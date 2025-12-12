宏福苑五級火追蹤︱一文整合六大監管斷層
哈佛醫學院推出AI「popEVE」 助解破基因變異謎團 為罕見病診斷帶來新突破︱Yahoo
【Yahoo健康】在人類基因組中，每個人之間都有數以萬計的 DNA 微小變異，正正是這些差異，塑造了個體間的不同。然而，個別的變異，正是有些人會患上罕見疾病的原因。
根據 2025 年 11 月，發表於《Nature Genetics》的一項研究，哈佛醫學院的團隊推出名為 popEVE 的人工智慧模型，有望讓基因診斷，由以往的「被動搜尋」，轉為「主動排序」。團隊期望，建立一種能夠為整個基因組中的每個變異，賦予一個可量化「致病風險」的模型，並將所有變異置於一條連續光譜上，協助辨識哪些變異最具臨床意義。
這突破來自研究團隊先前開發的模型 EVE。EVE 能以跨物種的演化資料，推測某些位置的變異會否損害蛋白質。然而，它無法讓來自不同基因的變異互相比較。
使診斷罕見病變得主動
由於罕見病患者的基因報告中，常出現大量不明意義變異，往往難以判斷應該先檢查哪一個，令研究陷於被動。popEVE 的演算法，便結合紀錄了蛋白質資料的大型語言模型，與人類族群變異資料，使模型不僅能理解變異可能對蛋白質造成的功能影響，也能藉由變異在族群中的自然分布，反映其在人體生理中的重要程度，從而使跨基因比較成為可能。
研究團隊以大量已知變異與臨床案例，檢驗 popEVE 的能力，發現能準確區分良性變異與致病變異，在健康人士與重度發展障礙患者之間，也展現出明顯的辨別能力。popEVE 更能預測某些變異，可能使患者早逝。同時，模型能推斷一個變異是遺傳所得，還是隨機出現，即使沒有父母的基因資料也能做出判斷。
應用於三萬名未確診患者
研究中最令人振奮的部分，是將 popEVE 應用於近三萬名罹患重度發展障礙、但始終無法確診的患者。這些病例看似符合單一基因突變致病的特徵，卻因找不到致病變異而陷入困局。
在 popEVE 的分析，約三分之一的病例找出了高度可疑的致病變異，其中多達 123 個變異，過去從未與疾病相連結。當中有 25 個基因，及後被其他研究團隊獨立證實為致病因子。這顯示 popEVE 不僅能協助診斷，更有揭示全新致病機制的潛力。
為罕見病患者加速診斷之路
目前，研究團隊已將 popEVE 設成線上工具，並與多家醫療機構合作，期望測試在真實臨床環境中的表現，模型的資料亦正被整合至不同的國際資料庫，使全球研究者能利用這些資訊，比較變異的致病潛力。
資料來源：
Orenbuch, R., Shearer, C.A., Kollasch, A.W. et al. Proteome-wide model for human disease genetics. Nat Genet (2025). https://doi.org/10.1038/s41588-025-02400-1
其他人也在看
新界東聯網紓緩治療團隊 為患者人生最後一站挑起一盞暖燈
每個人都值得被尊重，每個生命都值得有尊嚴地完結。如何能「走好」人生最後一程，從來都是一個嚴肅課題。Yahoo 健康 ・ 1 小時前
麥當勞 AI 聖誕廣告遭遇公眾反對，已從 YouTube 移除
最近，麥當勞的一則聖誕廣告因完全由人工智能生成而遭到公眾的強烈反對，導致該視頻被從 YouTube 下架。據報導，這則廣告是由廣告代理商 TBWA\Neboko 和製作公司 The Sweetshop 為麥當勞的荷蘭分部創作的。這個長度為 45 秒的廣告圍繞著「假期是全年最糟糕的時候」這一主題展開，觀眾認為其表現冷漠且缺乏情感，質量低劣，批評其選擇使用 AI 而非人類藝術家。 該廣告以一種諷刺的...TechRitual ・ 1 天前
