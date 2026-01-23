如果你已經溫習了《哈利波特》的 10 個魔法界規則，那麼是時候升級挑戰當中的經典咒語。讀者應該知道 J.K. 羅琳構思魔咒非常認真，往往與真實的語言有著緊密聯繫，要準確翻譯成中文也令人十分頭痛。以下列出了 10 條最著名、實用、厲害的咒語，背熟了才算是 100 分的粉絲！

1. Crucio（咒咒虐）

這是《哈利波特》中最可怕的咒語之一，因為被施咒的人會感受到撕心裂肺的痛楚。哈利中咒時，寧願死也不願再受折磨。而這的確來自拉丁語中的 “Crucio”，意思是「我折磨」，與這凌厲的詛咒非常切合。

2. Expecto Patronum（疾疾，護法現身）

《哈利波特》 10 條經典咒語還記得嗎？破解原意才知道這麼有深度！

根據拉丁文，這個咒語的意思是「我等待一個守護者」，又一次看出 J.K. 羅琳的構思有多貼切。這個咒語用來在催狂魔出現時，召喚護法來保護自己，而且這個守護者是每人獨有的一種動物。

3. Petrificus Totalus（整整──石化）

在第一集已出現這個咒語，可說是成為巫師的入門必知！它會令中咒者全身不能動彈，拉丁文中 “Petrificus” 就是指「變成石頭」。

4. Imperio（噩噩令）

就像第 1 個咒語，Imperio 也是不赦咒的其中之一，在拉丁文 “Impero” 的意思是「我要求」。施咒後可以完全控制對方的意志，不過後來在哈利身上變得無效，因為只要高度集中意志力就可解咒。

5. Expelliarmus（去去武器走）

《哈利波特》 10 條經典咒語還記得嗎？破解原意才知道這麼有深度！

拉丁文的 “Expellere” 解作「卸除」，而 “Arma” 則表示「武器」，合起來就是解除武裝的意思。因此在雙方決鬥時施出這咒語，就能讓對方掉失武器如魔杖！

6. Lumos（路摸思）

這是非常有用的魔咒，而且音譯成「路摸思」也很為高明！因為這是令魔杖尖端發光的咒語，用來在黑暗中照明。拉丁字根 “Lumen” 指的就是「光」。J.K. 羅琳更用這名字建立了兒童慈善機構，意味著光明帶入現實世界。

7. Riddikulus（叱叱，荒唐）

《哈利波特》 10 條經典咒語還記得嗎？破解原意才知道這麼有深度！

由路平教授教的咒語，可將令人恐懼的幻形怪變成施咒者心中想像的事物，出自拉丁語中 “Ridiculum”，意思即是「可笑」。

8. Sectumsempra（撕淌三步殺）

屬於黑魔法領域的咒語，由石內卜教授所創造，中咒者會像被無形的劍刺傷般致命。拉丁語中的 “Sectum” 意為“削去”，無疑是這個咒語的來源。而 “Sempra” 並非出於拉丁語，但跟「Semper（永遠）」很相似，大概有著強化語氣的結果。

9. Wingardium Leviosa（温咖癲啦唯啊薩）

《哈利波特》 10 條經典咒語還記得嗎？破解原意才知道這麼有深度！

大概每個《哈利波特》讀者都有嘗試過這個魔咒，它令我們如此印象深刻的原因，就是妙麗指導榮恩正確的讀音：「你讀錯了，是 Levi-oh-sa，而不是 Levio-sa！」 “Wing” 當然就是英文中的「翅膀」，而「Arduus」意味著「自豪地升高」，「levo」的意思也是「升起」，三者合起來意思就是使事物懸浮起來。

10. Avada Kedavra（阿哇呾喀呾啦）

最後一個不赦咒，就是置人於死地的索命咒。“Abra Kadabra” 除了與魔術有關之外，更是拉丁文中「讓這東西被摧毀」的意思。因此施出這咒語後，生命就會在一絲綠光間消亡，只有哈利波特曾在佛地魔這句咒下逃出生天。

