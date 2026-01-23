焦點

專訪｜母女於宏福苑大火罹難　遺體修復重建容貌　親屬：起碼見返個樣

Popbee

《哈利波特》 10 條經典咒語還記得嗎？破解原意才知道這麼有深度！

Popbee
更新時間

如果你已經溫習了《哈利波特》的 10 個魔法界規則，那麼是時候升級挑戰當中的經典咒語。讀者應該知道 J.K. 羅琳構思魔咒非常認真，往往與真實的語言有著緊密聯繫，要準確翻譯成中文也令人十分頭痛。以下列出了 10 條最著名、實用、厲害的咒語，背熟了才算是 100 分的粉絲！

1. Crucio（咒咒虐）

這是《哈利波特》中最可怕的咒語之一，因為被施咒的人會感受到撕心裂肺的痛楚。哈利中咒時，寧願死也不願再受折磨。而這的確來自拉丁語中的 “Crucio”，意思是「我折磨」，與這凌厲的詛咒非常切合。

2. Expecto Patronum（疾疾，護法現身）

《哈利波特》 10 條經典咒語還記得嗎？破解原意才知道這麼有深度！
《哈利波特》 10 條經典咒語還記得嗎？破解原意才知道這麼有深度！
廣告

根據拉丁文，這個咒語的意思是「我等待一個守護者」，又一次看出 J.K. 羅琳的構思有多貼切。這個咒語用來在催狂魔出現時，召喚護法來保護自己，而且這個守護者是每人獨有的一種動物。

3. Petrificus Totalus（整整──石化）

在第一集已出現這個咒語，可說是成為巫師的入門必知！它會令中咒者全身不能動彈，拉丁文中 “Petrificus” 就是指「變成石頭」。

4. Imperio（噩噩令）

就像第 1 個咒語，Imperio 也是不赦咒的其中之一，在拉丁文 “Impero” 的意思是「我要求」。施咒後可以完全控制對方的意志，不過後來在哈利身上變得無效，因為只要高度集中意志力就可解咒。

5. Expelliarmus（去去武器走）

《哈利波特》 10 條經典咒語還記得嗎？破解原意才知道這麼有深度！
《哈利波特》 10 條經典咒語還記得嗎？破解原意才知道這麼有深度！

拉丁文的 “Expellere” 解作「卸除」，而 “Arma” 則表示「武器」，合起來就是解除武裝的意思。因此在雙方決鬥時施出這咒語，就能讓對方掉失武器如魔杖！

6. Lumos（路摸思）

這是非常有用的魔咒，而且音譯成「路摸思」也很為高明！因為這是令魔杖尖端發光的咒語，用來在黑暗中照明。拉丁字根 “Lumen” 指的就是「光」。J.K. 羅琳更用這名字建立了兒童慈善機構，意味著光明帶入現實世界。

7. Riddikulus（叱叱，荒唐）

《哈利波特》 10 條經典咒語還記得嗎？破解原意才知道這麼有深度！
《哈利波特》 10 條經典咒語還記得嗎？破解原意才知道這麼有深度！

由路平教授教的咒語，可將令人恐懼的幻形怪變成施咒者心中想像的事物，出自拉丁語中 “Ridiculum”，意思即是「可笑」。

8. Sectumsempra（撕淌三步殺）

屬於黑魔法領域的咒語，由石內卜教授所創造，中咒者會像被無形的劍刺傷般致命。拉丁語中的 “Sectum” 意為“削去”，無疑是這個咒語的來源。而 “Sempra” 並非出於拉丁語，但跟「Semper（永遠）」很相似，大概有著強化語氣的結果。

