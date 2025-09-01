CHIIKAWA DAYS 大型特展結束 本地觀眾佔七成
哈梅內伊稱中伊可重塑全球格局 促落實戰略合作協議
【on.cc東網專訊】伊朗總統佩澤希齊揚首度訪華出席2025年上合組織峰會之際，伊朗最高領袖哈梅內伊周日（8月31日）在社交媒體發文，以波斯文、英文和中文談及中伊關係。
哈梅內伊在文中表示，伊朗與中國作為亞洲東西兩翼的文明古國，既有着深厚的歷史底蘊，更具備重塑地區乃至全球格局的變革性力量。他指出，全面落實兩國戰略合作協議的各項內容，必將為這一進程奠定堅實基礎。
伊朗駐華大使法茲里（Abdolreza Rahmani Fazli）同日稍後讚揚哈梅內伊的表態令人鼓舞，標誌支持和加強伊朗駐華代表重點工作方面的里程碑。中伊2016年宣布建立全面戰略夥伴關係，2021年簽署《中伊25年全面合作協議》，涉及政治、戰略和經濟合作。
【更多即時新聞詳情請上東網新聞】
其他人也在看
美國關稅重創印度！大量美國訂單被取消、工廠停工
美國國土安全部公告顯示，美國對印度商品徵收 50% 高額關稅的措施正式生效。這項關稅新政立即對印度出口造成嚴重衝擊，尤其是皮革與鑽石加工行業，訂單被大批取消，不少工廠被迫停工，當地經濟與就業形勢陷入危機。鉅亨網 ・ 1 天前
印度據悉暫時排除對美國關稅展開報復 雙方保持非正式溝通渠道暢通
【彭博】— 據一位知情官員透露，印度和美國目前保持非正式溝通渠道暢通，新德里暫無報復唐納德·川普對該南亞國家徵50%關稅的計畫。Bloomberg ・ 1 天前
美撤3晶片商在華授權 中方抨出口管制工具化
美國商務部據報計劃於今年底，撤銷三星電子、SK海力士、英特爾等3間晶片製造商在中國廠區使用美國技術的特別豁免許可，意味有關企業日後在華使用美國半導體製造設備時，需要先向美國政府申請許可，等同收緊出口管制。中國商務部批評美方把出口管制工具化，表明反對美國做法，揚言會採取措施維護產業。信報財經新聞 ・ 6 小時前
美國上訴法院裁定特朗普全球關稅多數不合法 但暫未叫停實施
【彭博】— 美國一個聯邦上訴法院裁定總統特朗普的全球關稅多數不合法，認為他徵收這些關稅超越了自己的權限。不過，在案件受到進一步審理的同時，法官允許這些關稅繼續有效。Bloomberg ・ 2 天前
逆我者必查之 特朗普復仇之夏全面升溫
【彭博】— 歡迎來到特朗普的復仇之夏。這位總統正兌現其對政治對手實施報復的承諾。但他的怒火已蔓延至政府幾乎每個角落，目標鎖定那些可能阻礙其施政議程的人。Bloomberg ・ 1 天前
馬克龍警告：特朗普再祭新關稅
在法國東南部土倫舉行的第 25 屆法德部長理事會上，法國總統馬克龍在上周五（29 日）與德國總理梅爾茨共同主持會議時警告，美國總統特朗普近期威脅徵收與數位立法有關的後續額外關稅，稱這是一種脅迫，歐洲將對此作出回應。鉅亨網 ・ 2 小時前
特朗普稱法院應就解僱庫克的「理由」 聽從他的意見
【彭博】— 美國司法部在法庭文件中表示，法院應就是否具備解僱聯儲局理事麗莎·庫克的充分「正當理由」尊重總統特朗普的判斷。該文件是在一起質疑解除庫克職務的訴訟案關鍵聽證會開始前數小時提交的。Bloomberg ・ 2 天前
香港小姐2025丨決賽冠亞季軍名單出爐 陳詠詩狀態大勇奪冠 曾展望及葉蒨文「公然拍拖」搶晒鏡 李尹嫣大熱倒灶
《2025香港小姐競選》決賽今晚（31日）圓滿結束，冠軍、亞軍、季軍、「最上鏡小姐」以及「友誼小姐」等獎項塵埃落定Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
哈佛醫學院揭「5大最佳運動排行榜」！瑜伽、普拉提都不上榜，最強抗老運動不是跑步而是「這個」
網上有關「運動」的建議實在是多不勝數，到底甚麼運動才是真正有效的選擇？與其盲目跟風，不如聽聽來自哈佛醫學院的專業意見。以下5大超級運動不僅簡單易上手，還能讓身心全面升級，還能延緩衰老與身體機能退化。以下即從第5名開始揭曉，看看哪些才是真正有效又「長壽」的日常運動！Yahoo Style HK ・ 1 天前
美網搶帽風波︱「大蝦細」CEO 幸運過Coldplay「苦主」
美國網球公開賽發生一段轟動全球網民小插曲，波蘭球手Kamil Majchrzak贏波後在場邊向一名男孩贈送Cap帽時，男孩身旁一名男士極速搶奪Cap帽，並塞入其太太袋內。事後網民起底，原來該名男士是企業CEO，不少網民將搶帽事件，與早前在Coldplay演唱會偷食斷正CEO相提並論。Yahoo財經 ・ 20 小時前
