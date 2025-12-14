精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
飲咩咖啡=咩人？ 網民分析種類惹熱議 飲呢種咖啡最正常？
最近有網民於連登出帖，直接開題「飲咩咖啡＝咩人」，樓主逐個咖啡種類派人設，引起網友熱論！內文即睇：
最近有網民於連登出帖，直接開題「飲咩咖啡＝咩人」，樓主逐個咖啡種類派人設，如飲手沖是「懶型MK文青」、飲Americano是「傻仔」、飲奶啡是「普通人」、飲即沖是「奴隸」、飲罐裝是「窮人」！帖文一出，立即引起網友熱議，大部份網友均不認同樓主片面分析，笑指樓主完全離地，扮清高，再額外補充多款咖啡，討論飲何種咖啡才算正常，部份留言更相當好笑！立即睇下文了解內容啦！
網友各有標籤
帖文一出，立即引起網友熱論，樓主指飲Americano不如「飲水好過」，是「傻仔」，被反擊指飲罐裝才是真傻仔！罐裝咖啡要不甜過可樂，要不比水更淡，怎樣都不像咖啡；亦有網友新增飲公平貿易咖啡加燕麥奶即屬「善良的人」，可惜此說法不受歡迎；另有網友指French press才是飲原味的真男人；也有南洋咖啡的支持者；而冷萃、Long Black則被捧為「最正常」的咖啡！
廢中廢老 VS 社會賢達？
另一邊廂，啡走、鴛鴦被封「廢中／廢老」；樽裝咖啡則被捧為「社會賢達」；Americano加shot 被網友正面評價指「喝得苦中苦，方為人上人」；不過亦有網友與別不同，並沒有單一咖啡種類的愛好，只會視乎當日的情商，決定要飲的種類，不知讀者看法如何？
圖片來源：連登討論區
