭州。

AASTOCKS ・ 18 小時前
胡‧說樓市｜《施政報告》前瞻: 放寬投資移民救市？拆解千萬豪宅購買力真相！

胡‧說樓市｜《施政報告》前瞻: 放寬投資移民救市？拆解千萬豪宅購買力真相！

樓市庫存高企，單靠本地需求恐難支撐，市場再度傳出聲音，希望政府在《施政報告》中放寬俗稱「投資移民」的「新資本投資入境計劃」，以引入外來資金，刺激樓市。究竟放寬建議的具體內容是甚麼？此舉又是否能成為救市良方？

Yahoo 地產 ・ 21 小時前
陳奕迅親生阿哥曝光　十足雙胞胎震驚全網

陳奕迅親生阿哥曝光　十足雙胞胎震驚全網

歌神陳奕迅 (Eason) 一向十分疼錫家人，他與他的爸媽和哥哥的感情亦十分好。他曾以一系列「MAMA WITH ME」為題的影片，分享自己童年以及家人相處趣事。其中一集講到他當年原來十分抗拒到英國留學，原因是他怕死：「當時流行愛爾蘭共和軍成日在公眾地方施襲，我怕死，所以唔去，覺得一定被人炸死。後來係哥哥特地聖誕節喺英國返嚟，同埋媽咪一齊陪我去。」他更指因為有家人的支持以及愛，令他衝破了心理障礙，甚至愛上了英國。

東方日報 OrientalDaily ・ 14 小時前
60歲邵美琪真實狀態曝光 狀態絕佳獲讚短髮女星天花板：美回從前

60歲邵美琪真實狀態曝光 狀態絕佳獲讚短髮女星天花板：美回從前

由杜琪峯導演、2003年上映的經典港產片《PTU》，早前舉行4K修復版重映禮，前日（6日）起重新上映，當中50%利潤會撥捐予「鮮浪潮」。杜琪峯當日率領一眾演員出席重映禮，當中包括邵美琪（Maggie）、林雪、任達華及黃浩然等，其中60歲的Maggie甚少露面，其真實狀態曝光，隨即惹來網民哄動，只見她剪了一頭清爽短髮，體型纖瘦面容飽滿，顏值不遜當年，因身穿修身黑色低胸西裝而帥氣滿滿，獲激讚是「短髮女星天花板」，驚嘆她是不只是凍齡，而是「美回從前」。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
胡定欣廣州登台造型出事 電髮加貼身歌衫被嘲似「師奶仔」

胡定欣廣州登台造型出事 電髮加貼身歌衫被嘲似「師奶仔」

早前視后胡定欣都北上廣州開個唱，新秀出身嘅定欣唱功當然好過之前登台時歌喉被負評嘅張振朗同姚子羚。

Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
50歲佘詩曼「笑眼」少女甜美魅力爆發！美魔女全靠「3個習慣」抗氧化，以低成本養顏保持年輕

50歲佘詩曼「笑眼」少女甜美魅力爆發！美魔女全靠「3個習慣」抗氧化，以低成本養顏保持年輕

要成為李英愛、佘詩曼一樣的「美魔女」，必須從飲食、護膚和生活習慣入手！自從Threads興起之後，不少有些年紀的女士在Threads上公開自己的容貌，並自豪地分享別人讚她不像真實年齡，反而像初出茅廬的大學生。到底是「女人你太年輕了」，還是「心中富有」自設濾鏡以為自己年年18？抗氧化是保持年輕的關鍵，能有效對抗自由基，延緩衰老。以下3個低成本抗養化方法，看看哪一個能幫大家Keep young，stay young！

Yahoo Style HK ・ 23 小時前
中國今明兩年牛肉消費料將萎縮 經濟放緩及反浪費令昔日全球引擎熄火

中國今明兩年牛肉消費料將萎縮 經濟放緩及反浪費令昔日全球引擎熄火

全球第二大牛肉消費國中國的需求預計在2026年將連續第二年下降，原因是經濟放緩擠壓家庭收入。

Bloomberg ・ 18 小時前