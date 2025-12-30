宏福苑大火一個月 我城的眼淚與道別
哈爾濱冰雪大世界 | 120 米摩天輪竟然有暖氣？冰雪大世界 5 大必玩亮點逐個數！
隨著冬季旅遊熱潮持續升溫，全球目光再次聚焦喺黑龍江哈爾濱，因為嗰度有住無與倫比嘅冰雪奇觀——哈爾濱冰雪大世界！作為世界級嘅冰雪盛事，佢每年都吸引住無數遊客前來朝聖。我哋特別為你準備咗呢份詳盡嘅攻略，由最新門票價格、交通指南，到令人心跳加速嘅必玩亮點，以及喺嚴寒入面保持溫暖嘅禦寒清單，助你輕鬆規劃一場難忘嘅冬日夢幻之旅！
交通方式全指南
抵達夢幻嘅園區，交通便利係你旅程順暢嘅關鍵。為了避開冬季高峰期嘅路面擁堵，強烈建議你優先選擇軌道交通，既準時又暖和。
推薦搭乘地鐵 2 號線
最推薦且高效嘅方式就係搭哈爾濱地鐵 2 號線。你只需喺冰雪大世界站落車，由 3 號出口行出嚟就到。地鐵站內溫暖如春，係你入園前調整裝備嘅理想場所。
巴士與的士選擇
除咗地鐵，市區有 29 路、42 路、47 路等多條巴士線路直達，係比較經濟嘅選擇。如果由中央大街搭的士出發，大約 15 至 20 分鐘就到，車費約 20 至 30 蚊人民幣。不過閉園時車輛供不應求，建議提前用 App 叫車。
家庭旅客專車接送
如果你係帶住老人家或小朋友嘅家庭客，可以預訂酒店往返嘅私人包車服務。專業司機會直接喺酒店接送，省去喺寒冷戶外等車嘅煩惱，等一家大細由頭到尾都溫暖無憂。
園區必看亮點與景點詳述
哈爾濱冰雪大世界係世界規模最大嘅冰雪主題樂園，所有建築都係用純淨嘅松花江天然冰塊，配埋最前沿嘅 LED 燈光技術雕琢而成。
地標主塔冰雪之冠
作為園區嘅靈魂地標，呢座宏偉嘅主塔通常高達 40 米以上，巍兒矗立。佢唔單止展現咗世界級嘅冰建築工藝，更加係夜晚燈光騷入面最璀璨奪目嘅焦點，令人嘆為觀止。
明星項目極速大滑梯
呢個係園區人氣最高嘅項目！滑道長度每年不斷升級，等你可以體驗由高處沿住冰道一衝而下嘅極致快感。嗰種風馳電掣、心跳加速嘅感覺，絕對係必玩之選。
溫暖俯瞰雪花摩天輪
登上 120 米高嘅摩天輪，你可以將成個冰雪大世界嘅璀璨夜景同埋松花江兩岸風光盡收眼底。最貼心嘅係，轎廂入面配備咗空調，等你可以喺舒服嘅環境入面賞景。
哈冰秀與室內藝術表演
當戶外寒意漸濃，哈冰秀劇場就係你溫暖身心嘅好地方。呢場國際級表演匯聚咗世界各地嘅頂尖藝術家，帶來花式溜冰、驚險雜技同優雅舞蹈，係力與美嘅結合。
門票詳情與預訂須知
2025 年門票選擇非常豐富，由於園區實行實名制管理，香港旅客記得帶定回鄉證或有效護照。
各類門票價格一覽
全日門票約 HK$329 起，跨年門票約 HK$359 起。如果你想睇表演，可以考慮買 HK$550 嘅套票。另外仲有一啲一日遊行程，包含接送同多個景點，價錢由 HK$1,075 到 HK$1,540 不等。
熱門項目預約小貼士
極速大滑梯、摩天輪同埋哈冰秀呢啲熱門項目，通常需要入園後透過官方 App 預約。為了提高成功率，強烈建議大家喺開園嗰陣即刻入園，爭取第一時間預約。
旅遊必備清單與穿著建議
哈爾濱嘅嚴寒唔係講笑，如果你打算喺園區停留超過 3 小時，一定要做足全方位防寒準備。
關鍵三層穿衣法
內層要揀吸濕排汗嘅保暖內衣，保持身體乾爽；中層着加厚抓絨衣或羊毛衫；最外層一定要係防風、防水，而且長度過膝嘅極厚羽絨，全面抵禦刺骨寒風。
核心配件保護面部
務必戴加厚手套（內薄外厚）、遮耳帽、羊毛圍巾同防寒口罩。臉部皮膚喺極低溫下好容易凍傷，所以要盡量減少暴露喺外面嘅面積。
足部保暖與電子設備防護
選擇高筒、防水、防滑嘅專業雪地靴，加埋厚羊毛襪同發熱腳墊。另外，低溫會令手機電池飞速消耗，記得帶充電寶，同埋喺手機背面貼個暖包幫電池續命。
