哈佛醫學院凌晨爆炸 警方指事件屬蓄意破壞無人受傷 追緝兩名蒙面疑犯︱Yahoo

【07:20更新】案件交由九龍城警區重案組跟進調查。經翻查閉路電視及進一步調查後，發現該名報案人與兩名男子曾從上址涉案房間把一行李箱帶往一輛停泊上址附近的私家車內。 檢一萬元K仔及依托咪酯煙彈 人員於該涉案房間內發現一些含有「依托咪酯」的煙彈彈殼，亦在該涉案私家車內檢獲36粒「依托咪酯」

am730 ・ 1 天前