品牌建商插旗 信義房屋：鄭子寮房價有撐
[NOWnews今日新聞] 品牌建商積極插旗台南北區鄭子寮重劃區與花園夜市商圈一帶，如國泰建設繼預售案「國泰原美」之後，日前又公告以7億元取得現開設思夢樂商場的小北段土地。信義房屋在地專家指出，鄭子寮重劃區一帶是老台南人十分喜愛的居住地段，以完善機能、優質學區、便利交通及規劃完善的街廓氛圍著稱，不僅品牌建商預售案成交價「坐5望6」，區域內中古屋房價也有撐，依屋齡穩居3至4字頭，吸引台南在地客及南科新貴購屋。
信義房屋台南民生店協理張榮表示，鄭子寮重劃區與花園夜市商圈接壤，也鄰近美式賣場Costco、新開幕的新光三越小北門店，在地消費實力不可小覷；也因此區鄰近中西區，屬舊台南市區，且交通便利，15分鐘以內上國道8號、10分鐘內可上國道1號，加上機能發展成熟、擁文元國小學區、鄰近奇美醫院，是在地台南人首選居住區域之一。除既有機能與優勢，北外環道也將銜接北區，往來南科園區更加便利。
因上述條件，近年品牌建商積極購地推案，以2025年底剛開案的「國泰原美」為例，實價登陸揭露交易單價落在53萬至59萬，且銷售狀況不錯；日前國泰建設又公告取得鄰近土地，張榮直指「可見再推案很有信心」。
而在在地台南人及南科新貴鎖定之下，張榮表示，鄭子寮與花園夜市商圈的中古屋房價也有相當的支撐。以屋齡10年內中古屋為例，均價穩坐4字頭，屋齡20年以上的中古屋，也有3字頭行情，且中長期仍有發展潛力。
屯門玫瑰花園3房套$550萬易主 (另有本日最新成交)
屯門玫瑰花園3房套$550萬易主 金輝地產-劉嘉盈經理-表示，日前促成屯門玫瑰花園低層C室，實用面積660平方呎，3房連套房間隔，單位裝修新簇，少有東南方向開揚山景，成交價$550萬，實用呎價$8,333。原業主1998年買入價$227萬，持貨28年轉售，帳面獲利約$323萬。日前獲區內用家垂青，與家人居住屋苑附近，方便照應，決定購入上址作自住用途。 延伸閱讀: 玫瑰花園 山景 屯門 粉嶺名都6座低層2房戶成交價$368萬 中原地產 - 紀浩然經理表示，近期大市氣氛向好，買家入市信心增，粉嶺上水區2月至今暫錄約24宗二手成交，其中粉嶺名都佔1宗，最新錄得6座低層G室，單位建築面積500平方呎，實用面積369平方呎，2房間隔，日前議價後以$368萬獲承接，實用面積平均呎價$9973。 紀浩然指，新買家為投資者，見單位間隔合用，價錢合理，即購入單位作收租之用，單位市值租金約$13,000，買家料可享約4.2厘租金回報。據了解，原業主於2025年8月以$313萬購入上址，持貨約半年，現轉手賬面獲利$55萬離場，單位期內升值17.6%。 延伸閱讀: 粉嶺名都 粉嶺 上水 SIERRA SEA1
大圍名城盛薈3座中層3房戶 議價後以$1275萬獲承接 (另有本日最新成交)
大圍名城盛薈3座中層3房戶 議價後以$1275萬獲承接 中原地產 - 周偉航經理表示，利好消息帶動下，近期整體交投暢旺，大圍大型屋苑名城本月暫錄5宗成交，屋苑最新錄2期盛薈3座中層SC室，單位建築面積1030平方呎，實用面積784平方呎，3房連套房間隔，開價約$1300萬，議價後以$1275萬獲承接，實用面積平均呎價$16,263。 據了解，新買家為外區客，見屋苑位置方便，單位價錢合理，間隔合用，即承接單位自用。據了解，原業主於2011年以約$870萬購入單位，持貨約15年，是次易手賬面獲利$405萬離場，單位期內升值46.6%。 延伸閱讀: 名城 大圍 西灣河鯉景灣逸康閣高層2房戶 獲買家以$1,040萬承接 美聯物業 - 鄭琨經理表示，市場近期接連錄得優質戶成交，該行剛促成鯉景灣一個676實呎高層優質海景戶成交，獲買家以$1,040萬承接。 鄭琨表示，上述成交單位為鯉景灣逸康閣高層G室，實用面積約676平方呎，擁海景，屬優質高層放盤。原業主叫價約$1,100萬，議價後以$1,040萬易手，折合實用呎價約$15,384。 原業主於1995年7月以約$433萬購入上述物業，持貨至今轉售
