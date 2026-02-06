哈佛醫學院：醫療 AI 實際工作頻失準 未能理解現實環境 應改善設計應對跨專科、族群需要︱Yahoo

醫療人工智能近年發展迅速

【Yahoo健康】醫療人工智能近年發展迅速，從病歷摘要、臨床問答到輔助決策，相關技術在研究與測試環境中屢創佳績。然而，真正進入醫院與診症室後，許多醫療 AI 系統卻未能如預期般穩定發揮作用，甚至在關鍵時刻出現誤判。哈佛醫學院研究團隊指出，問題並不在於模型不夠「聰明」，而在於它們未能理解與回應真實世界中的複雜情境。

哈佛醫學院生物醫學資訊學副教授 Marinka Zitnik 與同事於 2 月 3 日在《Nature Medicine》發表研究，分析醫療 AI 從實驗室走向臨床時面臨的落差。研究指出，一項被長期忽視、卻普遍存在的核心問題，是所謂的「情境錯誤」（contextual errors）——模型給出的回應在一般情況下看似合理，但放到特定病人、專科或環境中，卻不再適用。

Zitnik 強調，這類錯誤並非偶發個案，而是橫跨不同類型醫療 AI 模型的結構性限制。「這不是小瑕疵，而是整個領域共同面對的挑戰。」

情境錯誤成臨床落差關鍵

研究團隊指出，情境錯誤最常出現在三個層面。首先是醫療專科差異。真實病患的症狀往往涉及多個器官系統，但不少 AI 模型主要以單一專科資料訓練，導致它們像只專注單一器官的專科醫生，忽略症狀之間的整體關聯，進而錯失多系統疾病的線索。

其次是地理與醫療體系差異。相同的臨床建議，在不同國家或地區，可能面臨疾病盛行率、醫療資源、法規與治療可近性完全不同的現實。如果 AI 在不同地點給出完全相同的答案，往往正意味著它未能理解實際環境。

第三則是社會經濟與文化背景。病人未依建議就醫，原因可能包括交通距離、工作限制或家庭照護責任，但這些因素多半不會出現在電子病歷中，也因此不會被 AI 納入判斷，反而可能在無意間加劇醫療不平等。

團隊提出「情境切換」新方向

過去，研究人員多半透過重新訓練模型、調整提示指令，或引入外部知識庫來嘗試解決上述問題。然而，Zitnik 團隊指出，這些方法成本高、擴展性有限，且無法根本解決「情境資訊缺失」的問題，因為許多關鍵現實條件本來就不存在於訓練資料中。

為此，研究提出「情境切換」（context switching）作為新方向。這一概念主張，模型不應在每進入新場景時就重新訓練，而應在推理階段即時調整其推理策略，根據病人生物特徵、照護場域、地理位置與可用資料，自動切換關注重點。

在多模態模型中，情境切換可讓系統在病歷、檢驗數據、影像與基因資訊之間靈活轉換；在代理型模型中，則能依任務與使用者背景，協調不同工具與角色。研究團隊認為，這將是醫療 AI 能否真正應對跨專科、跨族群與跨地區需求的關鍵。

Zitnik 也指出，可信任的人機協作同樣重要。能清楚解釋建議依據、在不確定時坦承限制，並主動向臨床人員或病人詢問缺失資訊，都是未來醫療 AI 設計中不可或缺的一環。

「AI 在醫療中已經開始被使用，」她表示，「真正的問題不是要不要用，而是如何確保它在現實環境中，確實為不同背景的病人與醫生帶來幫助，而非新的風險。」

資料來源：哈佛醫學院、《Nature》