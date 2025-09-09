Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

哈佛教授認證10種「超級食物」 除了魚類還有哪些上榜？第4個這樣吃更有營養/「這種」蔬菜能預防癌症

想讓身體保持健康，飲食總是最關鍵！不過有哪些食物是真正經過專業人士認證對人體有好處呢？哈佛醫學院曾經發布過一份由哈佛大學教授、布萊根婦女醫院營養學系主任Kathy McManus撰寫的「超級食物」（Superfood）名單，包含蔬菜、魚類、漿果、穀物等十種對健康有益的食物，富含抗氧化劑、健康脂肪、維他命和礦物質，能夠降低心血管疾病風險、增強免疫力，有的甚至可以預防癌症。這些Superfood營養豐富，很適合加入日常飲食中，就讓我們一起來看看有哪些上榜吧！

超級食物1）莓果類

莓果類如士多啤梨、覆盆子、蔓越莓等富含膳食纖維，能促進促進腸道蠕動，幫助排便順暢並增加飽足感。而藍莓含有抗氧化劑和有益化合物如黃酮醇、槲皮素和花青素。可以減輕身體炎症、預防心臟病，還可以保護眼睛。日常吃些莓果類的水果，或者加進優格、麥片和冰沙中，風味更佳！

超級食物2）魚類

魚類提供豐富的蛋白質和Omega-3脂肪酸，蛋白質搭配規律的肌肉訓練可以增加肌肉量，而Omega-3脂肪酸能夠降低發炎、維持大腦和心血管健康。富含Omega-3脂肪酸的魚類包括三文魚、吞拿魚、鯖魚、鯡魚、沙甸魚等，大家可以入手新鮮、冷凍或罐頭魚，為三餐加餸！

超級食物3）綠葉蔬菜

綠葉蔬菜如菠菜、瑞士甜菜（Swiss Chard）、羽衣甘藍或芥菜等蔬菜，富含膳食纖維、維生素A、維生素C、鈣等，能增強免疫力與骨骼健康。加入沙律中、用橄欖油清炒，或者加入湯中燉煮都能變成美味健康的菜式。

綠葉蔬菜

超級食物4）堅果

核桃、杏仁、碧根果等堅果類提供豐富的單元不飽和脂肪、植物性蛋白質，適量食用有助於減低壞膽固醇、降低心臟病風險，還可以控制血糖，並且能夠增加飽足感。建議在食用麥片或優格時加入堅果，口感層次更佳，也可以加入煮熟的蔬菜或沙律中。不過切記，堅果熱量很高，雖然很美味，但也需要控制食量。

超級食物5）橄欖油

橄欖油是健康脂肪的絕佳來源，富含維生素E、多酚和單元不飽和脂肪酸，跟堅果一樣都有助於降低心臟病的風險。煮菜時不妨將食用油換成橄欖油，用來烹飪各種美味料理。或者也可以將橄欖油淋在沙律中，增加香氣，更加開胃！

橄欖油

超級食物6）全穀物

全穀物保留了穀物的完整型態，包括有麩皮、胚乳和胚芽三部分，富含膳食纖維、維他命B雜、礦物質和植化素，相較於精製穀物，能提供更全面的營養價值。常見的全穀物有燕麥、糙米、蕎麥、玉米等，提供能量和膳食纖維，有助於穩定血糖並促進消化。Kathy McManus更指出有研究表明，全穀物可以降低膽固醇，預防心臟病和糖尿病。平時買麵包，可以選擇100%全麥麵粉製作的麵包。

超級食物7）乳酪

腸道健康非常重要，腸道不僅是消化吸收的關鍵，更是人體免疫系統的核心！而乳酪富含益生菌，可以維持腸道健康，保護身體免受其他更有害細菌的侵害。乳酪更有鈣和蛋白質，是強化骨骼的好幫手。乳酪雖然對人體有好處，但添加了其他風味的乳酪（如水果乳酪）有很多糖，多吃對健康無益處。如果實在喜歡水果味乳酪，建議可以入手原味乳酪再加入喜歡的水果，這樣吃健康又美味！

乳酪

超級食物8）十字花科蔬菜

十字花科蔬菜不只低熱量還富含抗氧化植化素、膳食纖維、類胡蘿蔔素、維他命C、E、K、葉酸等，對人體有超多好處！抗氧化植化素可以抗氧化和預防癌症，其他微量元素可以促進心血管健康，膳食纖維增加飽腹感，促進腸道蠕動，有助於減重。日常可以吃炒十字花科蔬菜，例如高麗菜、花椰菜等，炒菜時加入健康的油、香草和調味料來調味，或者在湯、砂鍋菜和義大利麵中加入十字花科蔬菜作為配菜。

超級食物9）豆類

芸豆、黑豆、紅豆、鷹嘴豆、大豆和豌豆等豆類是優質的植物性蛋白、膳食纖維和葉酸來源，能增加飽足感並有助於降低心臟病的風險。有多種方法融入日常飲食中，除了簡單加入沙律中，鷹嘴豆還可以製作鷹嘴豆泥搭配麵包食用，或製作成湯品。

超級食物10）番茄

番茄酸甜可口、色澤誘人，是不少人喜歡的蔬果。番茄中的茄紅素和維生素C，是強大的抗氧化劑，尤其經過烹煮後更易吸收，而且Kathy McManus還表示吃番茄可降低患前列腺癌的風險，對人體很有益處！想吃更多番茄，可以試試做成番茄醬搭配意大利麵一起吃，也可以用橄欖油炒番茄，幫助人體吸收番茄紅素。

