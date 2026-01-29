獨立書店推薦賞︱區家麟頒獎：而家要一個台幾咁艱難
《哈利波特》是披著魔法皮的神話？拆解妙麗Hermione名字背後的希臘女神基因，命中注定是最強大腦
《哈利波特》這部在2001年上映的電影，到現在還是很多魔法迷心目中的經典。2026年預告會有劇集版，在播出之前，也來回顧當中的預趣聞。羅琳（J.K. Rowling）在撰寫《哈利波特》時，並非隨意為角色取名。她深度參考了古典神話，將角色的性格與命運隱藏在希臘與羅馬的神學密碼中。以下來拆解兩位核心女角色的名字基因，包括妙麗以及麥教授，看羅琳如何透過「命名學」預示她們的智慧巔峰。
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！
Hermione Granger：從神使到最強腦袋
「妙麗」的名字 Hermione 雖然在《冬天的故事》等文學作品中出現過，但其根源深植於希臘神話。Hermione 是傳播之神，漢密斯（Hermes）的名字衍化而來。漢密斯是奧林帕斯山上反應最快、最聰明的神使，負責傳遞訊息與知識。
在希臘神話中，妙麗（Hermione）是海倫（Helen of Troy）的女兒。雖然妙麗在書中是麻瓜出身，但羅琳賜予她這個名字，暗示了她擁有如貴族般高貴的智慧靈魂，足以彌補血統的平凡。而妙麗在三人組中扮演的角色，正是「知識的媒介」。每當哈利與榮恩陷入困境，妙麗總能透過閱讀與研究找到答案。她不僅是「最強大腦」，更是團隊中不可或缺的訊息處理器。
Minerva McGonagall：羅馬智慧女神的化身
麥教授的名字 Minerva 直接取自羅馬神話中的米娜娃（Minerva），對應希臘神話中的雅典娜（Athena）。
米娜娃是智慧、戰爭藝術與手工藝的女神。這預示了麥教授不僅是霍格華茲的學術權威（變形學教授），在面對佛地魔的入侵時，她也是最冷靜、最擅長排兵佈陣的戰略家。神話中的米娜娃代表「正義之戰」。麥教授在校內執法嚴明，卻在關鍵時刻（如保護哈利或對抗恩不里居）展現出無畏的道德勇氣，完美繼承了女神的基因。
羅琳曾說：「名字對我來說非常重要，有些角色在還沒有故事情節前，就已經有了名字。」除了妙麗及麥教授，石內卜、路平教授，甚至佛地魔的名字都各有意思，想知道也可以按這裡繼續看！
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
潮流熱話：
《哈利波特》人名全是「劇透」？拆解Snape、Lupin名字原意，原來羅琳一早寫好結局
ANTM紀錄片Tyra Banks爆內幕！2003年起風靡一時的模特兒選秀節目，紀錄片Netflix 2.16上架
其他人也在看
《哈利波特》人名全是「劇透」？拆解Snape、Lupin名字原意，原來羅琳一早寫好結局
潮流興復古，這次來看回2001年上映的經典作品《哈利波特》裡面的一些小趣聞。如果你以為《哈利波特》只是一個關於愛與勇氣的童話，那你就太小看羅琳了。這位「細節狂魔」在第一集的第一頁開始，就已經把所有人的命運暗暗埋在了名字裡。為什麼石內卜（Snape）總是顯得如此嚴苛？為什麼路平教授（Lupin）註定要在月圓之夜痛苦？拆解了這些名字的拉丁語與古德語原意，你才會驚覺：原來我們被「劇透」了足足二十年！Yahoo Style HK ・ 1 天前
台中8家人氣甜點推薦！「春丸」紅豆、芋泥餐包紅了十年，「creammm.t」檸檬塔不吃酸的也難抗拒
台中甜點控的天堂，有太多新奇又高質感的甜點店值得探索！從經典的日式雞蛋糕、法式冰淇淋，到藝術感十足的手作可麗餅，每間店都帶來獨特的美味體驗。精選8間台中最受歡迎的甜點店，不僅提供多樣風味，還融入各地創意與本土食材，如「Minimal」的米其林冰淇淋、「CAFE ACME」的經典泡芙等，無論是想悠閒地享受午後時光，還是尋找極具話題性的打卡地點，這些甜點店絕對能滿足你的味蕾與視覺。bella儂儂 ・ 4 小時前
