品牌建商插旗 信義房屋：鄭子寮房價有撐

▲鄭子寮重劃區一帶是老台南人十分喜愛的居住地段，以完善機能、優質學區、便利交通及規劃完善的街廓氛圍著稱。（圖／信義房屋提供）

[NOWnews今日新聞] 品牌建商積極插旗台南北區鄭子寮重劃區與花園夜市商圈一帶，如國泰建設繼預售案「國泰原美」之後，日前又公告以7億元取得現開設思夢樂商場的小北段土地。信義房屋在地專家指出，鄭子寮重劃區一帶是老台南人十分喜愛的居住地段，以完善機能、優質學區、便利交通及規劃完善的街廓氛圍著稱，不僅品牌建商預售案成交價「坐5望6」，區域內中古屋房價也有撐，依屋齡穩居3至4字頭，吸引台南在地客及南科新貴購屋。

廣告 廣告

信義房屋台南民生店協理張榮表示，鄭子寮重劃區與花園夜市商圈接壤，也鄰近美式賣場Costco、新開幕的新光三越小北門店，在地消費實力不可小覷；也因此區鄰近中西區，屬舊台南市區，且交通便利，15分鐘以內上國道8號、10分鐘內可上國道1號，加上機能發展成熟、擁文元國小學區、鄰近奇美醫院，是在地台南人首選居住區域之一。除既有機能與優勢，北外環道也將銜接北區，往來南科園區更加便利。

因上述條件，近年品牌建商積極購地推案，以2025年底剛開案的「國泰原美」為例，實價登陸揭露交易單價落在53萬至59萬，且銷售狀況不錯；日前國泰建設又公告取得鄰近土地，張榮直指「可見再推案很有信心」。

而在在地台南人及南科新貴鎖定之下，張榮表示，鄭子寮與花園夜市商圈的中古屋房價也有相當的支撐。以屋齡10年內中古屋為例，均價穩坐4字頭，屋齡20年以上的中古屋，也有3字頭行情，且中長期仍有發展潛力。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

房市／打造多元輪調職涯路徑 信義企業集團MA招募起跑

房市／將捷集團攜手信義代銷 宣布「將捷旅境.-善境」已100%完銷

房市／信義房屋吳怡穎 以真誠與專業助客戶成家