園區外同樣精彩：周邊推薦景點深度遊
除咗冰雪大世界呢個重頭戲，哈爾濱周邊仲有好多值得花時間去探索嘅地方，建議大家可以將以下景點串連埋一齊玩。
太陽島雪博會與聖索菲亞大教堂
太陽島雪博會就喺冰雪大世界隔離，過條街就到。呢度主打巨型雪雕藝術，風格純白神聖，同冰雪大世界夜晚五彩繽紛嘅冰雕形成強烈對比。好多遊客評價呢度超值，因為入面仲有無限次玩嘅雪滑梯，雪雕精緻到令人震撼。
而市中心嘅聖索菲亞大教堂更加係打卡聖地，呢座拜占庭式建築喺雪地入面顯得莊嚴又浪漫，好似去咗歐洲咁。不過記得，教堂入面參觀要透過微信公眾號預約，如果你係外國人或者冇內地銀行卡，直接喺 Trip.com 買飛會方便好多，幾分鐘就收到 Code 可以入去。
東北虎林園與極地公園
東北虎林園係全球最大嘅人工飼養繁育基地，冬季係睇老虎最好嘅時間，因為佢哋啲毛會變到好厚好靚，活動量亦都大啲。你可以坐驚險觀光車，喺安全距離下睇住呢啲森林之王喺雪地奔跑，甚至仲可以親手餵老虎，絕對係獨特嘅體驗。
如果帶住小朋友，哈爾濱極地公園就最啱。呢度有非常出名嘅白鯨表演同埋企鵝巡遊，室內環境非常溫暖，係喺戶外凍咗成日之後，入去暖下身、睇下動物嘅理想去處。
舌尖上的哈爾濱：美食攻略全集
哈爾濱嘅美食文化融合咗東北菜嘅豪邁同埋俄式風情，喺零下 30 度嘅天氣入面食返餐好嘅，係對自己最好嘅獎賞。
全球唯一嘅冰屋火鍋
喺冰雪大世界園區入面，你可以試下世界獨一無二嘅冰屋火鍋。成間餐廳由冰磚打造，你坐喺冰櫈上面食住熱氣騰騰嘅火鍋，感受冰火兩重天嘅反差。雖然聽落好凍，但嗰種新奇感絕對值得一試，係人生難得嘅感官體驗。
必食傳統名菜與俄式西餐
嚟到東北一定要食鍋包肉，呢道菜外皮金黃酥脆，裏面肉質鮮嫩，酸甜味好開胃。另外，哈爾濱有東方小巴黎之稱，中央大街上有好多歷史悠久嘅俄式西餐廳，可以試下紅菜湯、罐燜牛肉同埋有嚼勁嘅大列巴麵包，感受濃厚嘅異國情調。
零下 30 度嘅儀式感：馬迭爾冰棍
呢個係哈爾濱冬季旅行最反差嘅玩法！就算天氣凍到跳舞，你都一定要去中央大街買支馬迭爾冰棍。呢種冰棍無添加膨鬆劑，奶香味極濃。喺雪地入面一邊發抖一邊食冰棍，先至叫做真正嚟過哈爾濱。
溫泉洗浴與特色紅門宴
玩到攰，可以去銀河歡樂世界浸溫泉洗浴，只需 HK$204 就可以浸走全身疲勞，入面仲有水上樂園，性價比極高。如果你想體驗宮廷風，可以去試下紅門御宴，有宮廷盛宴加埋精彩演出，仲可以著埋古代服飾體驗歷史文化，感覺好似穿越返古代一樣。
哈爾濱自由行行程：4 日 3 夜深度規劃建議
哈爾濱嘅冬天雖然凍，但係只要行程排得好，一樣可以玩得好舒服。建議預留 4 日時間，咁樣可以喺冰雪大世界玩得盡興之餘，仲有時間去睇老虎同埋體驗地道嘅東北洗浴文化。
第一日：漫步東方小巴黎，感受俄式風情
抵達哈爾濱之後，第一站當然係要去市中心。
下午：首先去中央大街行下。呢度係一條充滿俄式建築風格嘅步行街，地面舖滿咗過百年歷史嘅麵包石。一邊行一邊食支馬迭爾冰棍，係嚟到哈爾濱嘅指定動作。
傍晚：行到中央大街盡頭就係聖索菲亞大教堂。雪後嘅教堂配埋燈光，真係靚到好似童話世界咁。
晚餐：第一餐梗係要食地道東北菜，叫個鍋包肉同埋地三鮮，感受下東北人嘅豪邁份量。
第二日：太陽島雪雕藝術與冰雪大世界重頭戲
今日嘅重點全部都係冰同雪，係全個行程嘅高潮。
早上：去太陽島雪博會。呢度主打巨型雪雕，純白嘅藝術品配埋藍天，隨手影都係大片。入面仲有無限次玩嘅雪滑梯，大人細路都啱玩。
下午：大約下晝兩點半左右入哈爾濱冰雪大世界。呢個時間入去可以睇到日落前嘅冰雕，亦可以趁人潮未到，第一時間去排隊玩極速大滑梯或者雪花摩天輪。
晚上：隨住夜幕降臨，成個園區會亮起五彩繽紛嘅 LED 燈，變身成夢幻冰雪王國。睇完燈光騷，再食返個冰屋火鍋，完美！
