斷骨增高手術被推廣 NHS 警告或致永久傷害
機票優惠｜哈爾濱來回機票連稅一口價$599！9.12 9pm開搶！不限航空公司、包23KG行李、12月31日前出發！
Trip.com近日推出9.9狂賞Mega Sale，一口氣釋出多個一口價機票優惠，包括台灣、泰國、日本等地，當中更包括近年人氣旅遊之選的哈爾濱！想解鎖這新旅遊景地，就要捉緊Trip.com於9月12日9pm推出的哈爾濱來回機票連稅及23kg行李優惠，一口價只需$599，不限航空公司選擇，更可趕及於12月31日前出發到一年一度的冰雪主題嘉年華「冰雪大世界」、大型海洋和極地動物主題公園「極地公園」、百年地標性建築「聖索菲亞教堂」等人氣景點，初遊哈爾濱絕對不能錯過！
哈爾濱來回機票連稅 一口價$599！
年底前想出外旅遊，就要mark實Trip.com！Trip.com於9月9日起一連4日9pm推出一口價機票優惠，當中於9月12日推出的香港來回哈爾濱經濟艙機票連稅及寄艙行李優惠，一口價只需$599，限量30張。出發日期為9月12日至12月31日，旅行期以航班起飛當日計算最短為2天，最長為7天。提提大家，優惠只適用於香港版的Trip.com應用程式，網頁版則未能提供優惠，記得下載定APP！
不限航空公司、包23KG行李
幫大家睇過9至12月份票價，一張香港來回哈爾濱經濟艙機票，最平乘搭青島航空，票價$1,398，包20KG行李，但就要乘搭18小時50分鐘；如果以一般8至11小時飛行時長作比較，平均票價由$1647起，如今$599就可飛去哈爾濱，變相優惠至少低至36折，超級抵買！Yahoo購物專員推介大家可選擇乘搭東方航空，飛行時間最短，只需6小時50分鐘，還包23KG行李，必選！
哈爾濱來回機票連稅$599（航空公司：不限）
旅遊日期：2025年9月12日至2025年12月31日
每張訂單只可使用一次特價機票優惠且每張訂單最多只能有一位乘客
推廣活動期間，通過APP頁面選擇含稅（含燃油費等稅費）599 HKD 預訂香港前往哈爾濱、附有「一口價」優惠標籤的限量來回經濟艙機票（僅限成人票）
可預訂日期及航班時間以頁面顯示為準
初遊不能錯過的3大美景勝地！
眾所週知，哈爾濱最出名的就是雪，每年10月中便會開始下雪，12月31日前出發到哈爾濱，還可親臨於年底舉辦、一年一度的冰雪主題嘉年華「冰雪大世界」，欣賞超壯觀的冰雕、雪雕以及冰雪城堡，還可到大型海洋和極地動物主題公園「極地公園」，近距離觀看企鵝、北極熊、白鯨、海獅、海象等少見動物，以及朝聖百年地標性建築「聖索菲亞教堂」等人氣景點。今個冬天不妨考慮去哈爾濱探索冰雪世界！
