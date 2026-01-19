周二晚上明顯降溫 周四市區最低 11 度
哈利王子現身倫敦法院 與英報紙展開最新隱私法律戰
（法新社倫敦19日電） 英國哈利王子（Prince Harry）今天抵達倫敦高等法院，參加一場預計將持續九週的審判。該案指控一家英國報業集團非法蒐集他的個人資訊。
這是哈利向多家英國報紙發行商提起訴訟後，尚未解決的最後一起案件。他此次是聯合其他原告共同控告小報「每日郵報」（Daily Mail）及「週日郵報」（The Mail on Sunday）發行商——英國聯合報業集團（Associated Newspapers Ltd, ANL）。
哈利預計22日親自出庭作證。他上午剛過10時後進入皇家司法院（Royal Courts of Justice），審判10時30分正式開庭。
這是哈利向英國報業提起的第三件且最後一件官司。有消息指稱，哈利將媒體問責視為個人使命。
長期以來，他一直將母親黛安娜王妃（Princess Diana）之死歸咎媒體。黛安娜1997年在巴黎車禍身亡，當時她正試圖擺脫狗仔隊的糾纏。
哈利是查爾斯三世（King Charles III）的小兒子，此次與其他6位知名人士共同提告，其中包括流行樂壇巨星艾爾頓強（Elton John）與其丈夫大衛費尼許（David Furnish）。
這7位原告指控聯合報業集團涉嫌進行或委託非法行為，包括僱用私家偵探在汽車內安裝竊聽裝置。
他們還指控被告冒充他人以取得醫療資訊以及監聽私人電話通話。
該媒體集團否認上述指控，稱這些說法「聳動」且「荒謬」。
哈利預計將出席前幾日的庭審。
根據律師提供的初步庭審時程表，哈利將於22日親自出庭作證。
女星伊莉莎白赫莉（Elizabeth Hurley）預計將在下週出庭作證，接續則是艾爾頓強與大衛費尼許於二月初出庭。女星莎蒂佛斯特（Sadie Frost）也是原告之一。（編譯：陳政一）
其他人也在看
粉嶺男子墮樓 倒臥行人路當場身亡
【on.cc東網專訊】粉嶺有人墮樓亡。今日(19日)早上11時09分，一名女子報案，指一名男子懷疑由高處墮下，倒臥於馬適路1號一屋苑對開行人路上。救援人員接報到場經檢驗證實事主當場身亡，人員在現場檢獲遺書，經初步調查相信，姓丁(48歲)男子從上址一單位墮下，死因on.cc 東網 ・ 9 小時前
詐騙園區成員逃出求助 中國駐柬使館現人龍
柬埔寨政府本月搗破多個電騙集團據點，大量集團成員逃亡後前往所屬國家的駐柬使館求助，位於金邊的中國大使館，昨日（18 日）起門外就大排長龍。報道稱，他們有些人身上沒有護照，向使館求助，想在農曆新年前辦理護照，以便回國。Yahoo新聞 ・ 7 小時前
六旬漢紅花嶺行山期間暈倒 送院搶救不治
一名63歲張姓男子，今日一行5人在沙頭角紅花嶺郊遊徑郊遊期間懷疑暈倒，其朋友見狀報警求助，並一度為他進行心肺復甦急救。救援人員接報到場，昏迷的事主由政府飛行服務隊直升機救起並送往東區醫院搶救，惟最終不治，其死因有待驗屍後確定。am730 ・ 1 天前
灣仔金行女子取貨不付尾款 攜8千元金鏈奪門而逃
灣仔莊士敦道148號一間珠寶金行職員向警方報案，指有女子涉嫌盜竊。該女子早前曾落訂購買一條約值8,000元的金鏈，今日到店取貨時並未繳清尾款，卻直接將金鏈取走，隨即奪門而出，往銅鑼灣方向逃去。am730 ・ 23 小時前
沙頭角六旬漢行山昏迷 直升機送院後不治
【on.cc東網專訊】沙頭角有人行山暈倒。今日(18日)中午12時42分，一名姓張(63歲)男子相約4名友人到紅花嶺郊遊徑遠足，一行人在伯公坳麥景陶碉堡休息期間，張男突然感到不適，未幾陷入昏迷。同行山友立即報案求助，並為其進行心外壓急救。on.cc 東網 ・ 1 天前