9. Wingardium Leviosa（温咖癲啦唯啊薩）

《哈利波特》 10 條經典咒語還記得嗎？破解原意才知道這麼有深度！
《哈利波特》 10 條經典咒語還記得嗎？破解原意才知道這麼有深度！

大概每個《哈利波特》讀者都有嘗試過這個魔咒，它令我們如此印象深刻的原因，就是妙麗指導榮恩正確的讀音：「你讀錯了，是 Levi-oh-sa，而不是 Levio-sa！」 “Wing” 當然就是英文中的「翅膀」，而「Arduus」意味著「自豪地升高」，「levo」的意思也是「升起」，三者合起來意思就是使事物懸浮起來。

10. Avada Kedavra（阿哇呾喀呾啦）

最後一個不赦咒，就是置人於死地的索命咒。“Abra Kadabra” 除了與魔術有關之外，更是拉丁文中「讓這東西被摧毀」的意思。因此施出這咒語後，生命就會在一絲綠光間消亡，只有哈利波特曾在佛地魔這句咒下逃出生天。

加入 The Bee Club 和訂閱 POPBEE 電子報，可即時閱覽最新的情報，更可快一步了解精彩的尊享禮遇及折扣優惠！除了這篇外，最近還有以下的報導值得你留意：

1. 日本環球哈利波特世界五週年了！最大規模「霍格華茲魔法慶典」即將在春季公開！

2. 還記得《哈利波特》「愛哭鬼麥朵」嗎？她的真實年齡震驚一眾網友

3. 還記得《哈利波特》古怪少女「露娜」嗎？長大後她竟勇闖實境舞蹈秀總決賽！

Follow us on Facebook: fb.com/POPBEE

Follow us on Instagram: Instagram.com/POPBEE

宏福苑五級大火

其他人也在看

袁彩雲晒50歲慶生照完美示範「優雅地老去」 去年曾自爆已離婚？

袁彩雲晒50歲慶生照完美示範「優雅地老去」 去年曾自爆已離婚？

袁彩雲1996年透過參加香港小姐競選勇奪季軍而入行，及後，被安排加入處境劇《真情》及經典劇《封神榜》。

Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
60歲「小龍女」李若彤低調現身！素顏看張學友演唱會　網驚豔讚：像40歲

60歲「小龍女」李若彤低調現身！素顏看張學友演唱會　網驚豔讚：像40歲

近日，張學友在香港紅磡體育館舉辦「60+巡迴演唱會」最終場，台下觀眾席中，有粉絲意外認出一名熟悉身影，正是曾在《神雕俠侶》中飾演「小龍女」的李若彤。她當天穿著藍色毛衣、幾乎素顏現身，60歲的外貌狀態很快在網路上引發討論。

姊妹淘 ・ 7 小時前
赴日旅遊注意！日本超商公告「禁止外國人說這句」，網友傻眼：台灣人常說

赴日旅遊注意！日本超商公告「禁止外國人說這句」，網友傻眼：台灣人常說

近日，來自日本超商１則禁止外國顧客說「這個」（これ／Kore）的公告在台灣Dcard引起熱議。該公告要求外國顧客以「我想要點肉包」（肉まんください／Nikuman kudasai）的方式點餐，並畫了一

