「咪錶」加價至每小時16元 有司機冀增泊車位助車位流轉(何潁之報道)

【Now新聞台】全港「咪錶」即日起加價，每小時收費由8元加至16元，政府期望能加快泊車位的流轉，有職業司機則認為，增加泊車位才是治本的方法。

「咪錶」收費事隔31年調整，由每15分鐘2元加至每15分鐘4元。

新收費實施首日，在灣仔愛群道有司機違例泊車，一張「牛肉乾」盛惠320元；而荃灣路德圍同樣有警車巡邏，檢查有沒有司機「無入錶」。

政府表示，期望透過調高收費加快「咪錶」停車位的流轉。一眾車主有甚麼看法？

廣告 廣告

劉先生：「剛剛才知道它加價，這個價錢可能會逼使一些人多些去停車場。」

文先生：「等車位需時不是很長，現在找車位很快，10多分鐘就找到，政府窮，我們應該要幫幫忙。」

全港有逾兩萬個設有「咪錶」的泊車位，使用率超過九成，有的士司機認為區內的車位供不應求，加價只是治標不治本。

的士司機陳先生：「(增加)泊車位一定是治本不是治標，本不改變的話如何治標？就算你加至天價也好，你始終不夠位泊車。」

今次加價並不涵蓋貨車、巴士以及旅遊巴的泊車位，最高收費維持每15分鐘2元。

政府預計調整收費後，在未來兩年會為庫房分別帶來約2.2億以及約3.7億元額外收入。

#要聞