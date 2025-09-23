一直咳嗽以為感冒！醫示警出現5大症狀快就醫：7成患者確診時已癌症末期

近年來，肺癌已連續多年高居國人癌症死因首位，其中以肺腺癌最為常見。令人擔憂的是，肺癌有年輕化趨勢，40歲以下患者逐漸增加。專家指出，由於初期症狀不明顯，常被誤認為感冒，導致超過７成患者確診時已是末期。值得注意的是，肺癌成因不僅與吸菸相關，空汙、二手菸、油煙及基因突變都可能增加罹癌風險。

二手菸、油煙都可能導致肺癌

長安醫院近日在臉書發文提醒，許多患者誤以為咳嗽只是小感冒，即使症狀持續一段時間、服藥未見改善，仍未及時檢查，最後確診時已是第四期肺腺癌。而且很多人以為肺癌一定是抽菸造成，但其實許多患者１根菸都沒抽過，空汙、二手菸、油煙甚至基因突變，都可能讓你成為高風險族群。

肺癌初期症狀易被忽視

醫院表示，根據衛福部統計，肺癌持續位居國人癌症死因之首，其中又以肺腺癌最為普遍。由於初期症狀不明顯，往往被誤認為感冒，以致７成以上患者確診時已是末期，錯失黃金治療時機。

一直咳嗽應就醫檢查

醫院強調，若出現咳嗽持續２週以上，或伴隨胸痛、背痛、聲音沙啞、咳血等症狀，應立即就醫檢查。特別提醒年輕人不要輕忽，因為近年來40歲以下的肺癌病例有增加趨勢。

低劑量電腦斷層可檢查出肺癌

醫院指出，若能及早發現肺癌，治癒率將大幅提升。其中低劑量電腦斷層（LDCT）能在症狀出現前就抓出早期肺癌，降低死亡率至少２成，檢查時間僅需５分鐘，無須打顯影劑、輻射劑量低，也不需空腹，相當便利。

高風險族群可享免費篩檢

衛福部針對高風險族群提供免費LDCT檢查，凡是有肺癌家族史或重度吸菸者，皆可每２年接受１次免費檢查。醫師呼籲符合條件的民眾，應把握機會及早進行篩檢，以維護自身健康。

▲若能及早發現肺癌，治癒率將大幅提升。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）

