哈佛專家揭盅快樂地圖！2025全球十大最開心旅遊城市 里斯本奪冠，台北、東京、香港包尾？

旅遊的意義，早已不只是走馬看花、影相打卡或血拼，原來還能提升快樂指數？旅遊平台BookRetreats聯同哈佛心理學專家，早前發布的「Holiday Happiness Index」（全球最快樂旅遊城市排名）。研究團隊從全球多熱門旅遊地中，深入評估5大影響身心愉悅的關鍵指標。結果顯示，里斯本在各方面均表現出色：晴朗日子多、步行方便、海岸與城市交融，營造出一種令人久久難忘的放鬆節奏，成功擊敗其他城市奪得冠軍。與此同時，香港、台北及東京等這些熱門旅遊城市，不只十大不入，居然更排在倒數位置，會否讓大家摸不着頭腦？

廣告 廣告

今次BookRetreats的最快樂旅遊城市排名，並非單靠讀者投票，而是加上哈佛醫學院臨床心理學家，利用醫學角度，分析如何的旅遊體驗，提升大家的「快樂荷爾蒙」。（Getty Images）

里斯本的快樂方程式

BookRetreats這項研究並非簡單的問卷調查。他們邀請哈佛醫學院臨床心理學家Dr. Natalie Dattilo-Ryan合作，利用醫生角度分析如何刺激身體分泌血清素、多巴胺、內啡肽和催產素等「快樂荷爾蒙」。研究團隊評估了47個熱門旅遊城市，每個城市都按照1/ 陽光時數（確保足夠維他命 D）、2/ 睡眠品質（旅途中的休息是否充足）、3/ 健康飲食（能否輕鬆攝取營養食物）、4. 親近大自然（接觸綠色或藍色空間的頻率）及5/ 運動量（是否有適合步行的環境）五大因素評分。

里斯本獲得最高分絕非偶然。首先是陽光充沛，每年2,828小時日照時間，自然提升了血清素水平。其次，近10%餐廳提供健康飲食選擇，比例全球第二高，超越巴黎、東京等美食之都。市內49平方米人均綠化面積，是馬德里的四倍，包括61個綠化空間和900公頃的Monsanto森林公園。最重要的是極適合步行，主要景點如繁華街道、貝倫塔（Torre de Belém）等步行兩小時內可達。加上生活節奏很慢，坐在露天茶座品嚐咖啡，已經是最簡單的快樂來源。

里斯本的黃色電車穿梭在起伏的山丘街道，陽光灑落在彩色瓷磚外牆上，構成一幅令人心情愉悅的城市風景。（Getty Images）

前五名除了里斯本外，第2位是芬蘭赫爾辛基，擁有126平方米人均綠化地方，是全球最寧靜的城市。第3位是美國奧蘭多，不只有主題樂園，還有258平方米人均綠化地方面積冠絕全球。第4和第5位分別是希臘雅典和蘇格蘭愛丁堡，前者步行方便度滿分，後者綠化程度和健康飲食都表現出色。

從聖若熱城堡俯瞰里斯本全景，橙紅色屋頂延伸至塔霍河邊。這個建於七座山丘的城市，步行探索就是最佳的運動方式。（Getty Images）

希臘首都步行便利度滿分，30分鐘內可以到達所有主要景點，加上地中海飲食豐富健康，入選前五名實至名歸。（Getty Images）

香港的「快樂落後」之謎

至於第6至10名分別是西班牙的馬德里、奧地利的維也納、匈牙利的布達佩斯、挪威的奧斯陸以及立陶宛的維爾紐斯。歐洲城市幾乎包辦前10名，反映歐洲城市的規劃，著重生活質素及市民健康。最令人意外的是杜拜雖然陽光最充足（每年3,577小時），但整體只排第22位，證明單一因素並不足以創造快樂。而美國則是最多城市上榜的國家，如奧蘭多、芝加哥、紐約及洛杉磯，在綠化環境上都表現出色。

亞洲城市表現普遍較差，新加坡25位、曼谷29位、首爾34位、北京42位、台北44位、東京排45位，而香港更加慘淡，47個城市中排第46位，僅高於秘魯的利馬。香港失分主因是極度缺乏綠化空間，人均綠化面積僅2.8平方米，是赫爾辛基的45分之一。嘈音與光害嚴重影響睡眠質素，加上生活節奏急促、飲食選擇雖多但健康餐廳比例偏低，種種因素令香港成為最不快樂的旅遊城市之一。

香港人因嘈音與光害，還有綠化面積等種種原因，排名只有46位。（擷取自官網）

這項研究反映現代人追求的已經不再是純粹觀光購物。根據2024年英國旅遊協會調查，73%旅客視放鬆為首要目標，50%人旅行是為了精神健康。擁有陽光、綠代環境、美食和慢活節奏的里斯本成為快樂冠軍，正好回應了這個趨勢。

香港維港夜景雖然迷人，但極度缺乏綠化空間和嚴重光害，令這個國際都會在快樂指數上排名倒數第二。（Getty Images）

紐約中央公園雖然是城市綠洲，但曼哈頓的噪音和光害令紐約成為全球最不快樂的旅遊城市。（Getty Images）

2025年十大最快樂旅遊城市

里斯本 （葡萄牙） 赫爾辛基 （芬蘭） 奧蘭多 （美國） 雅典 （希臘） 愛丁堡 （英國） 馬德里 （西班牙） 維也納 （奧地利） 布達佩斯 （匈牙利） 奧斯陸 （挪威） 維爾紐斯 （立陶宛）

2025年最快樂旅遊地市

網址： 按這裏

更多相關文章：

英國十大最美風景！你看過哪幾個靚景？蘇格蘭高地奪冠、倫敦竟然全軍覆沒

2025全球十大最美夜景城市｜紐約擊敗杜拜奪冠！亞洲4城市入選，香港則榜上無名？

全球最乾淨航空公司2025｜亞洲9間航空公司入十大！長榮奪冠，國泰排名呢？

建築界奧斯卡選出全球最靚酒店！港人熟悉文華東方、瑰麗酒店齊上榜

地鐵站都可以咁靚？全球12大最美地鐵站 中國、台灣、泰國都上榜，你去過幾多個？

2025年全球「最難吃的食物」100大黑名單！北歐包辦前三、香港月餅都榜上有名？

雙11優惠2025｜最愛旅遊産品平台推介Top 3！即睇機票/酒店/門票/交通/一日遊優惠時間表

雙11優惠回顧｜2024年最多人買旅遊產品Top 5！日本USJ門票、行李箱、一口價機票最搶手，第1位經常出現減價戰？

珠海人氣酒店榜Top 7！除了長隆酒店，這3間也是超熱門選擇：創新方/星樂度露營小鎮/御溫泉 每晚人均低至$201

深圳新酒店2025｜深圳福田酒店20間推介！人均低至$126.5起 今年新開大賣東方美學設計/鄰近福田口岸/免費租借漢服

澳門賽車2025｜第72屆澳門格蘭披治大賽車11.13開鑼！門票$100起、7項精彩賽事包括FR世界盃｜附購票連結