丹麥捐精者攜帶罕見致癌基因 歐洲近二百兒童面臨 90% 患癌風險 部分幼年已患癌離世︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】一項由歐洲多國媒體合作展開的大規模調查揭發，一名精子捐贈者雖然本身健康且通過篩檢，但其精子攜帶一種罕見的致癌基因突變，導致歐洲各地至少 197 名兒童出生後面臨極高的患癌風險，部分兒童甚至已經因此病逝。Yahoo 健康 ・ 11 小時前
「最強小三」五索分享奢華頭等艙體驗 歎魚子醬兼有專人煎蛋煲飯
現年35歲嘅網紅「五索」鍾睿心（Rachel）與坐擁百億身家嘅66歲大生銀行主席馬清鏗，近年被爆出婚外情兼已育有4個仔女，事後五索高調承認，不時拍片炫富分享與馬生嘅生活點滴，被外界形容為「最強小三」 。五索同馬生愛得高調，二人早前飛往美國慶祝交往10周年。Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
高市早苗預警救命內幕曝光！ 北海道浦河70cm海嘯真相！
青森縣朝日放送八戶分部辦公室，8日晚震來襲，畫面超震撼：牆壁窗戶劇搖1分多鐘，辦公桌文件像雪片飛舞，員工抱頭蹲地尖叫。YouTube影片瘋傳，網友直呼「像在拍災難片」。Japhub日本集合 ・ 20 小時前
產後60天就敢素顏上陣！ 北川景子39歲拿獎拿到手軟！
她在神戶長大，小學二年級遇到阪神大地震，從小就對人心特別敏感，本來目標是當醫生，沒想到高中被星探盯上，直接變SEVENTEEN專屬模特兒。Japhub日本集合 ・ 1 天前
劉亦菲素顏遊阿拉伯 玩貓頭鷹似足霍格華茲學生
【on.cc東網專訊】內地有「神仙姐姐」之稱的女星劉亦菲化身至索車模，親臨阿拉伯的阿布扎比賽車場欣賞賽車，離開車場後再變身「美少女」到地道餐廳High Tea輕鬆一下。家中飼養了多隻貓狗的她，無差別博愛，見駐場的貓頭鷹可愛，就戴上護腕跟這位「新朋友」合照留念，可東方日報 OrientalDaily ・ 20 小時前
馬國明今日為亡父舉殯 湯洛雯細心攙扶照顧奶奶
馬國明父親近日離世，今天早上（11日）馬國明為爸爸舉殯。有傳媒拍得照片，見到喪禮低調進行。大殮儀式於今晨完成後，靈柩移送到歌連臣角火葬場進行火化。Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
中環歷山大廈女子於廁所分娩 母嬰送院情況穩定｜Yahoo
中環歷山大廈一名 37 歲女子在商場廁所內分娩。嬰兒一度昏迷，母嬰二人同送瑪麗醫院，現時二人情況穩定。Yahoo新聞 ・ 19 小時前
73歲洪金寶傳靠打「神秘液體」回春 大仔洪天明親解原因
73歲武打巨星洪金寶係影壇公認嘅傳奇人物，年輕時身手了得，不過隨歲月流逝及受糖尿病困擾，身體狀況不如以往，經常被拍到需要拐杖或輪椅協助出行。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
63歲關之琳韓國被巧遇！「大方脫口罩」答應粉絲合照 凍齡美貌秘訣曝光
63歲關之琳近日在韓國被粉絲偶遇，當場大方摘下口罩合照，沒有明星架子，隨和態度意外成為討論焦點。照片中她髮量濃密、氣色明亮，皮膚緊緻幾乎看不到細紋，眉眼仍有過去「十三姨」的神韻，身形挺拔輕盈，被不少人直呼狀態宛如40多歲。姊妹淘 ・ 1 天前
大寶冰室迷因效應背後：沒有墜入「預製菜」魔咒是延續熱潮關鍵
元朗大寶冰室肉餅飯，突然因社交平台Threads留言吹捧而爆紅，背後的「情緒消費」與「迷因效應」，為近年市場常見現象。然而在這次熱烈的消費情緒背後，不禁要問為何被吹捧的不是被揭用預製菜的冰室，大寶冰室到底有什麼核心餐飲業價值，能夠成為潮文對象的基本條件？綜合連日來食客反應，小店、即叫即製、家庭式經營，均是大寶能夠把握熱潮的關鍵Yahoo財經 ・ 1 小時前