傲瀧銀主盤三日清貨 頂層戶市價九折2,700萬成交 8年蒸發1,418萬 夠買兩房再加車位
西貢清水灣「蝕讓之城」傲瀧近期二手交投活躍，近日錄得一宗銀主盤「快閃」成交。不過，該單位以較市價低約一成易手，8年樓價帳面蒸發1,418萬元，跌幅約34%。
《港樓》日出康城首都外區租客斥748萬元入市高層套三房戶
中原地產蔚藍灣畔第二分行副分區營業經理關偉豪表示，日出康城1期首都本月至今暫錄約4宗成交，平均實用呎價10,790元。 關偉豪指，分行最新促成一宗首都交投，單位為1座高層RB室，實用面積680平方呎，建築面積901平方呎，採三房套房間隔，單位座向西北方，外望翠綠園景，原以750萬元放售，議價後以748萬元易手，折合實用呎價11,000元。 新買家為外區租客，鍾情屋苑鄰近港鐵站，而且設有商場，呎價亦低水，決定加快入市，立即買入上車自用。據悉，原業主於2008年3月以457.1萬元購入單位，持貨近18年，是次沽出單位賬面大幅獲利290.9萬元離場，單位期內升值64%。(ec/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com
《港樓》北角城市花園樓景三房套938萬沽 1983年一手貨升值13.8倍
世紀21日昇地產聯席董事蔡嘉駿表示，新近錄得北角城市花園物業成交，單位為2座中層B室，實用面積約807方呎，屬三房連主人套房設計，望向南望樓景，新近獲買家以938萬元承接，實用呎價高達11,623元，單位原叫價968萬元放售，最終減價30萬元成交，減幅約3%。 蔡嘉駿表示，原業主屬屋苑長情業主，早於1983年4月物業入伙初期一手以63.2萬元購入單位，持貨長達43年帳面大幅升值約874.8萬元，期間大幅賺價13.8倍。(hc/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com
周末成交總匯｜一手成交挫三成多錄約287宗成交｜ SIERRA SEA 2B期全數沽清｜二手成交創五周新低
《港樓》西沙SIERRA SEA第2B期再沽218伙 農曆年前夕十大屋苑成交回落
過去周末一手銷情持續，西沙SIERRA SEA第2B期再沽218伙，並錄得多組大手買家；豪宅亦錄得成交，中環半山雅盈峰上周六招標售出兩個逾千呎單位。至於二手樓市場則受到傳統節日因素拖累，成交宗數按周回落至個位數水平。 新地(00016.HK)旗下西沙SIERRA SEA第2B期過去完成第三輪銷售安排，共售出218個價單單位，A組方面，有7組客人購入4伙單位，當中最大手客人買入2伙兩房單位及2伙三房單位，斥資超過3,200萬元。另外有9組客人買入3伙單位。 項目昨日(8日)亦標售6間特色戶，集中為平台及花園單位，呎價最高單位為2座G1樓G單位，實用面積384平方呎連304平方呎花園，呎價為19,010元，售價為730萬元；售價最高單位為1座1樓F單位，屬於640平方呎三房間隔連250平方呎平台，售價為1,011.2萬元，呎價為15,800元。 第2B期Sierra Sea已售出755伙，為集團套現超過47億元。整個第2期Sierra Sea已經售出超過1,460伙，為集團套現超過90億元。整個Sierra Sea 項目「5破紀錄，創造歷史」，12輪銷售每次價單單位都是首日沽清，總共售出超