Apink 尹普美5月大婚！揭祕「5公斤閃電瘦身」方法：減脂紫菜卷、告別外送與零食，這份清單請原地鎖死！
尹普美減肥方法：拒絕外送與堅持不吃零食想要達成普美式的減肥成效，第一步必須從生活形態的徹底重塑開始。普美強調減肥期間絕對要「拒絕日夜顛倒」，並嚴格禁止點外送、吃零食與長時間沉溺於手機。她主張回歸規律作息，每天早上七點準時起床，並堅持至少一週不碰任何零食，...styletc ・ 3 小時前
Red Velvet JOY 海外首場個人巡演在台北！從極端節食到擁抱健康的「血糖減肥法」讓她徹底擺脫易水腫體質
▎晨間穩定公式：檸檬水與優質油脂的代謝覺醒JOY 的「血糖減肥法」從睜開眼的第一秒就開始執行。為了防止血糖在空腹狀態下劇烈波動，她起床後的第一件事就是飲用一杯新鮮的檸檬水。檸檬水被認為能幫助維持血糖平穩，防止脂肪堆積，她也提醒腸胃敏感或有胃食道逆流的人應先評估...styletc ・ 3 小時前
贏在起跑點！這4生肖＋生辰堪稱「人生贏家」，亥時豬福氣與資源全到位，「這位」越活越好命人生順遂
所謂的人生贏家，從來不只是含著金湯匙出生，也不一定一開始就站在鎂光燈下。真正能被稱為「贏家」的人，往往是在對的時間做出對的選擇，在關鍵節點上發揮自身優勢，讓人生一路呈現上升曲線。從命理角度來看，生肖代女人我最大 ・ 1 天前
LVMH豪砸500萬美金投資「中醫SPA」，養生新趨勢「耳穴貼」變身名牌保健熱賣品？
LVMH 看中新世代養生熱潮， 500 萬美元投資「東方養生」品牌，引證健康就是最新時尚！比起買昂貴手袋，近年新世代更看中身心健康，而「預防性護理」更是大家關注的課題。LVMH 旗下的私募股權基金 L Catterton 花下大錢投資的「新中醫」養生館是甚麼來頭？一起來跟上養生潮流吧！Yahoo Style HK ・ 1 小時前
「格仔裇衫」回歸，Karina@aespa都着！「綁腰間」是潮流指標，穿出美式復古慵懶感
當大以為格仔裇衫已經過時？其實它已經悄悄佔據各大潮流平台，成為時尚達人的新寵。最簡單又最有效的穿法，並非規規矩矩地穿上身，而是隨意地將它綁在腰間。這個看似漫不經心的小動作，正是讓大家從不起眼的路人甲變得更時尚的小方法。Yahoo Style HK ・ 8 小時前
跆拳道女將斜槓演藝圈！胡子萱獲白冰冰力捧
[NOWnews今日新聞]跆拳道選手胡子萱近年成功跨足演藝圈，不僅獲得「綜藝大姐大」白冰冰力捧，更在戲劇、舞台劇與綜藝節目多線齊發，2025年可說是收穫滿滿的一年，她主演的首部電視劇《天知道》一播出便...今日新聞 娛樂 ・ 23 小時前
【759阿信屋】勁抵價 蝴蝶酥/什錦杏仁禮盒 $100/2件（29/01-30/01）
759阿信屋推出勁抵價限時優惠，蛋白鳳凰蝴蝶酥/什錦杏仁禮盒 $100/2件、Ferrero Rocher金莎朱古力T16 $138/2件、韓國HBAF系列果仁 $44.9/2件！YAHOO著數 ・ 6 小時前
Uniqlo羽絨外套天氣急跌超搶手！日本店員超推薦4款羽絨外套，保暖時尚又不臃腫
天氣一轉涼，又時候出動羽絨外套了！Uniqlo的羽絨款式選擇多，最近更有日本店員分享心水推薦。雖然長身款式未必適合香港，但以下幾款兼具功能與時尚感的設計，性價比高，部分款式更有減價，正是趁機入手的大好時機！Yahoo Style HK ・ 9 小時前
戚美珍罕見開金口扭腰唱《冰山大火》 舞台上燈光出晒事惹網民熱議
《盧海鵬鳴金收咪演唱會》前日（1月27日）於尖沙咀文化中心圓滿舉行，當晚不少嘉賓上台為鵬哥撐場，周潤發（發哥）更於騷前特地到場探班，足見鵬哥在圈內地位超然。完騷後不少片段於網上流傳，其中戚美珍Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