第三日：極地動物親密接觸與地道洗浴體驗
喺戶外凍咗兩日，今日可以排返啲室內同埋放鬆嘅行程。
上午：去東北虎林園。坐住驚險觀光車，睇下呢啲大貓喺雪地入面威風凜凜嘅樣。冬季係老虎毛質最靚嘅時候，絕對值得睇。
下午：前往哈爾濱極地公園。睇下白鯨表演同埋企鵝巡遊，室內環境好暖，非常舒服。
晚上：體驗東北最高禮儀——「洗浴」。去銀河歡樂世界溫泉洗浴，入面除咗浸浴，仲有汗蒸、電影院同水果餐，浸走全身疲勞，解鎖極致放鬆。
第四日：松花江冰上狂歡與返程準備
最後一日可以喺市區附近玩下冰上活動，然後慢慢買手信返屋企。
早上：去松花江冰上嘉年華。喺結咗冰嘅江面上玩冰車、冰帆或者滑冰壺，體驗老哈爾濱人嘅冬日樂趣。
中午：最後食多一餐俄式西餐，試下罐燜牛肉同紅菜湯。
下午：去紅門御宴體驗下宮廷文化，或者去買啲哈爾濱紅腸做手信，然後根據航班時間前往機場返港。
行程規劃小貼士
關於行程順序
如果你係攝影發燒友，建議將聖索菲亞大教堂排喺落雪之後嘅夜晚，嗰種氛圍係最浪漫嘅。而冰雪大世界一定要揀一個天氣晴朗嘅日子去，藍天下嘅冰雕先至係最剔透。
關於預約與票務
哈爾濱熱門景點（例如教堂同老虎園）建議提前喺 Trip.com 買定飛，咁樣可以避免現場排隊或者因為實名制預約唔到而浪費時間。特別係極速大滑梯，入園後第一時間打開 App 預約，成功率會高好多。
哈爾濱中央大街哈布斯堡江景酒店（索菲亞教堂店）
用戶評分: 9.6/10.0
價錢：HK$1,097起
【尊崇禮遇，服務周全】 從抵達時協助行李、送至房間，到離店時的鞠躬送別，服務主動細膩，充滿尊重。 【温暖居停，細節滿分】 客房設施齊全，環境舒適。特別配備的暖水設備，是冬日裏最貼心的存在。 【驚喜早餐，貼心升級】 早餐品質豐盛，工作人員更會主動提供特製酸奶，服務熱情耐心，帶來超出預期的味覺體驗。 【便捷區位，出行無憂】 地理位置優越，周邊出行、遊覽都非常方便。 整體而言，是一次完美無瑕的入住體驗，值得全力推薦。 唯一感到不便的是，客房內撥打前台電話的流程不夠順暢。電話機上缺乏明確標識，操作時經常需要多次轉接，導致響應延遲，在趕時間時尤其影響體驗。
哈爾濱中央大街大公館1903酒店（索菲亞教堂店）
用戶評分: 9.6/10.0
價錢：HK$1,546起
環境：挑選酒店時，一眼就被大公館1903的環境所吸引，裝修極具俄式風情，還可以乘坐歷經百年的老式電梯，如此別樣的體驗，絕對不容錯過。 設施：房間設施很齊全，升級後的套房內有浴缸，寒冷的冬天非常需要泡一個舒服的熱水澡驅寒。 服務：員工服務態度非常熱情，入住有歡迎水果，退房時也會贈送小禮物留念。酒店早餐很豐富，班尼迪克蛋味道不錯。 衞生：房間打掃得很乾凈，床墊軟硬適中，床品特別舒適。
哈爾濱香格里拉大酒店
用戶評分: 9.1/10.0
價錢：HK$927起
不得不説這家老香格里拉雖然年代有點久遠，但是設施維護得還不錯特別是服務！到達酒店快要中午了，就先在中餐廳香宮用餐，餐廳經理Richard 真是熱情又有禮！哈哈符合東北的熱情好客！送餐部Keven小周在聽到我們想要把打包的菜寄存的時候十分幫忙！感覺餐飲部的培訓十分到位，服務意識非常強。同時也要非常感謝餐飲部總監雖然在休假但依舊給我們安排得非常到位！點贊👍
勃萊梅酒店（中央大街索菲亞教堂店）
用戶評分: 9.0/10.0
價錢：HK$335起
安靜,牀枕頭非常舒適,所以睡個好覺。簡單的早餐。有浴缸,有毛巾^^與其他地方不同,Amerity Pouch每天都換新衣服!當您在門前走時,中央大院是一個寬板!!!步行5分鐘即可到達趙市場夜市?哇!每天白天晚上都進來。累的話會進來洗漱嘆息如果再出去累的話~這裏的位置是可能的~吃的天地四方!!肚子飽了不能吃傷心!!我再去哈爾濱不管原因!我要去這裏。
哈爾濱自由行 | 2025 交通景點美食全攻略：8 大必去推薦
