哈佛醫學院停屍間前經理囚 8 年 涉盜取並轉售遺體器官及殘肢 妻子同被判囚︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】美國哈佛醫學院停屍間前經理因偷竊並販賣捐贈予醫學研究的遺體器官及殘肢，昨日（16 日）在地方法院被判處監禁 8 年。58 歲的洛奇（Cedric Lodge）在被捕前曾管理該停屍間超過 20 年，卡 2023 年被捕，今年 5 月承認跨州運輸贓物罪名。

綜合外媒報道，檢察官在法庭文件中表示，洛奇將停屍間內的頭顱、面部、大腦、皮膚及手部帶回位於新罕布什爾州戈夫斯敦的家中，並轉售予多人。洛奇的妻子亦因協助將這些器官及部位販賣予賓夕法尼亞州等地的買家，被判入獄一年。這些買家在接收遺體殘肢後，大多會再次轉售。

控方斥案件性質「令人髮指」

洛奇的律師雖然在庭上求情，但同時承認相關行為對逝者尊嚴及家屬情感造成嚴重傷害。控方曾要求地方法官判處洛奇最高刑期 10 年，指案件性質「令人髮指」，批評洛奇的行為是為了迎合所謂「奇怪收藏」圈子的取樂需求，嚴重傷害無數家屬的情感，讓這些家屬憂慮摯親遺體遭到不當對待。