杜汶澤自揭田蕊妮父母當年反對兩人拍拖 田母曾將鐵閘上鎖唔畀出街
杜汶澤於自家網台「喱騷」推出個人紀錄片《光輝歲月》，並邀請香港導演黃浩然訪問及拍攝。日前，杜汶澤自揭當年與太太田蕊妮從好友變成戀人嘅關鍵時刻，以及為愛勇闖家長關嘅趣事。Yahoo 娛樂圈 ・ 48 分鐘前
馬生陪五索睇BLACKPINK演唱會 被網民大讚好有愛：呢種男人真係好難得
坐擁百億身家嘅大生銀行主席馬清鏗與網紅「五索」（鍾睿心）發展婚外情已有10年，二人近年愈愛愈高調。五索曾分享與馬生嘅甜蜜生活大放閃，馬生又不理會形象幫手買私密用品，認真寵愛女友。近日，馬生陪五索去睇韓國女團BLACKPINK全球巡演《Deadline》香港站，獲網民大讚：「好有愛。」Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
朱麗蒨為躲劉德華粉絲「躲車底蓋毛毯」！向太曝昔日辛酸：那時候她最可憐
向太陳嵐近日在影片中提到一段90年代往事，當時劉德華妻子朱麗蒨為了躲避瘋狂粉絲，外出時只能蜷縮在車座底下，還得整個人蓋上毛毯掩飾，讓外界看見天王光環背後家人所承受的壓力。姊妹淘 ・ 28 分鐘前
東張西望｜夫婦被失控鄰居「送飯婆婆」滋擾120日 主持林映輝獲讚專業
TVB資訊節目《東張西望》近年報導唔少社會時事及民生議題等議題，獲得大眾關注。近日報道關於徐生徐太被鄰居「送飯婆婆」滋擾長達120日嘅事件。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
林心如50歲生日！ 楊謹華「嘴對嘴接吻」慶生片曝光：親愛的Rose，祝福妳
女星林心如在27日迎來50歲生日，圈內好友紛紛送上祝福，其中曾合作《華燈初上》的閨蜜楊謹華，也準時在社群平台發文道賀，還加碼公開一段以前私下慶生的影片，立刻引發網友熱烈討論。姊妹淘 ・ 1 天前
前TVB兒童節目主持呂靜文升呢人母 晒囡囡萌樣享受親子時光
曾於TVB節目《#後生仔傾吓偈》、《Hands Up》擔任主持的呂靜文（Bonnie）近日不時分享囡囡的照片，令人感嘆「後生女」已榮升為人母。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
鄧伊婷生日多得譚嘉儀 安排睇騷飯局唔急脱單
【on.cc東網專訊】藝人鄧伊婷昨日（27日）迎來36歲生日，獲一班好姊妹包括譚嘉儀、葉蒨文、黃嘉雯及鄧美欣等為她慶生，更齊齊拍片跟大家分享喜悅，伊婷事後將片斷放社交網跟粉絲分享，寫道：「謝謝女神們的加持，我是最幸福的花臉貓。」片段中幾位好姊妹分別為伊婷戴上生日東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
55歲顏仟汶自爆曾被TVB、ATV棄用 爆廠仍不獲續約 為錢轉拍三級片
現年55歲的女星顏仟汶（Sophie）近年再現幕前，在TVB劇集《一舞傾城》、《反黑英雄》、《新聞女王2》及未播出的《正義女神》飾演不同類型的媽媽，令其再受關注。顏仟汶在演藝人協會YouTube頻道受訪時剖白過去曾先後被兩大電視台棄用，長期做到爆廠仍不獲無綫續約，其後轉投亞視亦疑因拍性感照而被解約，因家庭巨變而為錢接拍三級片，一路走來她都沒後悔，直至近年演出終於受到讚賞，不禁說：「嗰種鼓舞係令到我覺得，我冇堅持錯嘅。」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
認字特警出動！木村拓哉疑又公開寫錯字
【on.cc東網專訊】日劇天王木村拓哉，昨日聯同女星石原聰美及男星水上恆司，為代言的金融廣告宣傳。53歲的木村於廣告中，與39歲的石原及26歲的水上扮演三兄妹，他亦坦言設定相當牽強，不過石原則開心表示，想不到終於可以稱呼木村先生做大哥。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前