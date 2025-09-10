咬斷意圖強姦者舌頭 韓國女子被控「嚴重傷害罪」 61年後成功翻案脫罪｜Yahoo

崔末子 61 咬斷意圖強姦者舌頭案終獲判無罪（Getty Images）

【Yahoo 新聞報道】現年 79 歲的韓國婦人崔末子（Choi Mal-ja），在1964年僅18歲時，因反抗 21 歲男子企圖強姦，咬斷其舌頭，被控「嚴重傷害罪」判囚 10 個月。該男子反僅被判囚 6 個月。案件今年2月發還重審，終在歷經61年後，今（10 日）獲法院撤銷定罪。

案件事發在 1964 年於慶尚南道金海市，當時崔末子年僅 18歲，遇疑犯問路並帶疑犯前行數米後，在轉身離去時遭撲倒地上，她為脫身，咬斷對方約 1.5 厘米舌頭。

男子事後多次要求賠償，甚至持刀闖入崔的住所，後因「恐嚇及非法入屋」被判囚 6 個月緩刑 2 年，未有被控企圖強姦。法院反而認為崔末子的行為超出「正當防衛界線」，判她刑期 10 個月。

申重審遭多次駁回

隨着 2018 年 #MeToo 運動在南韓興起，崔末子聯繫維權組織，用約兩年時間搜集資料，申請重審。然而地方法院起初多次駁回，直到去年 12 月，最高法院才批准重審。

判決宣布後，崔末子與支持者在法院外慶祝，有人歡呼「崔末子做到了！」「崔末子成功了！」（Getty Images）

案件於今年 7 月在釜山展開再審，檢方在首場聆訊中罕有地道歉，並要求撤銷原有定罪。宣判無罪後，崔末子感謝多年來的支持者，並痛斥當權者「濫用權力踐踏弱者、操弄法律」。她希望為其他性暴力受害者發聲，不希望有人再重蹈覆轍。

當年因性別偏見誤判

崔末子律師金秀貞（Kim Soo-jung）表示，當年的判決是因性別偏見及社會觀念而造成的誤判，「幸而崔末子多年來堅持不懈，司法和檢方才有機會修正錯誤」。

南韓婦女熱線組織負責人宋蘭姬（Song Ran-hee）認為，這次判決將成為重要里程碑，未來女性自衛將更容易被視為正當行為，減少受害者承受不公正的痛苦。

來源：BBC