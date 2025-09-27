哈爾濱旅行團 | 哈爾濱旅遊行程、景點及交通指南

哈爾濱旅行團

哈爾濱喺中國東北，大家都叫佢「冰城」，四季都有自己嘅特色。冬天就成個城市都銀白白，冰雕、冰雪大世界、霧凇景觀，好靚又好吸引人；夏天就舒服啲，天氣涼涼地，沿住松花江散下步，又可以睇到好多俄羅斯風格嘅建築。無論你想慢慢行、睇文化、食地道美食，定係想玩冰雪同自然風光，哈爾濱都得。Trip.com 整理咗啲熱門旅行團景點同交通攻略，等你輕鬆plan到旅行。

哈爾濱旅行團 | 交通方式

作為東北地區嘅核心城市，哈爾濱以世界級嘅冬季冰雪景觀出名，係好多旅客去東北必玩嘅一站。無論你從邊度出發，去哈爾濱都幾方便，而且交通選擇多。你可以睇自己行程同時間，揀搭飛機最快、坐火車沿途欣賞風景，或者用公路交通慢慢探索，咁一開始就已經舒服自在。

飛機

哈爾濱太平國際機場 (HRB) 係連接哈爾濱同世界嘅主要空中門戶，航線多，唔單止可以飛北京、上海、廣州、香港，仲有好多東北其他城市。對於香港旅客，直飛就最方便，如果想平啲或者時間唔啱，都可以先飛北京、上海轉機過去，好靈活。不過冬天哈爾濱好易落雪或者結冰，有時航班會受影響，所以出發前記得check航班，又留啲時間，咁先唔會搞到行程亂晒。

航班推薦

航線 航空公司 價格 類型 香港飛哈爾濱 山東航空 低至HK$962(32% Off) 單程 香港飛哈爾濱 山東航空 低至HK$1,546(45% Off) 來回

火車

哈爾濱火車站同哈爾濱西站係東北好重要嘅鐵路樞紐，好似城市嘅動脈，連接晒東北各大城市，仲可以一路通到北京、上海等大城市。好多哈爾濱旅行團都會揀坐高鐵或者動車，好似大連去哈爾濱大概 3.5 小時，而哈爾濱去長白山大概 4 小時，舒適又快。想一路睇住窗外銀白雪景，邊玩邊影相，坐火車就最啱。另外，冬天飛機有時會因雪或者天氣延誤，用火車就可以避開呢啲風險，行程會穩妥啲。

公路交通

哈爾濱市內同周邊景點交通都幾方便，旅行團通常會安排旅遊巴士或者包車。巴士或者包車可以直接送你去景點，好靈活又唔駛擔心自己搵車。當然，如果係想自駕或者自己安排嘅朋友，都可以沿途慢慢玩。不過因為冬天路面易結冰，開車或者乘車都要注意安全，最好著暖啲，又預留多啲時間，咁先唔會搞到趕唔切行程。

哈爾濱旅行團 | 8日7晚大連+哈爾濱+白山+吉林市冰雪之旅

基本資料

項目 內容 出發地點 香港 活動時長 8 日 7 夜 住宿安排 大連、哈爾濱、長白山、吉林市當地酒店，部分酒店提供溫泉設施 價格 低至 HK$9,299 起 產品特色 行程涵蓋東北冬季必訪目的地：大連、哈爾濱、長白山及吉林市。暢遊哈爾濱冰雪大世界夢幻冰雪館，探訪東北虎林園、伏爾加莊園，登上長白山北坡俯瞰天池奇景，並走進中央大街感受歐陸風情。旅程更安排朝鮮族文化體驗與酒店溫泉享受，適合追求冰雪奇觀與文化探索的旅客。

詳細行程

時間 活動 備註 第1日 香港出發，抵達大連後入住酒店休息 住大連 第2日 乘高鐵前往哈爾濱，參觀聖索菲亞教堂（外觀）、哈爾濱冰雪大世界夢幻冰雪館 含主要門票 第3日 前往東北虎林園（含觀光車），乘松花江纜車俯瞰兩岸景色，之後暢遊中央大街 含主要門票 第4日 遊覽伏爾加莊園，下午乘高鐵赴長白山，晚間享受酒店室內外溫泉 含主要門票 第5日 深度暢遊長白山北坡風景區，乘景區專車直達山頂俯瞰天池 含主要門票 第6日 參觀長白山魔界風景區，走進百花谷朝鮮族古村落體驗民族文化，隨後遊覽松花江畔 含主要門票 第7日 吉林長白島濕地公園、吉林霧淞實驗室（含禦寒大衣）、滿族博物館，晚間乘高鐵返回大連並車遊市區夜景 含主要門票 第8日 大連簡短市區遊覽後送機，返回香港 行程結束