樂華南邨床底藏屍案 28歲非裔疑犯提堂還柙
【Now新聞台】樂華南邨床底藏屍案，28歲非洲裔疑犯提堂被控謀殺、殘酷對待動物以及盜竊，還柙至4月再訊。 被告浩賢由警車押送至觀塘裁判法院應訊。控罪指，他在喜華樓一個單位內謀殺一名女性，並偷取其電話，同時殘酷對待三隻狗和一隻貓，控方申請押後作進一步調查，獲裁判官批准，案件押後至4月13日再訊，期間被告要還柙。#要聞now.com 新聞 ・ 7 小時前
奧地利阿爾卑斯山嚴重雪崩 五名滑雪者罹難 一周接連發生致命意外︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】奧地利阿爾卑斯山近日受大雪影響，雪崩風險顯著上升，導致多宗滑雪意外。位於薩爾茨堡附近的 Pongau 地區，昨日（17 日）接連發生 2 宗雪崩事故，合共造成 5 名在非指定滑雪道活動的滑雪人士死亡。Yahoo新聞 ・ 1 天前
土瓜灣77歲老翁過路遭小巴撞倒 送院搶救不治
據悉，涉事小巴沿旭日街北行至貴州街交界時，懷疑撞倒正在過路的老翁。警方經調查後，以涉嫌「危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害」拘捕40歲姓譚男司機。am730 ・ 1 天前
農曆新年親子好去處｜人均$69起荃灣帝盛酒店親子茶果工作坊 製作美味茶果＋賀年圖案裝飾
很多人都會自家製賀年食品，如果想讓小朋友一同學習，不如先由參加工作坊入手！荃灣帝盛酒店的兒童遊樂區於1月及2月推出「馬年吉祥茶果工作坊」，家長與孩子一同學習製作有馬年圖案及新年元素的茶果，1小時的工作坊每組只需$138起，平均人均$69起。準備茶果期間無需開火，過程簡單又安全，煮食零經驗都可以參加，感受節日樂趣。Yahoo 旅遊 ・ 6 小時前
印尼搜救人員在南蘇拉威西省發現懷疑失蹤飛機殘骸
印尼搜救人員在南蘇拉威西省龐卡傑內和群島縣,發現一架飛機的機身和尾部殘骸,懷疑屬於星期六失蹤的飛機。印尼國家搜救局表示,地面搜救力量當地早上8時許,在龐卡傑內和群島縣布盧薩拉翁山附近,發現飛機殘骸,正進行核實工作,由於現場有強風,救援直升機仍在尋找適合進行救援工作的位置。涉事飛機由印尼航空運輸公司營運,機上載有10人,包括7名機組人員和3名乘客,乘客都是海洋與漁業部的工人,事發時正執行海洋與漁業資源空中巡查任務。 (BC)#印尼infocast ・ 1 天前
荔枝角休憩處袋子突起火 消防撲熄無人傷 警方列縱火案
警方接獲途人報案，指荔枝角青山道休憩處的一張長凳上，一個袋子突然起火。消防人員接報到場，迅速將火勢撲滅，事件中並無人員受傷，亦毋須進行疏散。am730 ・ 23 小時前
智利南部野火延燒 至少18死5萬人撤離
（法新社智利彭科18日電） 智利當局表示，南部失控的野火燒毀大片居住社區，至少造成18人喪生。彭科市長維拉（Rodrigo Vera）指出，這場大火延燒下，多數罹難者都在彭科。法新社 ・ 6 小時前
宏福苑五級火災｜張舉能稱深感哀痛 高院首席法官監督處理有關案件
【Now新聞台】終審法院首席法官張舉能稱，對大埔宏福苑火災深感哀痛，司法機構會略盡綿力協助災民。 張舉能：「大埔火災是不幸事件，我們都很不開心，但欣喜整個社會，無論是官方、民間、個人、團體，也包括司法機構在內，盡我們一分綿力，幫助這些不幸家庭、受影響人士以及整個大埔社區。」就大埔宏福苑大火衍生的法律程序，張舉能稱已成立由高等法院首席法官領導的工作小組，監督各級法院處理與事故有關案件事宜，同時設立支援隊伍協助處理遺產承辦，又稱司法程序需時，行政措施不能凌駕司法審訊，因此只是優先排期案件，而其他非訴訟程序，例如遺產申領等會盡力協助，例如豁免相關費用。#要聞now.com 新聞 ・ 1 小時前
