哈梅內伊稱中伊可重塑全球格局 促落實戰略合作協議

【on.cc東網專訊】伊朗總統佩澤希齊揚首度訪華出席2025年上合組織峰會之際，伊朗最高領袖哈梅內伊周日（8月31日）在社交媒體發文，以波斯文、英文和中文談及中伊關係。

哈梅內伊在文中表示，伊朗與中國作為亞洲東西兩翼的文明古國，既有着深厚的歷史底蘊，更具備重塑地區乃至全球格局的變革性力量。他指出，全面落實兩國戰略合作協議的各項內容，必將為這一進程奠定堅實基礎。

伊朗駐華大使法茲里（Abdolreza Rahmani Fazli）同日稍後讚揚哈梅內伊的表態令人鼓舞，標誌支持和加強伊朗駐華代表重點工作方面的里程碑。中伊2016年宣布建立全面戰略夥伴關係，2021年簽署《中伊25年全面合作協議》，涉及政治、戰略和經濟合作。

