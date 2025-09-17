湯水食譜｜咸菜苦瓜黃豆煲豬骨湯

五月天氣溫巳達到36度，煲苦瓜湯可下火和清熱解毒，亦可消暑。文迪私人廚房的facebook專頁會有更多食譜又或短片觀看。 https://m.facebook.com/profile.php?id=1544226955848255

製作時間: 1小時以上

份量人數: 5-6人



食材

苦瓜 斤半

新鮮或急凍煲湯骨 750克

咸菜 200克（約1/4棵

蜜棗 3粒

黃豆 1/3碗





作法:

1 ：



凍水落曬所有材料，水約三公升，明火水滾後轉細火煲兩個半鐘，我選真空煲，水滾後計滾半小時，放入真空煲燜約小時，取出再滾到自己喜歡的濃度，此湯不用落鹽）。

- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/51306

- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com