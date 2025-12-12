哈佛醫學院推出AI「popEVE」 助解破基因變異謎團 為罕見病診斷帶來新突破︱Yahoo

在人類基因組中，每個人之間都有數以萬計的 DNA 微小變異。

【Yahoo健康】在人類基因組中，每個人之間都有數以萬計的 DNA 微小變異，正正是這些差異，塑造了個體間的不同。然而，個別的變異，正是有些人會患上罕見疾病的原因。

根據 2025 年 11 月，發表於《Nature Genetics》的一項研究，哈佛醫學院的團隊推出名為 popEVE 的人工智慧模型，有望讓基因診斷，由以往的「被動搜尋」，轉為「主動排序」。團隊期望，建立一種能夠為整個基因組中的每個變異，賦予一個可量化「致病風險」的模型，並將所有變異置於一條連續光譜上，協助辨識哪些變異最具臨床意義。

這突破來自研究團隊先前開發的模型 EVE。EVE 能以跨物種的演化資料，推測某些位置的變異會否損害蛋白質。然而，它無法讓來自不同基因的變異互相比較。

使診斷罕見病變得主動

由於罕見病患者的基因報告中，常出現大量不明意義變異，往往難以判斷應該先檢查哪一個，令研究陷於被動。popEVE 的演算法，便結合紀錄了蛋白質資料的大型語言模型，與人類族群變異資料，使模型不僅能理解變異可能對蛋白質造成的功能影響，也能藉由變異在族群中的自然分布，反映其在人體生理中的重要程度，從而使跨基因比較成為可能。

研究團隊以大量已知變異與臨床案例，檢驗 popEVE 的能力，發現能準確區分良性變異與致病變異，在健康人士與重度發展障礙患者之間，也展現出明顯的辨別能力。popEVE 更能預測某些變異，可能使患者早逝。同時，模型能推斷一個變異是遺傳所得，還是隨機出現，即使沒有父母的基因資料也能做出判斷。

應用於三萬名未確診患者

研究中最令人振奮的部分，是將 popEVE 應用於近三萬名罹患重度發展障礙、但始終無法確診的患者。這些病例看似符合單一基因突變致病的特徵，卻因找不到致病變異而陷入困局。

在 popEVE 的分析，約三分之一的病例找出了高度可疑的致病變異，其中多達 123 個變異，過去從未與疾病相連結。當中有 25 個基因，及後被其他研究團隊獨立證實為致病因子。這顯示 popEVE 不僅能協助診斷，更有揭示全新致病機制的潛力。

為罕見病患者加速診斷之路

目前，研究團隊已將 popEVE 設成線上工具，並與多家醫療機構合作，期望測試在真實臨床環境中的表現，模型的資料亦正被整合至不同的國際資料庫，使全球研究者能利用這些資訊，比較變異的致病潛力。

