品牌建商插旗 信義房屋：鄭子寮房價有撐
[NOWnews今日新聞] 品牌建商積極插旗台南北區鄭子寮重劃區與花園夜市商圈一帶，如國泰建設繼預售案「國泰原美」之後，日前又公告以7億元取得現開設思夢樂商場的小北段土地。信義房屋在地專家指出，鄭子寮重劃區一帶是老台南人十分喜愛的居住地段，以完善機能、優質學區、便利交通及規劃完善的街廓氛圍著稱，不僅品牌建商預售案成交價「坐5望6」，區域內中古屋房價也有撐，依屋齡穩居3至4字頭，吸引台南在地客及南科新貴購屋。
信義房屋台南民生店協理張榮表示，鄭子寮重劃區與花園夜市商圈接壤，也鄰近美式賣場Costco、新開幕的新光三越小北門店，在地消費實力不可小覷；也因此區鄰近中西區，屬舊台南市區，且交通便利，15分鐘以內上國道8號、10分鐘內可上國道1號，加上機能發展成熟、擁文元國小學區、鄰近奇美醫院，是在地台南人首選居住區域之一。除既有機能與優勢，北外環道也將銜接北區，往來南科園區更加便利。
因上述條件，近年品牌建商積極購地推案，以2025年底剛開案的「國泰原美」為例，實價登陸揭露交易單價落在53萬至59萬，且銷售狀況不錯；日前國泰建設又公告取得鄰近土地，張榮直指「可見再推案很有信心」。
而在在地台南人及南科新貴鎖定之下，張榮表示，鄭子寮與花園夜市商圈的中古屋房價也有相當的支撐。以屋齡10年內中古屋為例，均價穩坐4字頭，屋齡20年以上的中古屋，也有3字頭行情，且中長期仍有發展潛力。
鄭少秋喪女神隱3年 為亡友許紹雄激罕蒲頭
人稱「秋官」的78歲資深藝人鄭少秋今年入行踏入60年，近年淡出幕前的他自2019年ViuTV劇集《詭探前傳》後就再無香港劇集新作，同年尾與汪明荃在雲頂開演唱會後亦幾乎絕迹舞台，鮮有再作公開露面，只在2022年女兒鄭欣宜開演唱會時低調現身撐場，並在2023年年頭在機場巧遇好友汪明荃而露面，之後就再未有照片流出，近兩年可謂完全銷聲匿迹，就連汪明荃去年開演唱會時被問到請鄭少秋做嘉賓，亦坦言不想驚動他出山，又曾表示私底下難以聯絡。不過他仍心繫娛圈好友，早前許紹雄離世時，他亦有與太太官晶華送上花牌致意。
金像獎2026 提名名單｜衛詩雅宣布陳家樂入圍影帝爆喊 DQ事件爾冬陞：若見諸相非相，則見如來
第44屆香港電影金像獎，今日(10日)公布提名名單。董事局爾冬陞主席率先致辭，表示香港電影金像獎的協會成員已經增加至17個，總共有超過2,500位個人及公司會員。
傳S媽請律師防具俊曄爭大S遺產 小S發聲：心思非常骯髒
台灣女星徐熙媛（大S）去年2月2日不幸因病離世，其家人好友及粉絲都傷心不已。上星期，大S離世一周年，由其丈夫具俊曄設計打造的紀念雕像揭幕，S媽、小S、具俊曄及大S生前一眾好友都有現身墓園。不過近日有傳S媽因大S遺產事宜請來律師團隊，在遺產事宜上防範具俊曄。
台北北投溫泉情侶離奇命案｜女友泡湯時間過長、男友受驚過度雙亡
台北北投發生一宗離奇溫泉命案。一對中年情侶在北投行義路一間溫泉餐廳浸溫泉時，女方疑因身體不適或環境因素在湯屋內猝死；男方隨後入內察看，疑因目睹摯愛慘狀受驚過度，引發心血管疾病發作，雙雙撒手人寰。
山頂陽光花園大宅兩度流拍 9,000萬劈到7,000萬都冇人要 銀主出奇招求甩手
再有罕見豪宅銀主盤推出拍賣。忠誠拍賣行公布，山頂加列山道48號陽光花園一幢單號洋房，將於本月26日以「一開即售」形式推拍。
屯門謀殺案死者女兒失聲驚叫 街坊入屋赫見男子頭顱布滿乾涸血漬
【on.cc東網專訊】屯門新秀街井頭中村昨日發生謀殺案。一名63歲男子頭部有嚴重受傷當場證實死亡，人員經調查後拘捕死者妻子。
英超 ｜曼聯連勝斷纜 絕平韋斯咸 紅魔死忠「髪再生」