瑪嘉烈擴建工程疑偽造監測震動證明 林哲玄：建築業爛得不能再爛、層層造假
【Now新聞台】瑪嘉烈醫院擴建工程負責監測工程震動的分判商懷疑呈交偽造證明，醫管局報警跟進，醫療衞生界議員林哲玄指情況並不理想。立法會議員(醫療衞生界)林哲玄：「10年建院計劃都差不多完成，才找到(問題)是不理想，可以揭示出一個很嚴重的問題，我們香港的建築業已爛得不能再爛，層層都可以造假、層層壓榨。香港的勞工請不到便請黑工，之後糧又不出，又拖欠薪金，加上近日的災情都不無關係。我相信上任之後，所有立法會的會員都會相當緊張，一定要改革。」 #要聞now.com 新聞 ・ 23 小時前
佘詩曼吃飯發現被偷拍！「瞬間反應」可愛到圈粉 網讚嘆：又美又大方
50歲港星佘詩曼憑《新聞女王》再攀事業高峰，不僅三度奪下視后，在大陸的人氣也一路攀升。近日她在上海餐廳用餐時被粉絲巧遇，對方原本想低調偷拍，沒想到她對鏡頭的敏銳度驚人，當場捕捉到粉絲的小動作，反應卻意外親切，引發網路熱烈討論。姊妹淘 ・ 1 天前
荔枝角公園罕見八色鳥翅膀骨折 無法修復或留港作教育展覽用途
全球僅得 1,500 至 7,000 隻的夏候鳥仙八色鶇月初出沒於荔枝角公園，引來攝影愛好者圍拍。至上周四（4 日），愛護動物協會接獲通報，懷疑有人利用食物誘拍仙八色鶇，遂派員了解，發現牠右側翅膀受傷。至今日(10 日），漁護署派員救走仙八色鶇，並送往嘉道理農場暨植物園檢查及治理。經檢查後發現翼尖骨折，影響遷徙能力，園方會研究合適方案，作教育展覽用途。Yahoo新聞 ・ 1 天前
【優品360】聖誕大優惠！多款熱賣商品優惠低至5折（即日起至25/12）
叮叮噹，又到聖誕！「優品360˚」繼續為大家送上至抵優惠，由即日起至12月25日展開「聖誕大優惠」第二擊！多款精選零食、美酒飲品、糧油雜貨等人氣產品優惠低至半價，俾大家盡情選購心頭好！ 除了延續大受歡迎的「買$100送$15」優惠，即時下載優品360˚ APP並登記成為CLUB 360˚ FANS會員，仲可專享限時「聖誕優惠券包」。齊齊投入聖誕折上折優惠，盡情掃貨！YAHOO著數 ・ 22 小時前
150人爭沙田新居屋 愉德苑457呎325.4萬成交 入伙兩年即成銀主盤引熱搶
新居屋出現銀主盤且以抽籤形式放售，吸引大批準買家。入伙僅兩年的沙田愉德苑，昨日（10日）由萊坊香港以抽籤方式出售一個銀主單位，收到約150份申請，最終以原價325.4萬元沽出，呎價約7,120元。28Hse.com ・ 20 小時前
港男北海道自駕遊逆線撞車 致一人重傷被捕
【on.cc東網專訊】一名香港男子周三（10日）在日本北海道自駕遊時，逆線與一輛小型客車迎面相撞，致對方司機重傷。警方以涉嫌疏忽駕駛致人受傷為由，逮捕該名港男，正調查事故原因。on.cc 東網 ・ 22 小時前
中日外交僵局难解：「誰都不認輸、誰也贏不了」的拉鋸？
Getty Images 11 月初日本首相高市早苗拋出「台灣有事論」後，中日外交衝突已持續延燒一個月。12月初，這場衝突從經濟文化進一步延伸到軍事領域。日本防衛省指責中國航母艦載機在沖繩島東南方向的國際海域兩度對日本戰機進行有敵意的火控雷達照射。 此事發生在中國航母打擊群於靠近日本的海域進行演練之際。中方承認遼寧號航母編隊在宮古海峽以東海域訓練，強調事先公佈了訓練海空域。中國外交部發言人郭嘉昆12月8日稱此事為「日本戰鬥機擅自闖入中方演訓區域」，指責日方「惡人先告狀」。 ...BBC News 中文 ・ 16 小時前
何佩瑜年花數十萬供細佬讀書 赴澳感動見證畢業
現年36歲嘅何佩瑜（Jeana）2010年以「周秀娜師妹」身份出道，加入𡃁模戰場，其後憑電影《喜愛夜蒲》大膽演出而成功彈出。Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前