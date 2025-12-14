精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
咖啡食譜｜菠蘿冰咖啡
最近睇澳門美食節目介紹某 cafe招牌, 於是自己試沖便愛上
製作時間: 15分鐘內
份量人數: 1-2人
食材
無糖冰咖啡 1包
鮮菠蘿汁 半杯
咖啡蒟蒻 2個
作法:
1 ：
先預備好冰咖啡液雪成冰
2 ：
拆出放入杯內倒入菠蘿汁
3 ：
加入切好啦咖啡 蒟蒻便可享用
- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/54591
- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com