笑到最後｜狂吹美股歷史估值的騙局（高明）
2022年加息周期中，美股經歷四次調整，科技股更係重災區。去年亦出現一次調整。今年4月，特朗普宣佈大規模關稅政策解放日引發特朗普式「特價時段」，自2020年以來最抵買，而且即買即中，特價唔多過一個月，標普500喺5月13日轉為正收益，6月27日重返歷史高位。Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
45歲孔孝真「鬆弛感女神」率性魅力法則！隨意自在愛原本的自己：做自己喜歡的事時，感覺最強大！
韓國女星孔孝真與韓裔美國歌手 Kevin Oh 結婚後，工作依然浪接浪十分充實。繁重的工作、婚姻以外，她亦能平衡社交及個人生活，生活從容不逼而活在當下，就是靠自我建立生活的人生勝利組。一起來向這坐「鬆弛感女神」學習生活平衡之道吧！Yahoo Style HK ・ 2 小時前
渾水專欄│《鬼滅》撐起全港票房 小品電影有錯嗎？（渾水）
隨着觀眾口味變化和疫情後觀影習慣的改變，無論是做電影院，還是拍電影，每個持份者都在思考電影業的未來出路。 幾年前，Marvel 風靡全球，但現在，全世界反而更流行一些小品電影，整體潮流逐漸發生了變化。Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
豐澤開倉｜各款電子產品及名牌家電激減至$100起 Dyson風筒、Apple iMac低至半價
豐澤又開特賣場！今次荃灣特賣場由即日起至9月7日舉行，現場有多款人氣品牌家電、手機、智能手錶及平板電腦等產品，最搶手有Dyson風扇及風筒、Huawei/Honor手機及智能手錶等等，即刻睇吓今次有咩抵買產品啦！YAHOO著數 ・ 24 分鐘前
【新聞點評】從會展3活動看香港定位
本港經濟前景不明朗，很多人關注未來發展何去何從。恰巧在剛過去周末，友人傳來一張照片，內容是灣仔會展中心俗稱「水牌」的資訊板，顯示有3項大型活動同時舉行，分別是「Bitcoin亞洲峰會2025」、「亞洲成人博覽」和一個歷史展覽。信報財經新聞 ・ 6 小時前
香港小姐2025丨決賽8大重點 張敬軒被指似樓面帶位 李治廷被彈走晒音 馮盈盈靚爆全場出鏡率高
《2025香港小姐競選決賽》於昨晚（8月31日）圓滿落幕，陳詠詩勇奪冠軍，亞軍及季軍則分別為施宇琪和袁文靜，李尹嫣則奪得「友誼小姐」和「最上鏡小姐」。今屆香港小姐以「Do You Wanna Be…」主題， Fashion Show作決賽亮點Yahoo 娛樂圈 ・ 20 分鐘前
61歲張達明近況曝光 身體暴瘦需撐拐杖 好友攙扶健康惹關注
現年61歲的藝人張達明，昔日口齒伶俐兼擅長搞笑，於2011年確診鼻咽癌後一直與病魔搏鬥，體重一度瘦至剩下40公斤（約88磅），近年抗癌成功逐步復出幕前Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
【McDonald's】星期一至五$25歎豬柳蛋漢堡/炒雙蛋飽/火腿扒芝士飽套餐（01/09-05/09）
為迎接開學月，麥當勞App帶來限時「晨」著數，星期一至五只需$25即可品嚐豬柳蛋漢堡早晨套餐、炒雙蛋飽套餐或火腿扒芝士飽套餐！加碼週末仲有$30週末限定「晨」著數，包括熱香餅精選套餐及McGriddles楓糖班戟豬柳蛋漢堡套餐！YAHOO著數 ・ 23 小時前
積金易10年可省500億超預期
「積金易」去年中已啟用，積金局主席劉麥嘉軒表示，過去一年多的運作顯著提升了處理強積金計劃行政工作的效率，規模效益較預期大，減費成效也見明顯。最新估計，強積金基金的行政費在「積金易」推出10年內會降低57%至65%，累計節省約400億至500億元，較原先估計的300億至400億元更多。信報財經新聞 ・ 6 小時前
自助餐低至$1XX！港麗酒店自助餐快閃買一送一 體驗正宗印度咖哩/冰鎮鱈場蟹腳/日式刺身
位於金鐘港麗酒店的兩大餐廳「樂聚廊」及「咖啡園」，8月28日中午十二點均分別在Klook推出自助午餐快閃買一送一優惠！樂聚廊的「印度風情自助午餐」人均低至$197，即可體驗正宗印度咖哩及甜品；而咖啡園的「國際美食自助午餐」人均則低至$281，供應多款環球美食如冰鎮鱈場蟹腳、日式刺身、馬來西亞喇沙等！兩款自助餐均提供大量美食，無論鍾情印度風味還是國際佳餚，總有一款合口味！立即睇下文了解詳情啦！Yahoo Food ・ 1 天前