做冬家家戶戶都於在家做拿手菜與家人共聚天倫，红燒肉定是熱門又点激率非常高的大菜之一，快來看看吧

製作時間: 1小時以上

份量人數: 7-8人



食材

五花腩 1斤

雞腳 適量

已發花膠 4隻

唐蒿 一份

金蒜瓣 6粒

蠔油 1湯匙

胡椒粉 少許

塩麴 少許

甜釀 少許

水 適量

米酒 少許

片糖 1/3磚

老抽 少許

乾螺片 1片





作法:

1 ：

先將五花腩及雞腳分別以凍水入鍋汆水吊起濯乾水備用（略用甜酒釀，塩麴胡椒粉入味醃一下）

2 ：

螺乾用暖水浸軟（螺片水留用來浸已發起花膠入味）可以一同略為蒸軟入味

3 ：

先將1/五花腩取走最底層比較鞋的瘦肉（留其他燉湯時用）,切成大約一隻麻雀厚度大少以小火入鍋慢煎D猪油出來順便煸蒜瓣成金蒜

4 ：

煸到每粒红燒肉都少少焦香便可加入蚝油，老抽，米酒，片糖及水以中小火放入雞腳炆煮

5 ：

約20分分鐘后加入螺片及花膠再炆半小時

6 ：

最后加入唐蒿收汁便可上桌享用





- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/56399

- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com