曼聯絕平韋斯咸，未能5連勝，令紅魔死忠球迷「髪哥」Frank Ilett未能如願剪髪，他已493日未曾踏入理髮店，繼續「髪再生」。
川普威脅：戈迪豪大橋至少給一半 否則別通車！加拿大氣炸：瘋了！自殘行徑
川普威脅若未取得戈迪豪跨國大橋至少一半產權，將阻止大橋通車，引發加拿大政商界強烈反彈。隨著跨境基建與貿易爭議升溫，美加關係再度面臨重大考驗。
食客怒斥酒樓團年飯套餐七個餸 網民：加一味「美點雙輝」就解決問題
農曆新年將至，不少家庭都會預訂酒樓團年飯，寓意一家人齊齊整整、好意頭。不過近日就有食客因為「七個餸」問題而大感不滿，在網上發文怒斥酒樓安排失禮，隨即引爆網民熱議，更掀起一場關於「食七」與傳統圍菜規矩的討論。
周吉佩與老婆盛裝現身銅鑼灣惹熱議 女方以手掩胸舉動被網民嘲：心口痛咩
周吉佩2022年參加《中年好聲音》奪得冠軍而重新出發，再次以歌手身份出道，工作機會增多。周吉佩曾坦言，港姐出身嘅太太黃彥欣本身係激烈反對佢參賽，曾因此爭執及冷戰3日
2026丙午馬年，農曆新年初一穿錯色小心破財？Threads熱討12生肖「漏財色」，火太旺會燒掉財運
2026丙午馬年，看到丙午同為火的屬性就知道今年火很旺！火旺的話，對於屬土的人可以加強運勢，但太旺又不是太好，小心隨時旺到燒走財運！Threads就有貼文提醒12生肖在2026的「漏財色」，穿了隨時會令火氣太旺太衝動而漏財呢！
港股異動｜傳小南國突全面停業 年夜飯訂金及儲值卡餘額無法退款 股價急挫逾28%
據內地多家媒體報道，上市餐飲集團上海小南國（3666.HK）近期旗下多間位於上海的小南國餐廳突然全面停業。消息傳出後，該股今日股價急挫，收市大跌28.6%，低見0.025元。
22歲谷愛凌冬奧摘銀，強心臟堅定金句令自己更強大：我以我的滑雪表現為榮
谷愛凌在2026年的米蘭冬奧會上，於女子自由式滑雪坡面障礙技巧賽奪銀，也是她個人冬奧生涯的第4枚獎牌。谷愛凌賽後表示，「這絕對是我完成過最棒的一次坡面障礙技巧（slopestyle）滑行。我的第一輪滑行的落地就是我希望來這裡能有的表現，我感到開心，亦以我的滑雪表現為榮。」
醫美直擊 首爾篇 ｜何依婷主持醫美旅遊攻略節目 57歲綠葉黃梓瑋醫美應對「豪華臀」
由何依婷（Regina）主持連同兩位「花生友」關嘉敏、陳嘉佳合作，共12集攻略式扮靚旅遊節目《醫美直擊 首爾篇》。
容羨媛分享媽媽加拿大入急症室經歷 住院5日埋單約23萬港元：呆咗
前TVB節目《東張西望》主持容羨媛於2024年結束與TVB 16年賓主關係，一家四口移居加拿大溫哥華，搖身一變成KOL
康城租樓中伏！ 簽咗臨約先知同層有凶宅 代理搬「合約精神」拒退訂金 網民教路報《東張》：搞大件事通常有彎轉｜消委會曾引案例：代理須賠償
將軍澳日出康城近日有租樓個案引起熱議。有網民於Threads發文表示，透過連鎖地產公司租入日出康城首都一個單位，惟在簽訂臨時租約後才發現同層有凶宅，質疑負責代理違反操守。
東張西望︳廁所漏水工程天花鑿出大窿 苦主驚見神秘之手從天而降 涉事網紅裝修師傅爆粗鬧人
《東張西望》日前報導屯門有大廈單位去年11月起發現慘遭樓上漏水影響，廁所天花滲水之外，揭開假天花更驚見石屎裂痕同大量水滴。
近藤真彥結婚32年罕晒親子照 父子齊跑馬拉松
【on.cc東網專訊】人稱「孖池」的80年代日本男歌手近藤真彥出名花心，婚前曾與女歌手中森明菜、已故香港天后梅艷芳等拍過拖。他於1994年與圈外人老婆結婚後，2020年又被踢爆背妻包養索女。不過，他卻相當愛錫18歲的獨生子轟丞。結婚近32年的他，罕有在社交網上公