咪神對決︱鄧凱文同「大騎樓」比舞封胸即輸

【on.cc東網專訊】無綫新咪神鄧凱文日前在社交網Po沙灘水着照，疑因太過性感被公司下「封胸令」，上載兩日就Del Post。未知是否有派福利陰影，她已變得乖乖，不敢再過分顯示天斌本錢。她近日與另一咪神「大騎樓」郭珮文為男主持曾錦燊拍跳舞片，本應是球來球往，撼動地球核心，然而鄧凱文只穿穿上貼身長袖衫配以短裙仔，雙身擺後扭來扭去；反觀郭珮文雖然也收斂不少，不來下下晒線，但仍穿上小背心為大家帶來無限遐想。

而曾錦燊就與近日失戀、10億少奶夢碎的陳庭欣（Toby）穿跳手指舞，只見Toby也比較刻意密實，只是淺露大髀，莫非坊間所傳的封胸令，蔓延到30、40路美女？

