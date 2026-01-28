《哈利波特》人名全是「劇透」？拆解Snape、Lupin名字原意，原來羅琳一早寫好結局

潮流興復古，這次來看回2001年上映的經典作品《哈利波特》裡面的一些小趣聞。如果你以為《哈利波特》只是一個關於愛與勇氣的童話，那你就太小看羅琳了。這位「細節狂魔」在第一集的第一頁開始，就已經把所有人的命運暗暗埋在了名字裡。為什麼石內卜（Snape）總是顯得如此嚴苛？為什麼路平教授（Lupin）註定要在月圓之夜痛苦？拆解了這些名字的拉丁語與古德語原意，你才會驚覺：原來我們被「劇透」了足足二十年！

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！

Severus Snape —— 從名字就註定的「嚴厲」與「蛇心」

石內卜的名字是書迷心中永遠的痛，但羅琳早就在名字裡告訴你他有多難搞。"Severus" 這個名字，在拉丁語中直接就是「嚴厲、嚴酷 (Severe)」的意思，完美契合他那不近人情的教學風格。以 "Snape" 聽起來與 "Snake" (蛇) 極其相似，不僅暗示了他史萊哲林院長的身份，更預示了他那種深藏不露、伺機而動的間諜性格。

廣告 廣告

（《哈利波特》劇照）

Remus Lupin —— 一個藏不住的「狼人」預言

路平教授的名字簡直是史上最明顯的「劇透」，只要你懂一點羅馬神話。"Remus" 源自羅馬建城神話中被狼撫養長大的雙胞胎兄弟之一；而 "Lupin" 則源自拉丁語 "Lupus"，意思就是「狼」。Remus Lupin 連起來看，他的名字基本上就是「狼人．狼」的認思，羅琳彷彿在跟讀者玩一場智力遊戲：我都寫得這麼明白了，你們竟然還沒猜到他是狼人？

（《哈利波特》劇照）

Sirius Black —— 黑夜中最亮的那顆星

天狼星布萊克的名字，是他悲劇英雄色彩的最佳寫照。"Sirius" 是大犬座中最亮的恆星，俗稱「犬星 (Dog Star)」。這個名字直接劇透了他的化獸師型態是一隻巨大的黑狗。即便他一生被困在黑暗的家族（Black）中，他依然是哈利生命中最亮的那顆星。

（《哈利波特》劇照）

Voldemort —— 逃不掉的死亡宿命

佛地魔的名字，揭示了他一生最大的恐懼與追求。這是羅琳自創的法文組合——"Vol de mort"。在法文中，這可以理解為「飛離死亡」或「死亡的偷竊者」。這四個字精準描述了他製作分靈體、企圖超越死亡的瘋狂執念。他一生都在逃避死亡，名字卻無時無刻不在提醒他死亡的存在。

（《哈利波特》劇照）

羅琳曾說：「名字對我來說非常重要，有些角色在還沒有故事情節前，就已經有了名字。」下次重溫《哈利波特》時，不妨多留意那些看似隨意的稱呼，或許你也能發現隱藏在文字底下的神祕預言。

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

潮流熱話：

ANTM紀錄片Tyra Banks爆內幕！2003年起風靡一時的模特兒選秀節目，紀錄片Netflix 2.16上架

90後愛情回憶殺，有種感情叫「高小曼陳浩然」，Dear Jane三步曲情歌9年後再續《你流淚所以我流淚》

BLACKPINK演唱會Jennie「戴著墨鏡眼淚」畫面瘋傳，連帶同款Ray-Ban太陽眼鏡狂被詢問