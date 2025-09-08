哈塞特：聯準會須「完全」免於政治干擾

（法新社華盛頓7日電） 美國總統川普的首席經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）今天指出，聯邦準備理事會（Fed）應完全不受政治干擾。

哈塞特被視為可能擔任聯準會主席的熱門人選。

身為國家經濟會議（National Economic Council）主席的哈塞特，被外界認為可能接替近來屢遭共和黨籍總統川普嚴厲批評的現任聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）。

哈塞特在接受哥倫比亞廣播公司（CBS）週日政論節目「面對全國」（Face the Nation）訪問時表示：「我可以說，貨幣政策、聯準會的貨幣政策，必須完全不受政治影響…包括來自川普總統的影響。」

哈塞特還說：「中央銀行的獨立性，是…民主黨、共和黨與白宮都有共識的事。」

「我們觀察那些允許領導人掌控中央銀行的國家，往往結果就是帶來通貨膨脹，以及消費者的苦難。」

但哈塞特也質疑，鮑爾領導下的聯準會「是否如我們期望的獨立，如我們期望的透明？我認為存在一些爭議」。