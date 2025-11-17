重閱25年前《哈利波特4: 火盃的考驗》，關於友情、勇氣與失去的畫面還是令人動容｜誠品書店《閱見自己》

「失去的東西，往往會以另一種方式回來。」現在看回英國作家J.K.羅琳創作的奇幻小說《哈利波特4: 火盃的考驗》，也是《哈利波特》系列的第四部。該書於2000年發行，廣受讀者讚譽，不但擴展了故事的世界觀，也加深人物的情感刻畫，是系列中承先啟後的重要篇章。書中關於友情、勇氣、失去的金句，現在也是很多「哈迷」會記得的句子。

《哈利波特4: 火盃的考驗》劇照

在2000年初的書架，是全世界最迷人的夢境交會點。那是一個一切剛剛開始數位化的年代——網路改變了溝通速度，也改變了閱讀節奏。人們渴望在新世紀找到「確定」的事物：愛、信念、勇氣、真實。誠品書店和大家回顧風靡千禧年的作品，正回應了那個「對世界又懷疑又浪漫」的時代。

今期《閱見自己》集中留意J·K·羅琳的《哈利波特4: 火盃的考驗》。​​霍格華茲舉辦三巫鬥法大賽，火盃竟選中了不該參賽的哈利——他被迫踏入一場以生命為賭注的試煉，面對恐懼與選擇。從中世紀史詩到魔法學校，《哈利波特》讓全球讀者在現代焦慮中重拾童年想像。《火盃的考驗》是這種信念的高峰，提醒我們：真正的魔法，其實是勇氣與友情。

《哈利波特4: 火盃的考驗》劇照

最危險、最刺激的三巫鬥法大賽即將展開，輸的代價是……你的性命！

「不管是誰把你的名字扔進了『火盃』──他們真正的用意，是想要你的命！」霍格華茲即將舉行三巫鬥法大賽，只有年滿十七歲的巫師才能獲准參加，但這並不能阻止哈利想要贏得比賽的夢想。到了萬聖節當天，當火盃選擇參賽選手時，哈利驚訝地發現自己竟然在火盃所選出的名單上！哈利即將面對致命的任務以及惡龍和黑巫師的威脅，但在摯友榮恩與妙麗的幫助下，他或許能夠勉強「活著」通過考驗……

《哈利波特4: 火盃的考驗》劇照

火盃的考驗電影裡，關於友情、勇氣與失去的畫面都深入民心。當中，西追離開一幕，到現在20年後看回都會忍不住想哭。至於原著書本，都有關於友情、勇氣與失去的金句，也許現在看回作品還是令人動容。

「哈利，不管是誰把你的名字扔進了『火盃』──我──我認為他們真正的用意，是想要你的命！」

「反抗你的敵人需要過人的勇氣，但挺身對抗你的朋友需要更大的勇氣。」

「現在我們少了六個食死人…三個死在我的手下。一個太膽小不敢回來…他會付出代價。一個我相信永遠離開我了…當然，他會被殺…還有一個，仍然是我最忠實的僕人。」

《哈利波特4: 火盃的考驗》

作者｜J·K·羅琳

出版｜皇冠文化

《哈利波特4: 火盃的考驗》

關於「千禧年之夢」主題，誠品書店還有其他的書本介紹，各位要密切留意下星期，願這些書助你在日常中尋得放假般的從容與愜意。

Yahoo Style 專欄《閱見自己》by 誠品書店

作者簡介：誠品，閱讀與文化的交流平台，1989年由台北仁愛路圓環的人文藝術書店開始，2012年起誠品駐足香港，以人文、藝術、創意、生活的多元文化內容，期盼為香港城市中的每個人，提供一個安心學習、自由探索的場域，共創城市的精彩。誠品長久以來持續深耕在地人文，堅持營造優雅人文及心靈探索的空間環境，獨具一格的設計美學，更讓誠品成為華人世界的指標性文創品牌。

網站：誠品書店專頁

專欄頁：《閱見自己》