食尚玩家 ・ 7 小時前
「最成功二世祖」鄧兆尊 傳承繼15億遺產 西貢地皮荒廢變靈探熱點　躺平都年收3,000萬利息

「最成功二世祖」鄧兆尊 傳承繼15億遺產 西貢地皮荒廢變靈探熱點　躺平都年收3,000萬利息

粵劇名伶新馬師曾之子鄧兆尊，近年活躍於社交平台及直播節目，不時被外界冠以「二世祖」標籤。近日有網民在小紅書上載短片，片中有人當面向鄧兆尊追問坊間流傳其「最窮只有1億元」一說，鄧兆尊即場作出回應；另有傳其與弟妹合共承繼高達15億元遺產，名下亦涉及一幅屢傳以逾4億元放售的西貢地皮，即使地皮長期荒廢，鄧兆尊亦表示毋須急於處理。閱讀更多：劍神張家朗「再亮一劍」187萬掃雲匯車位 半年前逾1,600萬買三房 半年入市逾1,788萬｜兩屆奧運奪金至少獲1,650萬獎金賭王遺產急劈！狂減43%！ 尖沙咀金巴利街地皮意向價由8,800萬劈到5,000萬短片所見，提問者問及「最窮只有1億元」的傳聞時，鄧兆尊先是「扁扁咀」並搖頭，稱「未見過」相關說法，其後又補充指「他們是說笑」，似對有關傳聞不以為然。傳四兄妹承繼15億元遺產 只作「被動收息」資料顯示，鄧兆尊近年除在社交媒體曝光外，亦不時參與不同YouTube直播節目。坊間一直有說法指，鄧兆尊在家人離世後與弟妹承繼約15億元遺產；另亦有指其家族曾處理物業資產，包括出售永祥大廈及楚留香物業等，加上持有大幅西貢地皮，令其資產規模備受關注。另有報道引述其曾提及父

28Hse.com ・ 1 天前
旺角輪椅女子帶女童行乞 寒天坐地沒有足夠衣物禦寒　熱心市民報警：希望細路仔以後唔使咁慘｜Yahoo

旺角輪椅女子帶女童行乞 寒天坐地沒有足夠衣物禦寒　熱心市民報警：希望細路仔以後唔使咁慘｜Yahoo

【Yahoo新聞報道】在寒冷天氣下，旺角街頭昨（22 日）疑有人帶同衣衫單薄的小女孩坐地行乞。有市民向《Yahoo新聞》反映，本周四中午約 12 時在奶路臣垃圾收集站，見到一名女子手持紙兜，抱住一名小女孩坐地叫街坊施捨，身旁有一架輪椅。「個女人識講廣東話但係有口音，我叫佢畀返件衫個細著，佢扮唔識聽」，該名熱心市民報警求助，指懷疑有人行乞及虐兒，盼有關部門執法，「希望呢個細路仔以後唔使咁慘」。

Yahoo新聞 ・ 58 分鐘前
8大最差散水餅 名符其實派「餅」 網民：比唔派仲深刻

8大最差散水餅 名符其實派「餅」 網民：比唔派仲深刻

講到辦公室文化，散水餅幾乎已經成為香港職場的指定動作，但並不是每一件散水餅都令人感動，反而有些選擇會令同事收到時「懷疑人生」。早前就有網民以「見過最肉酸嘅散水餅係咩」為題在網上討論區發帖，留言一面倒抵死，更有人直言「比唔派仲深刻」，以下總結出網民心目中8大最差的散水「餅」。

Yahoo Food ・ 12 小時前
60年一遇「赤馬紅羊劫」會有大事發生？2026年這4個生肖小心易中招

60年一遇「赤馬紅羊劫」會有大事發生？2026年這4個生肖小心易中招

「赤馬紅羊劫」是什麼？未到 2026 年就已經聽到這個名字。這是中國歷史上一個極之神祕的周期規律，所謂「赤馬」指 2026 丙午年，「紅羊」則是 2027 丁未年，丙、丁屬火，對應赤紅色，故名思義就是火氣最旺、動盪最劇烈的兩年。那麼，2026 年「赤馬紅羊劫」有什麼要注意？

Yahoo Style HK ・ 1 天前
私人住宅裝修鑿穿浴室地台樓板　下層天花穿窿可對望　屋宇署：要求即時停工

私人住宅裝修鑿穿浴室地台樓板　下層天花穿窿可對望　屋宇署：要求即時停工

日出康城一個單位的業主2023年裝修期間涉擅自拆除部分主力牆，震驚全港，近日再有涉及裝修鑿穿事件出現。屋宇署今日在社交平台發文及上載兩張照片表示，早前有一個私人住宅單位在裝修期間，鑿穿了浴室的地台樓板，影響下層單位，照片可見廁所天花被鑿至穿窿，鋼筋鏽跡斑斑，和樓上可對望。屋宇署即時派員視察後，發現單位地台的樓板被鑿穿，幸整體樓宇結構沒有明顯危險。

