哈佛大學研究推薦10種「抗衰老食物」！把40歲養成20歲體質，每天吃一兩種已比同齡人年輕

隨著「長壽科學 (Longevity)」與「生物駭客 (Biohacking)」成為全球熟齡女性的熱門搜尋關鍵字，如何透過飲食實現「逆齡成長」已成為必修課。哈佛大學多項研究指出，正確的飲食能從細胞底層修復老化，亦推薦10 種頂級抗衰老食物，建議每天輪流攝取一至兩種，隨時比同齡人更年輕！

1. 莓果類

藍莓、草莓、樹莓/覆盆子，都富含花青素以及維他命C，能有效中和自由基，促進膠原蛋白增生，對皮膚以及眼睛都特別好。

2. 番茄

熟食比生食更有營養，因為加熱了的番茄紅素加強了抗氧化功效，對皮膚以及心血管都有好處。

3. 十字花科蔬菜

西蘭花、卷心菜、羽衣甘藍，含有蘿蔔硫素，能啟動體內的解毒酶，幫助身體清除代謝廢物，清炒、涼拌、煲湯都合適。

4. 深海魚類

三文魚、鱸魚，豐富的 Omega-3 脂肪酸是對抗「慢性發炎」的神器，對大腦和心血管健康都有重要幫助，能預防斷崖式衰老，清蒸、蒸烤都能保留營養，建議每星期吃2-3次。

5. 綠茶（兒茶素）

富含多酚類物質能延緩衰老，持續攝取兒茶素能加速代謝並保護 DNA 免受氧化損傷。每天喝2-3杯，注意睡前少喝，因為咖啡因會影響睡眠。

6. 堅果與種子

核桃、杏仁，富含優質的脂肪和蛋白質，特別是核桃富含植物性的 Omega-3，對大腦和皮膚都有好處，幫助修復細胞膜，由內而外滋潤乾燥肌膚。但注意堅果熱量高，每日少量就好。

7. 全穀物

藜麥、燕麥、糙米，想要控糖減脂，主食就換成它們吧！藜麥是植物界的蛋白質之王，升糖指數低，飽腹感強；日常可以糙米、燕麥來替代白米飯。

8. 豆類

黑豆、鷹嘴豆、黃豆，是植物蛋白和膳食纖維的絕佳來源，能促進新陳代謝，幫助控制血糖。每天一杯無糖豆漿，或者在飯菜裡加點豆子，就能輕鬆達標。

9. 橄欖油

橄欖油又名「液體黃金」，是地中海飲食長壽秘訣之一，富含單不飽和脂肪酸和抗氧化物質，對心血管特別好。注意，橄欖油煙點低，更適合涼拌或者低溫烹煮。

10. 乳酪

腸道是人體的第二張臉，乳酪裡面的益生菌能幫助維持腸道健康，提升免疫力。選擇時要看成份表，選無添加糖的乳酪。

想要凍齡、逆齡，除了用保養品，在飲食上都要花心思去調理才有好的身體幫你抗老！

