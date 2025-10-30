原判囚七年 據悉趙家賢已提早獲釋出獄
哈佛專家揭盅快樂地圖！2025全球十大最開心旅遊城市 里斯本奪冠，台北、東京、香港包尾？
旅遊的意義，早已不只是走馬看花、影相打卡或血拼，原來還能提升快樂指數？旅遊平台BookRetreats聯同哈佛心理學專家，早前發布的「Holiday Happiness Index」（全球最快樂旅遊城市排名）。研究團隊從全球多熱門旅遊地中，深入評估5大影響身心愉悅的關鍵指標。結果顯示，里斯本在各方面均表現出色：晴朗日子多、步行方便、海岸與城市交融，營造出一種令人久久難忘的放鬆節奏，成功擊敗其他城市奪得冠軍。與此同時，香港、台北及東京等這些熱門旅遊城市，不只十大不入，居然更排在倒數位置，會否讓大家摸不着頭腦？
里斯本的快樂方程式
BookRetreats這項研究並非簡單的問卷調查。他們邀請哈佛醫學院臨床心理學家Dr. Natalie Dattilo-Ryan合作，利用醫生角度分析如何刺激身體分泌血清素、多巴胺、內啡肽和催產素等「快樂荷爾蒙」。研究團隊評估了47個熱門旅遊城市，每個城市都按照1/ 陽光時數（確保足夠維他命 D）、2/ 睡眠品質（旅途中的休息是否充足）、3/ 健康飲食（能否輕鬆攝取營養食物）、4. 親近大自然（接觸綠色或藍色空間的頻率）及5/ 運動量（是否有適合步行的環境）五大因素評分。
里斯本獲得最高分絕非偶然。首先是陽光充沛，每年2,828小時日照時間，自然提升了血清素水平。其次，近10%餐廳提供健康飲食選擇，比例全球第二高，超越巴黎、東京等美食之都。市內49平方米人均綠化面積，是馬德里的四倍，包括61個綠化空間和900公頃的Monsanto森林公園。最重要的是極適合步行，主要景點如繁華街道、貝倫塔（Torre de Belém）等步行兩小時內可達。加上生活節奏很慢，坐在露天茶座品嚐咖啡，已經是最簡單的快樂來源。
前五名除了里斯本外，第2位是芬蘭赫爾辛基，擁有126平方米人均綠化地方，是全球最寧靜的城市。第3位是美國奧蘭多，不只有主題樂園，還有258平方米人均綠化地方面積冠絕全球。第4和第5位分別是希臘雅典和蘇格蘭愛丁堡，前者步行方便度滿分，後者綠化程度和健康飲食都表現出色。
香港的「快樂落後」之謎
至於第6至10名分別是西班牙的馬德里、奧地利的維也納、匈牙利的布達佩斯、挪威的奧斯陸以及立陶宛的維爾紐斯。歐洲城市幾乎包辦前10名，反映歐洲城市的規劃，著重生活質素及市民健康。最令人意外的是杜拜雖然陽光最充足（每年3,577小時），但整體只排第22位，證明單一因素並不足以創造快樂。而美國則是最多城市上榜的國家，如奧蘭多、芝加哥、紐約及洛杉磯，在綠化環境上都表現出色。
亞洲城市表現普遍較差，新加坡25位、曼谷29位、首爾34位、北京42位、台北44位、東京排45位，而香港更加慘淡，47個城市中排第46位，僅高於秘魯的利馬。香港失分主因是極度缺乏綠化空間，人均綠化面積僅2.8平方米，是赫爾辛基的45分之一。嘈音與光害嚴重影響睡眠質素，加上生活節奏急促、飲食選擇雖多但健康餐廳比例偏低，種種因素令香港成為最不快樂的旅遊城市之一。
這項研究反映現代人追求的已經不再是純粹觀光購物。根據2024年英國旅遊協會調查，73%旅客視放鬆為首要目標，50%人旅行是為了精神健康。擁有陽光、綠代環境、美食和慢活節奏的里斯本成為快樂冠軍，正好回應了這個趨勢。
2025年十大最快樂旅遊城市
里斯本 （葡萄牙）
赫爾辛基 （芬蘭）
奧蘭多 （美國）
雅典 （希臘）
愛丁堡 （英國）
馬德里 （西班牙）
維也納 （奧地利）
布達佩斯 （匈牙利）
奧斯陸 （挪威）
維爾紐斯 （立陶宛）
2025年最快樂旅遊地市
網址： 按這裏