am730 ・ 1 天前
李嘉誠大宅外傳異味 驚動警方消防到場 ! 真相係……

李嘉誠大宅外傳異味 驚動警方消防到場 ! 真相係……

今日（22日）早上11時許，長和系創辦人李嘉誠深水灣大宅外傳出異味，大宅保安員一度懷疑有氣體洩漏，於是報案。

28Hse.com ・ 1 天前
趙露思夜市擺攤賣蛋烘糕！一個只賣7元還附小禮物　客人激動讚：毫無明星架子

趙露思夜市擺攤賣蛋烘糕！一個只賣7元還附小禮物　客人激動讚：毫無明星架子

1月20日晚間，大陸女星趙露思被目擊出現在海南某夜市擺攤，販售四川常見的小吃「蛋烘糕」，每個售價只要人民幣7元（約台幣32元）。她親自動手製作，並親切與顧客互動，畫面曝光後引發網友討論。

姊妹淘 ・ 5 小時前
大阪國中生恐怖絞殺小學生！ 堤防無梯推落波浪載沉載浮！

大阪國中生恐怖絞殺小學生！ 堤防無梯推落波浪載沉載浮！

這年頭校園新聞怎麼老是讓人心塞？最近日本網上瘋傳幾段影片，畫面裡大阪一群國中少年對一個小學生下狠手，先是用手臂從後頭猛勒脖子，勒到小孩臉紅脖子粗，差點沒氣兒，接著還把他推進海裡，任由他在水裡掙扎。

Japhub日本集合 ・ 1 天前
林子祥一家搭機回港被捕獲 葉蒨文全程湊孫女 林德信坐經濟艙被讚夠貼地

林子祥一家搭機回港被捕獲 葉蒨文全程湊孫女 林德信坐經濟艙被讚夠貼地

林子祥同葉蒨文呢對殿堂級歌手夫妻，近年不時返內地演出，早前阿Lam同Sally喺杭州舉行演唱會，林德信亦有上台獻唱。有網民喺社交平台分享，聲稱日前喺杭州回港班機上巧遇林子祥、葉蒨文以及阿Lam兒子林德信一家。

Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
陳百祥曬九龍塘逾億豪宅 黃杏秀真實狀態曝光 爆張國榮離世前贈30條「風水魚」

陳百祥曬九龍塘逾億豪宅 黃杏秀真實狀態曝光 爆張國榮離世前贈30條「風水魚」

76歲資深藝人陳百祥（阿叻）近年處半退休狀態，其人生大起大落，老來居於九龍塘複式豪宅，據說該幢樓齡約30年、佔地達4.000呎的豪宅身價逾億港元，阿叻與69歲太太黃杏秀（秀姑）在家中養狗、種花、養魚，更不時讓好友來參觀作客，生活極其悠閒。日前有內地女網紅到來探訪，非但令阿叻的豪宅裝潢盡現，更令久未一月露面的秀姑真實狀態曝光。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
和平委員會簽署儀式冷冷清清 只有特朗普鐵粉到場朝聖

和平委員會簽署儀式冷冷清清 只有特朗普鐵粉到場朝聖

【彭博】— 台下傳來一聲洪亮的提示音：「讓我們歡迎和平委員會主席！」緊接著，特朗普步入達沃斯大廳，就在前一天他剛剛在這裡向全球精英發表了演講。不過，這一次到場的，卻是一群截然不同的人物。