哈爾濱旅行團 | 8日7晚伊春+漠河+五大連池冰雪奇境

哈爾濱旅行團 | 8日7晚伊春+漠河+五大連池冰雪奇境

基本資料

項目 內容 出發地點 香港 活動時長 8 日 7 夜 住宿安排 哈爾濱、五大連池、加格達奇、漠河等地酒店，提供舒適休憩體驗 價格 低至 HK$8,999 起 產品特色 深度探索中國東北冰雪秘境，行程涵蓋五大連池火山地貌、世界三大冷礦泉之一的北飲泉、全球唯一「愛情座標點」塔河，以及中國最北的漠河北極村。旅客可與馴鹿親密互動，參觀漠河舞廳，並在哈爾濱冰雪大世界夢幻冰雪館感受冰雪藝術奇觀，體驗冰壺運動，兼具自然奇景、民族風情與冰雪娛樂。

詳細行程

時間 活動 備註 第1日 香港出發，抵達哈爾濱後入住酒店休息 住哈爾濱 第2日 參觀聖索菲亞大教堂（外觀）、中央大街並品嚐馬迭爾霜淇淋，隨後前往五大連池 含主要門票 第3日 遊覽五大連池火山博物館、老黑山火山口，之後前往北飲泉與藥泉湖，晚間抵達加格達奇 含主要門票 第4日 經塔河「愛情小鎮」後抵達漠河，前往中國北極村並打卡北極村碑 含主要門票 第5日 暢遊北極沙洲、中俄138號界碑、中國最北哨所、最北供銷社及最北郵局，選擇自費乘船遊覽中俄界河黑龍江 部分景點需自費 第6日 前往大興安嶺鹿鳴部落餵食馴鹿，參觀漠河舞廳，乘內陸機返回哈爾濱 含主要門票 第7日 暢遊哈爾濱冰雪大世界夢幻冰雪館，體驗冰壺運動，參觀中華巴洛克建築群，可自費前往東北虎林園 含主要門票，部分景點需自費 第8日 早晨送機返回香港 行程結束

哈爾濱旅行團 | 5日4晚哈爾濱+長白山輕奢假期

哈爾濱旅行團 | 5日4晚哈爾濱+長白山輕奢假期

基本資料

項目 內容 出發地點 香港（不含香港往返哈爾濱交通費用） 活動時長 5 日 4 夜 住宿安排 哈爾濱市中心酒店、長白山溫泉酒店（連住兩晚）、延邊當地酒店 價格 低至 HK$2,713 起 產品特色 集合東北經典與邊境風情：行程涵蓋哈爾濱聖索菲亞大教堂、松花江景緻、東北虎林園，並升級入住長白山溫泉酒店，暢享天然溫泉。更可探訪長白山天池、長白瀑布與漂流體驗。最後前往中朝邊境小城圖們與延邊，深入感受朝鮮族民俗文化，沉浸式享受多元東北魅力。

詳細行程

時間 活動 備註 第1日 抵達哈爾濱，由司機專車接送至市中心或商圈酒店，自由展開輕鬆假期 住哈爾濱 第2日 專車升級「私家玩法」，靈活暢遊東北虎林園、聖索菲亞大教堂、松花江與濱洲鐵路橋，傍晚乘動車赴長白山，夜宿溫泉酒店 含主要門票 第3日 參加長白山漂流，遊覽天池、長白瀑布、綠淵潭、小天池等自然奇景，夜宿長白山溫泉酒店 含主要門票 第4日 前往中朝邊境圖們，參觀圖們口岸、圖們江廣場、中國朝鮮民俗園，並打卡延邊大學及網紅牆 含主要門票 第5日 早晨暢遊延吉市集（東方水上市場或西市場），後乘高鐵前往長春龍嘉機場，結束行程 建議上午 10:00 後航班

哈爾濱旅行團 | 哈爾濱+內蒙古旅行團

想一次過深度玩晒東北同內蒙古嘅壯麗景色？唔好錯過我哋嘅【哈爾濱+內蒙古旅行團】！呢個 8 日 7 晚嘅行程，會由哈爾濱出發，一路帶你遊烏蘭浩特、齊齊哈爾，最後直達廣闊無邊嘅呼倫貝爾大草原，親身感受北國冰雪嘅震撼同草原嘅無限遼闊！

哈爾濱+內蒙古旅行團 | 8日7晚烏蘭浩特、齊齊哈爾、呼倫貝爾大草原之旅

基本資料

項目 內容 出發地點 香港 活動時長 8 日 7 夜 住宿安排 哈爾濱、齊齊哈爾、海拉爾、滿洲里、阿爾山、烏蘭浩特當地酒店 價格 低至 HK$9,999 起 產品特色 行程融合東北與內蒙古壯闊風光：暢遊哈爾濱冰雪大世界與聖索菲亞大教堂，走進齊齊哈爾紮龍濕地，親眼觀賞丹頂鶴。深入呼倫貝爾大草原，體驗迎賓哈達、下馬酒及蒙古族文化；探訪呼倫湖與阿爾山國家森林公園的火山岩溶奇景。最後走進烏蘭浩特與大安嫩江灣，感受邊疆獨特自然與人文。

