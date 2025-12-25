全球首間哈利波特酒店！2026德國LEGOLAND開幕，麻瓜圓夢入住霍格華茲四大學院宿舍

各位麻瓜們準備好你的魔杖及加隆(Galleon)魔法幣吧！全球哈利波特迷期待已久的官方主題酒店終於成真。Merlin Entertainments與華納兄弟探索全球體驗部門（Warner Bros. Discovery Global Experiences）正式宣布，2026年將在德國樂高樂園度假區（LEGOLAND Deutschland Resort）開設全球第一間哈利波特主題酒店。

官方圖片

官方圖片

這次計劃最特別之處，在於將魔法世界與樂高積木創意完美結合，打造出一個與環球影城截然不同的住宿體驗。酒店將以霍格華茲為設計靈感，房間會按照葛萊分多、史萊哲林、雷文克勞與赫夫帕夫四大學院主題佈置，加入大量魔法道具與互動元素。配合同步開幕的樂高哈利波特主題園區，旅客從踏入度假區那刻開始，就如同收到霍格華茲入學通知書般，正式進入JK羅琳筆下的奇幻世界。

廣告 廣告

德國樂高樂園即將變身魔法世界！2026年全球首間哈利波特主題酒店將在這裡開幕，結合LEGO創意與霍格華茲魔法元素，為旅客帶來獨一無二的住宿體驗。（圖片來源：travelpirates）

入住霍格華茲的不是夢

過往哈利波特粉絲想體驗魔法世界，只能飛往美國佛羅里達州、加州或日本大阪、東京哈利波特影城或是北京的環球影城。雖然園區設施相當逼真，機動遊戲刺激精彩，但始終缺少一樣東西——真正可以過夜的魔法住宿。德國LEGO LAND這次推出的計劃，正正填補了這個空白。

位於慕尼黑與斯圖加特之間的德國樂高樂園。2026年開幕後，歐洲哈利波特迷終於無需飛往美國或亞洲，就可以享受完整的魔法世界住宿體驗。（圖片來源：travelpirates）

酒店選址於巴伐利亞州金茨堡（Günzburg），位置就在慕尼黑與斯圖加特之間，距離慕尼黑機場大約90公里車程。對歐洲旅客來說相當方便，從法國、比利時搭乘火車都可以輕鬆到達，無需再專程飛往美國或亞洲。

根據初步公布的設計概念，酒店將完整重現霍格華茲的魔法氛圍。每間客房都會根據四大學院特色設計——葛萊分多的紅金配色、史萊哲林的綠銀主調、雷文克勞的藍銅風格，以及赫夫帕夫的黃黑組合。房間內會放置各種魔法道具作裝飾，例如飛天掃帚、魔法書、貓頭鷹籠等。最特別是會融入LEGO元素，讓整個空間既有《哈利波特》的奇幻感，又保留LEGO LAND的特色。

酒店客房將按照霍格華茲四大學院設計，從葛萊分多的紅金配色到史萊哲林的綠銀主調，每間房都充滿魔法細節。飛天掃帚、魔法書等道具裝飾，配合LEGO元素，打造出電影場景般的住宿空間。（圖片來源：travelpirates）

公共空間同樣精彩，從接待大堂到餐廳都會重現電影場景。想像在掛滿會移動畫像的走廊漫步，或者在飄浮蠟燭照明的餐廳用餐，簡直就像真正成為霍格華茲學生。酒店更計劃加入互動體驗，讓住客可以參與魔法活動，而非純粹參觀。

過去影迷只能在環球影城體驗園區，卻未曾有官方哈利波特主題住宿，這次德國項目正式補上空白。（圖片來源：travelpirates）

全球首個樂高哈利波特主題園區同步開幕

這間主題酒店其實只是整個大計劃的一部分。同期開幕的還有全球第一個樂高哈利波特主題園區，將以積木形式重新演繹整個魔法世界。霍格華茲城堡、斜角巷、活米村等經典場景，全部會用樂高積木砌成，呈現出與別不同的視覺效果。園區將設有多個互動遊戲區域，讓遊客可以親手用樂高積木創作自己的魔法世界，體驗與環球影城完全不同的樂趣。

全球首個樂高哈利波特主題園區同步登場，用LEGO重新演繹霍格華茲城堡、斜角巷等經典場景。（圖片來源：legolanddeutschlandresort）

值得一提的是，整個項目特別照顧家庭旅客需要。除了刺激的機動遊戲，亦會有適合小朋友的溫和設施。酒店房間設計亦會考慮親子需求，例如參考榮恩韋斯萊的床作為設計靈感，打造充滿童趣但又忠於原著的住宿空間。

目前官方尚未公布房價、訂房詳情與確實開幕日期，只確認整個項目目標在2026年完成。網上已經有大批粉絲表示期待，紛紛留言表示要開始儲錢，準備開幕後第一時間預訂入住。有粉絲更笑言：「終於不必再羨慕霍格華茲學生可以住在城堡裡面！」麻瓜們記得準備好足夠的加隆(Galleon)幣。

酒店將坐落於LEGOLAND Deutschland Resort內，與全新LEGO哈利波特主題園區一併發展。（圖片來源：legolanddeutschlandresort）

LEGOLAND Deutschland Resort

地址：LEGOLAND Allee 1, 89312 Günzburg,Germany （ 地圖）

開幕日期：預計2026年

交通：乘搭Westbahn的火車前往金茲堡火車站（Günzburg station），轉乘818A巴士即可到達LEGOLAND正門

網址：按這裏

更多相關文章：

AIA嘉年華強勢回歸！逾30款機動遊戲/攤位 門票$140起送護膚套裝連現金券、咖啡券｜AIA門票優惠（有片）

Art Central 2026｜藝術中環展會3月回歸中環海濱！必睇大型裝置＋海景美食＋早鳥優惠門票攻略

2026年度旅遊報告：港人年均飛3次超越全球水平！香港排全球第7熱門地、主題樂園＋追星遊成明年趨勢

廣州酒店優惠｜廣州融創花間堂·悅雪酒店4折優惠！人均$333起包入住高級城景房+自助早餐+融創樂園門票