Bloomberg ・ 19 小時前
屯門站女廁9格鎖剩2格 網民疑清潔工偷懶 港鐵回應

屯門站女廁9格鎖剩2格 網民疑清潔工偷懶 港鐵回應

近日有女網民指周一(19日)晚上約9時到港鐵屯馬綫屯門站女廁如廁，現場雖有9個廁格，惟其中7格均被反鎖。當時廁所門外排長龍，事主與其他乘客等逾8分鐘，一度以為有人使用其他廁格，最終發現裡面竟空無一人。事主質疑有清潔工為減少工作量，故意鎖起大部分廁格，當場質問清潔工：「無理由唔知鎖晒㗎喎！」，對方回應「我要清垃圾過去」，惟見到事主拿起手機拍攝才取出鑰匙開門。港鐵回應《am730》查詢指周一晚上9時許，當時屯門站一個女廁有部份廁格沒有人使用但門被鎖上，清潔人員其後打開廁格，讓乘客使用，車站會密切留意有關情況。

am730 ・ 1 天前
阿嬌鍾欣桐甩易胖體質！45歲生日重回顏值巔峰 靠「211飲食法」5天就能瘦！

阿嬌鍾欣桐甩易胖體質！45歲生日重回顏值巔峰 靠「211飲食法」5天就能瘦！

她坦言，自己本來就是容易囤積、代謝偏慢的易胖體質，胖的時候連喝水都能重1斤！所以比起追求短期爆瘦，她更在意的是「怎麼吃才不容易再反彈胖回來」。而下面這套阿嬌親自實踐的飲控方式，重點其實很生活，照著做她說5天就能穩定瘦下來。阿嬌主要遵循的是簡化版的211飲食法，...

styletc ・ 1 天前
傳高官人事變動　何永賢今明休假兩天　房屋局：家事(更新)

傳高官人事變動　何永賢今明休假兩天　房屋局：家事(更新)

有報道指政府短期內將現高層人事變動，政制及內地事務局局長曾國衞及房屋局局長何永賢被指將提早離任，政府發言人回覆查詢指不評論揣測性報道。何永賢周四(22日)晚上在社交平台發文，分享當局推出的長者友善設施，稱「稍後會再與公眾分享當局關心及服務長者的一系列工作」。副局長戴尚誠兼任署理局長政府今日（23日）刊登憲報，指何永賢今日及明日（23及24日）休假，期間副局長戴尚誠兼任署理房屋局局長。房屋局回覆傳媒表示，何永賢是因家事休假，期間由副局長戴尚誠署任，何永賢將於周日(25日)回任 。

am730 ・ 9 小時前
荃灣工人集體毆鬥 停車場打到出馬路4人被捕(有片)

荃灣工人集體毆鬥 停車場打到出馬路4人被捕(有片)

荃灣有多人打架，今日(23日)早上9時06分，警方接獲報案，指有約20名男工人在荃灣馬角街18號停車場對開集體打鬥。警員到場控制場面，至少拘捕4人涉在公眾地方打鬥，暫未確定有否人受傷。

am730 ・ 8 小時前
陳展鵬新年離港登台　單文柔爆阿女坐飛機慘痛經歷

陳展鵬新年離港登台　單文柔爆阿女坐飛機慘痛經歷

【on.cc東網專訊】藝人陳展鵬與太太單文柔、鄧麗欣（Stephy）、周吉佩、支嚳儀、岑杏賢、林鈺洧、邵珮詩、胡曦文、陳百祥與太太黃杏秀、楊秀惠及楊愛瑾等晚上（22日）出席慈善晚宴。

東方日報 OrientalDaily ・ 9 小時前
台灣情侶加資深飛師蒸發？ 阿蘇火山口直升機骸骨散落！

台灣情侶加資深飛師蒸發？ 阿蘇火山口直升機骸骨散落！

這新聞聽起來像災難片情節，但偏偏是真實上演！2026年1月20日，一架從熊本縣阿蘇市的卡德利動物王國起飛的觀光直升機，突然失聯，機上載著兩名台灣遊客和一位資深日籍飛行員。警方

Japhub日本集合 ・ 1 小時前