樂華北邨單位起火 消防救熄無人傷
【Now新聞台】樂華北邨晚上有單位起火，消防救熄無人受傷。 網上片段見到，涉事單位冒出大量濃煙，外牆嚴重熏黑。晚上約7時許，警方接獲多個火警報告，指樂華北邨欣華樓有單位起火，消防到場動用一條喉及派出一隊煙帽隊灌救，火勢稍後被救熄，事件中無人受傷，約200名住戶自行疏散，起火原因有待調查。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
宏福苑五級火災｜張舉能深感哀痛 高院首席法官監督各級法院處理有關案件
【Now新聞台】就大埔宏福苑大火衍生的法律程序，終審法院首席法官張舉能稱已成立由高等法院首席法官領導的工作小組，監督各級法院處理與事故有關案件事宜，同時設立支援隊伍協助處理遺產承辦事宜，亦會豁免相關費用。 終審法院首席法官張舉能：「司法機構與全體社會一樣，對去年十一月發生的大埔宏福苑火災深感哀痛，這場慘痛的事故導致大量人命傷亡，為無數家庭帶來極大傷痛，對居民的家園和財產造成嚴重破壞，社會雖已負重向前，但我們仍然心繫一眾受影響人士，他們在社會各界支持下，正努力在災後復原，重建新生活。」#要聞now.com 影音新聞 ・ 3 小時前
古天樂被網友指與宣萱地下情 罕有回應緋聞：伯母咪屈🙏🏿
《尋秦記》電影版勢如破竹，至今票房已衝破7千萬。能夠有這成績，當然因為大家對於電視劇的情意結，不少影迷更是一家大細到戲院捧場。日前就有網友在社交平台分享與媽媽前去觀賞電影的有趣對話，指「項太傅」古天樂與「烏廷芳」戲外拍拖多年，結果吸引到古天樂親自回應緋聞。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
鄭則仕完成渣馬十公里賽事 網民激烈討論︰大家無藉口唔做運動
尋日舉行嘅《渣打馬拉松2026》，唔少明星藝人都有參加。當大家以為見到文質彬彬嘅林家謙著短褲跑半馬已經夠驚喜，點知發哥周潤發帶住一批圈中老友記出戰10公里賽先至係彩蛋Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
75歲李龍基被指與第二任太太未離婚 遭揶揄「失德基」惹質疑從來無心娶王青霞
75歲李龍基（基哥）與39歲王青霞（Chris）的「爺孫戀」雖畫上句號，但過往種種事跡以及李龍基動向仍受到極大關注。其中多次就「基霞戀」爆料的YouTuber「導遊哥哥」Hugo，早前踢爆王青霞與內地丈夫未離婚，而且兒子已經16歲。其後李龍基終於「傷心地」承認跟王青霞已分手，祝福對方，但不會向對方的丈夫道歉，反而多謝爆料人令他知道真相。Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
陳懿德為爸爸慶生曝光「會長」身份 媽媽被激讚後生
陳懿德（德德）近日於社交平台分享多張為爸爸慶祝生日嘅家庭照，寫道：「Happy birthday to my Superman🚀」。從照片所見，一家三口擺出愉悅幸福嘅笑容，非常溫馨；枱上放咗一個哥爾夫球場造型蛋糕，蛋糕上印有「會長 STANLEY」字樣，疑似係爸爸在外嘅稱號。著上橙紅色上衣嘅陳懿德爸爸雖然一頭白髮且有皺紋，但精神飽滿。而陳懿德媽媽則被網民激讚保養得宜，睇落個樣好後生，與陳懿德宛如姊妹：「你媽咪？好後生呀」Yahoo 娛樂圈 ・ 10 小時前
【759阿信屋】今期勁筍推介（19/01-01/02）
759阿信屋推出最新勁筍推介，西班牙Palacios Pizza系列低至$23.8/件、SUPREME 無激素春雞穀飼全雞1.0kg+低至$62.8/2件、Leo Kee 新加坡海南沙爹串低至 $63.9-69.9/2包，仲有大量零食、飲品以勁筍價發售！YAHOO著數 ・ 10 小時前