《哈利波特》是披著魔法皮的神話？拆解妙麗Hermione名字背後的希臘女神基因，命中注定是最強大腦

《哈利波特》這部在2001年上映的電影，到現在還是很多魔法迷心目中的經典。2026年預告會有劇集版，在播出之前，也來回顧當中的預趣聞。羅琳（J.K. Rowling）在撰寫《哈利波特》時，並非隨意為角色取名。她深度參考了古典神話，將角色的性格與命運隱藏在希臘與羅馬的神學密碼中。以下來拆解兩位核心女角色的名字基因，包括妙麗以及麥教授，看羅琳如何透過「命名學」預示她們的智慧巔峰。

Hermione Granger：從神使到最強腦袋

「妙麗」的名字 Hermione 雖然在《冬天的故事》等文學作品中出現過，但其根源深植於希臘神話。Hermione 是傳播之神，漢密斯（Hermes）的名字衍化而來。漢密斯是奧林帕斯山上反應最快、最聰明的神使，負責傳遞訊息與知識。

在希臘神話中，妙麗（Hermione）是海倫（Helen of Troy）的女兒。雖然妙麗在書中是麻瓜出身，但羅琳賜予她這個名字，暗示了她擁有如貴族般高貴的智慧靈魂，足以彌補血統的平凡。而妙麗在三人組中扮演的角色，正是「知識的媒介」。每當哈利與榮恩陷入困境，妙麗總能透過閱讀與研究找到答案。她不僅是「最強大腦」，更是團隊中不可或缺的訊息處理器。

Minerva McGonagall：羅馬智慧女神的化身

麥教授的名字 Minerva 直接取自羅馬神話中的米娜娃（Minerva），對應希臘神話中的雅典娜（Athena）。

米娜娃是智慧、戰爭藝術與手工藝的女神。這預示了麥教授不僅是霍格華茲的學術權威（變形學教授），在面對佛地魔的入侵時，她也是最冷靜、最擅長排兵佈陣的戰略家。神話中的米娜娃代表「正義之戰」。麥教授在校內執法嚴明，卻在關鍵時刻（如保護哈利或對抗恩不里居）展現出無畏的道德勇氣，完美繼承了女神的基因。

羅琳曾說：「名字對我來說非常重要，有些角色在還沒有故事情節前，就已經有了名字。」除了妙麗及麥教授，石內卜、路平教授，甚至佛地魔的名字都各有意思，想知道也可以按這裡繼續看！