《港樓》錦上路柏瓏四房套呎價19,101元 創現樓後新高
信置(00083.HK)與中海外(00688.HK)、嘉華國際(00173.HK)合作發展的錦上路柏瓏系列，昨日(9日)成功以招標形式售出1伙，成交呎價19,101元，創柏瓏現樓後呎價新高。 成交單位為柏瓏II第8座19樓A1單位，實用面積977平方呎，四房一套連工人房間隔，成交價1,866.15萬元，呎價19,101元。 代理透露，柏瓏I及柏瓏II現樓一手貨源僅餘約17伙。1月份柏瓏系列錄成交100宗，其中逾80伙成交為一房或兩房戶型，當中買家投資者比例有所增加。柏瓏租務成交亦顯著加快，1月份錄逾20宗租務成交。其中柏瓏I第5座中層B1單位，面積339平方呎，以每月租金15,500元租出，呎租46元，平柏瓏最高成交呎租水平。 柏瓏系列累售1,890伙，累積套現逾163億元。(sl/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com
康怡花園三房月租2.25萬 回報達7.3厘
鰂魚涌康怡花園E座低層5室，實用面積約596方呎，3房間隔，望內園景，以2.25萬元租出，實用呎租約38元。利嘉閣地產表示，新租客鍾情單位間隔合用，景觀開揚；加上附近環境旺中帶靜，睇樓後即與業主議價洽租。據悉，業主於1996年以約370萬元購入單位，現成功租出，租金回報約7.3厘。(WL)
《港樓》油塘親海駅II標售最後2伙兩房分層戶 呎價逾1.5萬元
長實(01113.HK)旗下油塘親海駅II，今日(9日)以招標形式售出最後2伙分層兩房戶，分別是第2A座11樓D室，兩房梗廚間隔，實用面積464平方呎，售價718萬，呎價15,474元；另一伙位於第2A座25樓C室，兩房開放式廚房間隔，實用面積447平方呎，售價710.2萬，呎價15,888元。 據悉2位買家均購入作自住之用，鐘情項目位處市區，兼享維港海景景觀，加上單位廚房配備全套德國名牌電器，參觀現樓後決定馬上入市「轉租為買」。 長江實業營業部經理陳詠慈表示，目前息口回落令「供平過租」優勢持續，吸引不少客人轉租為買。項目於剛過去周末前來現樓參觀的人數持續上升，項目現僅餘3伙兩房複式戶及3伙三房戶在售。(sl/a)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com
《港樓》灣仔囍滙一房1,030萬連約沽 投資客料享3.3厘租金回報
中原地產灣仔尚翹峰分行分區營業經理周世康表示，分行新近促成灣仔囍滙買賣成交，單位為1座低層J室，實用面積461平方呎，一房間隔，向西望市景，最終連約以1,030萬元成交，折合實用呎價22,343元。 據了解，新買家為投資客，心儀囍滙鄰近港鐵灣仔站，地理位置極佳，且租賃需求強勁，回報有保證，故決定入市作收租用途。按市值租金約2.8萬元計，買家可享約3.3厘租金回報。原業主則於2013年以868萬元購入單位，持貨約12年，是次轉手賬面獲利162萬元，單位升值18.7%。(hc/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com
短期內開放兩房示位 雅盈峰 全層1.54億成交
