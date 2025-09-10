咬斷性侵犯舌頭被判刑 韓國婦人崔末子承擔罪名60年終獲翻案

（法新社首爾10日電） 韓國79歲婦人崔末子61年前基於自衛，咬斷性侵犯的舌頭，於隔年被定罪。受到近年來MeToo運動的啟發，崔末子決定申請重新審判，今天獲法院改判無罪。

1964年，19歲的崔末子（Choi Mal-ja）在韓國南部的金海市遭一名21歲男子襲擊。根據法院紀錄，當時男子將她壓制在地，強行將舌頭伸入她的口中，還一度摀住她的鼻子，讓她不能呼吸。

崔末子為設法掙脫，咬斷這名男子約1.5公分的舌頭。

這起案件成為韓國最具爭議的性暴力判決之一，該名加害人僅因非法入侵及恐嚇罪，遭判處6個月徒刑，緩刑2年，卻未因強暴未遂被判刑。

然而，崔末子卻因被認定構成重傷害罪，遭判處10個月徒刑，緩刑2年。法院當時表示，她的反擊行為「已超出法律所允許的正當防衛合理範圍」。

釜山地方法院今天推翻上述判決結果，認定崔末子的行為「構成正當防衛」。

法院在發給法新社的聲明中表示，崔婦當年的行為現在被認定是「為了逃脫不當侵害其身體完整性與性自主的行徑，所做出的嘗試」。

判決出爐後，身穿亮粉紅色西裝外套的崔末子笑容滿面，支持者紛紛獻上花束祝賀。

婦女權利運動人士及其支持者同聲慶祝，許多人神情激動，高舉寫著「崔末子做到了！」的標語牌。

崔末子在隨後舉行的記者會中表示：「61年前，我在什麼都不懂的情況下，從受害者變成了加害者，我的命運從此被貼上罪犯的標籤。」

「對於那些跟我有同樣遭遇的受害者，我想給他們希望。」