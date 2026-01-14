跑前不要再拉筋了！動態暖身更有效
哈利波特迷必朝聖！現實世界的霍格華茲「是這城」，魔戒、納尼亞也跟它有關
英國「牛津大學」是世界知名的頂尖學府，更是英語世界中最古老的大學。你或許不知道，牛津大學從古至今是多少經典文學或小說的繆思、靈感來源——《愛麗絲夢遊仙境》《納尼亞傳奇》等，都深受牛津的影響而開啟了魔幻旅程。也因為牛津的古色古香與文化氛圍，《哈利波特》電影中的部分拍攝地就在牛津！現在就跟著英國達人，來一趟牛津一日遊吧～
牛津｜魔法世界繆思與知名學府
除了牛津大學城古色古香之外，最有名的莫過於電影《哈利波特》的拍攝場景，除此之外也是知名文學《納尼亞傳奇》及《愛麗絲夢遊仙境》的靈感繆思。保留著15～17世紀的建築，坐擁哥德式的尖塔裝飾而成的夢幻天際線，讓它被稱為「夢中的尖塔之城」，走入牛津就彷彿對你施展了魔法！
▲「牛津大學」不僅是世界知名的學府，更是多部文學、小說如《納尼亞傳奇》、《愛麗絲夢遊仙境》、《哈利波特》的繆思與取景地。（圖片來源：Shutterstock）
牛津｜從倫敦出發的交通方法
牛津距離倫敦大約90公里，搭乘火車約44分鐘到１個小時，買票時要注意慢車可能會到１個小時半，平均火車早鳥來回票價為£20～£35（約新台幣857～1,501元）。牛津可能因為觀光客很多，因此當天或前一天買的票價差會滿大的，通常從倫敦馬里波恩（London Marylebone）或派丁頓站（Paddington）出發，倫敦外圍的城鎮多數店家17：00左右關門，因此回程也可以考慮這個時間段的火車。
牛津一日遊景點推薦：
01. Christ Church&Gardens｜《愛麗絲夢遊仙境》繆思
牛津大學中１座教堂旁的花園，非常清幽漂亮，旁邊的一個小門便是《愛麗絲夢遊仙境》中，愛麗絲被規定不能前往的花園入口，是《愛麗絲夢遊仙境》的靈感來源之一。旁邊是一條古老的小徑（Broad Walk），從17世紀開始就一直存在，散步起來非常舒服，會默默連接到河岸邊；而Christ Church本身是牛津大學教堂熱門的拍照景點，擁有牛津最大的教堂四合院方庭，這裡也是《哈利波特》的取景地。
▲牛津大學中１座教堂旁的花園非常清幽漂亮，旁邊的一個小門便是《愛麗絲夢遊仙境》中，愛麗絲被規定不能前往的花園入口，是啟蒙故事的靈感來源之一。（圖片來源：《旅遊倫敦Wanderlust London》）
02. Carfax Tower｜可賞牛津天際線景色
這座高塔從12世紀以來就一直為牛津的中心點，是聖馬汀教堂被拆掉之後留下來的鐘塔，因為19世紀時交通繁忙，教堂會堵在路上因此拆掉，只有重建修復高塔。現在的高塔可以買票上去欣賞牛津的尖塔天際線景色，牛津市中心有規定新的建築物不可以建造得比它更高。塔高74英尺，台階才99階，對多數人都算容易登頂，只是如果有帶小孩要注意，５歲以下不能進入，而５～15歲孩童需全程有大人陪同喔！
03. St Mary's Passage｜教堂尖塔英格蘭最美
聖母瑪利亞大學教堂旁邊的１條小巷，旁邊有１扇門，兩側裝飾著鍍金的牧神，這扇門是《納尼亞傳奇》裡「獅子．女巫．魔衣櫥」的靈感來源，17世紀的時候曾經也是１間小酒吧的入口。小巷延伸到拉德克里夫圖書館（Radcliffe C AMera），那裡也很美很好拍；順帶一提，聖母瑪利亞大學教堂是牛津最大的本堂，教堂尖塔被建築師譽為英格蘭最美，而13世紀的鐘樓有向遊客開放收費入場。
▲聖母瑪利亞大學教堂旁邊的１條小巷「St Mary's Passage」，旁邊有１扇門，兩側裝飾著鍍金的牧神，這扇門是《納尼亞傳奇》裡「獅子．女巫．魔衣櫥」的靈感來源。（圖片來源：Shutterstock）
▲聖母瑪利亞大學教堂是牛津最大的本堂，教堂尖塔被建築師譽為英格蘭最美。（圖片來源：《旅遊倫敦Wanderlust London》）
04. 博德利圖書館Bodleian Libraries｜坐擁400年歷史
博德利圖書館就跟牛津大學一樣是一個集合體，除了本身之外還有25個分散在牛津的圖書館，集合起來就稱為「Bodleian Libraries」。擁有400年的歷史，也是英國最大的學術圖書館；其中最美、最有名的分別為：博德利圖書館、拉德克里夫圖書館、韋斯頓圖書館（Weston Library），而牛津大學神學院也是《哈利波特》的著名場景。
05. 嘆息橋（Bridge Of Sighs）｜牛津最經典畫面
其實牛津的嘆息橋是20世紀初完成的，沒有多數人想像的這麼古老，連接Hertford College的新舊學院。嘆息橋只是暱稱，真正的名字為「Hertford bridge」，很多人以為是在跟威尼斯的嘆息橋致敬，不過也有人笑稱它跟威尼斯的里亞爾托橋（Rialto Bridge）長得更為相似。
▲牛津大學的「嘆息橋」常常出現在英國的風景明信片上，成為牛津最為人所熟知的經典印象。（圖片來源：《旅遊倫敦Wanderlust London》）
06. Blackwell's Bookshop｜英國最長書牆
最喜歡的地方就是這間擁有英國最長書牆的Blackwell's Bookshop，至今已經有145年歷史，在許多分店中牛津這間是最老的本店。許多旅行團經過時會在門口跟１樓拍照，最美的地下１樓反而很少人注意。店內猶如圖書館般的書牆是我做夢也想要的書櫃，空間上像是迷宮一般，但書籍分類非常清楚，而且有不同主題的展示櫃，愛書人一定要來逛逛喔！
▲Blackwell's Bookshop書店擁有英國最長的書牆，至今已經有145年歷史，在許多分店中牛津這間是最老的本店。（圖片來源：《旅遊倫敦Wanderlust London》）
台灣東販
地址：台北市南京東路4段130號2F之1
電話：0225778878