豪宅新盤銷情持續暢旺，由盈科大衍地產(432)及資本策略地產(497)合作的中環半山己連拿利3至6號「雅盈峰」昨獲一組買家斥1.54億元購入23樓全層3伙。當中23樓B室以逾5,934萬元成交，呎價55,255元，兩者均創項目新高。發展商透露短期內落實推售該盤中小型單位安排，屆時將開放一個兩房示範單位。「雅盈峰」昨日售出的3伙實用面積1,017至1,074方呎，成交價4,422.53萬至5,934.44萬元，呎價43,486至55,255元。當中23樓B室三房，實用面積1,074方呎，售價5,934.44萬元，呎價55,255元，兩者均創項目新高。據悉，買家為非本地客，購入單位作自用及投資。
長實「親海駅II」標售最後2伙2房分層戶 買家「轉租為買」
長實(01113.HK)旗下「親海駅II」今日以招標形式售出最後2伙分層2房戶,分別是第2A座11樓D室,2房梗廚間隔,實用面積464平方呎,售價718萬港元,呎價1.5474萬港元;另一伙位於第2A座25樓C室,2房開放式廚房間隔,實用面積447平方呎,售價710.2萬港元,呎價1.5888萬港元。據悉2位買家均購入作自住之用,鐘情項目位處市區,兼享維港海景景觀,加上單位廚房配備全套德國名牌電器,參觀現樓後決定馬上入市「轉租為買」。長實營業部經理陳詠慈表示,目前息口回落令「供平過租」優勢持續,吸引不少客人轉租為買。項目於剛過去周末前來現樓參觀的人數持續上升,今日標售最後2伙分層2房戶,項目現僅餘最後3伙2房複式戶及3伙3房戶在售。買家除可獲贈豐澤禮券8.8萬港元、代繳印花稅及車位優先認購權;若選購複式戶Sky Villa A7單位,更可獲發展商送贈全屋傢俬,讓買家實現即買即住或即買即放租。 (BC)#長實 #親海駅II
金像獎2026 提名名單｜衛詩雅宣布陳家樂入圍影帝爆喊 DQ事件爾冬陞：若見諸相非相，則見如來
第44屆香港電影金像獎，今日(10日)公布提名名單。董事局爾冬陞主席率先致辭，表示香港電影金像獎的協會成員已經增加至17個，總共有超過2,500位個人及公司會員。
傳S媽請律師防具俊曄爭大S遺產 小S發聲：心思非常骯髒
台灣女星徐熙媛（大S）去年2月2日不幸因病離世，其家人好友及粉絲都傷心不已。上星期，大S離世一周年，由其丈夫具俊曄設計打造的紀念雕像揭幕，S媽、小S、具俊曄及大S生前一眾好友都有現身墓園。不過近日有傳S媽因大S遺產事宜請來律師團隊，在遺產事宜上防範具俊曄。
台北北投溫泉情侶離奇命案｜女友泡湯時間過長、男友受驚過度雙亡
台北北投發生一宗離奇溫泉命案。一對中年情侶在北投行義路一間溫泉餐廳浸溫泉時，女方疑因身體不適或環境因素在湯屋內猝死；男方隨後入內察看，疑因目睹摯愛慘狀受驚過度，引發心血管疾病發作，雙雙撒手人寰。
山頂陽光花園大宅兩度流拍 9,000萬劈到7,000萬都冇人要 銀主出奇招求甩手
再有罕見豪宅銀主盤推出拍賣。忠誠拍賣行公布，山頂加列山道48號陽光花園一幢單號洋房，將於本月26日以「一開即售」形式推拍。
屯門謀殺案死者女兒失聲驚叫 街坊入屋赫見男子頭顱布滿乾涸血漬
【on.cc東網專訊】屯門新秀街井頭中村昨日發生謀殺案。一名63歲男子頭部有嚴重受傷當場證實死亡，人員經調查後拘捕死者妻子。
英超 ｜曼聯連勝斷纜 絕平韋斯咸 紅魔死忠「髪再生」
曼聯絕平韋斯咸，未能5連勝，令紅魔死忠球迷「髪哥」Frank Ilett未能如願剪髪，他已493日未曾踏入理髮店，繼續「髪再生」。
陳凱琳鄭嘉穎細仔3歲舉行盛大生日派對 Carlos完美遺傳父母美貌 網民：小帥哥
現年34歲嘅人妻兼靚媽陳凱琳（Grace），2013年參加香港小姐競選奪得冠軍、「最上鏡小姐」、「旅遊大使獎」及「最受傳媒歡迎獎」獎項，以「四料冠軍」姿態簽約TVB。自2018年與鄭嘉穎結婚並先後誕下三名囝囝鄭承悅（Rafael）、鄭承亮（Yannick）及鄭承太（Carlos），一家五口幸福滿瀉。