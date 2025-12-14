飲咩咖啡=咩人？ 網民分析種類惹熱議 飲呢種咖啡最正常？

最近有網民於連登出帖，直接開題「飲咩咖啡＝咩人」，樓主逐個咖啡種類派人設，如飲手沖是「懶型MK文青」、飲Americano是「傻仔」、飲奶啡是「普通人」、飲即沖是「奴隸」、飲罐裝是「窮人」！帖文一出，立即引起網友熱議，大部份網友均不認同樓主片面分析，笑指樓主完全離地，扮清高，再額外補充多款咖啡，討論飲何種咖啡才算正常，部份留言更相當好笑！立即睇下文了解內容啦！

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

網友各有標籤

帖文一出，立即引起網友熱論，樓主指飲Americano不如「飲水好過」，是「傻仔」，被反擊指飲罐裝才是真傻仔！罐裝咖啡要不甜過可樂，要不比水更淡，怎樣都不像咖啡；亦有網友新增飲公平貿易咖啡加燕麥奶即屬「善良的人」，可惜此說法不受歡迎；另有網友指French press才是飲原味的真男人；也有南洋咖啡的支持者；而冷萃、Long Black則被捧為「最正常」的咖啡！

廢中廢老 VS 社會賢達？

另一邊廂，啡走、鴛鴦被封「廢中／廢老」；樽裝咖啡則被捧為「社會賢達」；Americano加shot 被網友正面評價指「喝得苦中苦，方為人上人」；不過亦有網友與別不同，並沒有單一咖啡種類的愛好，只會視乎當日的情商，決定要飲的種類，不知讀者看法如何？

廣告 廣告

樓主咖啡人設掀熱議

罐裝得到大量劣評

不少網友認同

最飲到咖啡味

點解

喝得苦中苦

少偏

另一種味道

各花入各眼

siu4

有彈性

圖片來源：連登討論區

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多近期熱話

食粒糖就減到肥？日本 MSINC × PEACH JOHN「減脂小熊軟糖」爆紅 稱可減少內臟脂肪/改善BMI

尖沙咀合味道紀念館明年1月11日暫別香港 預告未來以嶄新的形式和形象再見

網民熱議世衛已將加工肉製品列為1級致癌物 港式早餐仲食唔食得？

Threads爆紅日本「神級」朱古力奶香港都買到 網民另外大推幾款「一生必推」

北角酒樓「零蟹膏」長腳蟹 經理態度惡劣 食客：食到要報警！

網民熱議黑芝麻取代開心果成「甜品界一哥」Threads友接力大推各款黑芝麻甜品

台網民訪港驚見「鬼畫符」餐牌 港人熱心助解讀花碼

Threads友分享麥當勞早餐「配搭」 引熱議 火腿扒芝士漢堡沾熱朱古力 網民：你係咪有反社會人格

8大香港手信推介（送俾黑人憎上司版）網民：神回覆！秒記下！

藍田飯店時光倒流價雙拼燒味飯售$23 有人讚「良心」有人著眼呢樣？

Threads友呻因「燒賣餸飯」想炒家傭 有人笑稱：聽晚改蝦餃 網友接力分享家中「地獄料理」

屯門「半份」手工意粉惹熱議 網民意見兩極 「以為食淨」定樓主「唔識食」？

長沙灣日式餐廳蒸蛋底部驚現「贈品」磨刀石 食客公審店家反應 網民：咁我覺得報食環會抵d

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？