《哈利波特》「馬份揮春」變農曆新年「吉祥物」？網民有趣分享馬年應節「馬福」諧音梗創作

2026是馬年，在準備農曆新年時，都會貼上福字揮春寓意福到家中。今年來點新意思，網上瘋傳「馬份變農曆新年吉祥物」，其實是一個超無厘頭但好玩的中文字諧音梗，網民將馬份的模樣印在揮春上，到底為什麼呢？

《哈利波特》角色跩哥·馬份（Draco Malfoy），普通話譯名「馬爾福」，被部分網民拆成「馬」＋「福」，變成「帶來好運的馬」，剛好遇上2026是馬年，於是有人索性把馬份變成馬年新春「幸運符號」，印上揮春、貼紙以及二次創作Memes圖。

（Getty Images）

（《哈利波特》劇照）

這個諧音梗創作，不只中國人在傳，在外國IG、Reddit 帳號裡的網民都有分享這個新春馬份梗，說Draco Malfoy「突然成為中國新年吉祥物」，理由是他的姓氏普通話發音像是「馬福」，被視為「馬兒福／馬上有福」的意思，讓馬份為大家帶來福氣。這新春儀式也太新派有趣了，各位哈利波特迷會否跟隨這個有趣福到儀式呢？