詳細行程

時間 活動 備註 第1日 從香港飛抵哈爾濱，專車送往酒店休息 住哈爾濱 第2日 遊覽冰雪大世界室內冰雕展（含禦寒大衣）、聖索菲亞教堂及中央大街，隨後前往齊齊哈爾入住 含主要門票 第3日 前往紮龍自然保護區，觀賞丹頂鶴；之後驅車至海拉爾，特別安排於廣慧寺體驗手工製作酥油燈祈福 含主要門票 第4日 暢遊呼倫貝爾草原，欣賞馬之舞，體驗下馬酒、迎賓哈達與祭祀敖包；隨後前往滿洲里，遠觀國門與套娃廣場，晚餐於明珠觀光塔 含主要門票 第5日 乘吉普車穿越呼倫貝爾草原（含航拍短片與民族服飾體驗），遊覽呼倫湖，之後前往阿爾山並參觀特色火車站 含主要門票 第6日 遊覽阿爾山國家森林公園，欣賞阿爾山天池、石塘林、杜鵑湖與三潭峽，隨後前往烏蘭浩特入住 含主要門票 第7日 前往大安嫩江灣旅遊區，參觀華夷同風院、遼皇觀魚台、老坎子碼頭，隨後返回哈爾濱 含主要門票 第8日 早晨送往機場，乘機返回香港，行程結束 —

哈爾濱旅行團 | 6日5晚哈爾濱+延吉+長白山+雪鄉冬季奇景

哈爾濱旅行團 | 6日5晚哈爾濱+延吉+長白山+雪鄉冬季奇景

基本資料

項目 內容 出發地點 香港 活動時長 6 日 5 夜 住宿安排 哈爾濱、雪鄉、延吉、長白山當地高評價酒店，部分酒店提供溫泉設施 價格 低至 HK$2,210 起 產品特色 冬季經典冰雪之旅，行程結合哈爾濱冰雪大世界、雪鄉童話景觀、長白山北坡天池與漂流體驗。延吉自由逛吃與中國朝鮮民俗園文化體驗，入住松果煥能套房及榜單洲際 IHG 酒店，兼享溫泉休憩。旅程涵蓋冰雪奇觀、民族文化與舒適住宿，適合全家或朋友小團深度遊。

詳細行程

時間 活動 備註 第1日 全國各地抵達哈爾濱，24 小時專車接送至酒店，自由活動，可前往中央大街打卡歐式建築，並贈送冰雪大世界門票 含主要門票 第2日 遊覽中國雪鄉、雪韻大街、亞雪驛站十里畫廊及夢幻家園，參與盲盒凍果、花車遊行、篝火晚會及煙花秀 含主要門票 第3日 觀賞雪蘑菇與潑水成冰體驗，之後前往延吉，自由逛街品嚐美食 — 第4日 延吉自由活動：西市場採購、朝鮮民族服飾體驗、紅松王雪場滑雪 3 小時，夜晚享受禦麓泉溫泉 含主要門票 第5日 前往長白山北坡景區，遊覽大泉河漂流、天池、長白瀑布、綠淵潭、銀環湖及谷底林海 含主要門票 第6日 自由活動，專車送機返回香港，結束行程 24 小時接送與管家服務

哈爾濱旅行團 | 哈工大校園深度半日遊

哈爾濱旅行團 | 哈工大校園深度半日遊

基本資料

項目 內容 出發地點 哈爾濱市區 活動時長 約 3.5 小時（上午或下午場可選） 住宿安排 不含住宿，適合當日來回參觀 價格 低至 HK$172.7 起 產品特色 深度探索哈爾濱工業大學校園文化，參觀航太館與校史博物館，了解中國航天科技發展與校史沿革。上午或下午場靈活安排，半日即可體驗學術與科普結合的特色行程。

詳細行程

時間 活動 備註 上午場 8:30-12:00 參觀「卧震蒼穹」展區、航太館、校史博物館及校園景觀 航太館僅提供自由參觀，不設社會講解 下午場 13:00-16:30 參觀「卧震蒼穹」展區、航太館、校史博物館及校園景觀 航太館僅提供自由參觀，不設社會講解

哈爾濱旅行團 | 香爐山國家森林公園一日遊

哈爾濱旅行團 | 香爐山國家森林公園一日遊

基本資料

項目 內容 出發地點 哈爾濱市區 活動時長 約 1 日（全天） 住宿安排 不含住宿，適合當日來回參觀 價格 低至 HK$2,210 起 產品特色 探索香爐山國家森林公園，挑戰玻璃棧橋漫步雲中賞景，享受森林與山川的自然魅力。適合喜愛戶外徒步、親近自然及拍攝美景的旅客。

詳細行程

時間 活動 備註 09:00-17:00 漫步玻璃棧橋、森林步道探險、雲中賞景 天天發車，建議穿著舒適鞋服

哈爾濱旅行團 | 哈爾濱深度純玩一日遊

哈爾濱旅行團 | 哈爾濱深度純玩一日遊

基本資料

項目 內容 出發地點 哈爾濱市區 活動時長 約 1 日（全天） 住宿安排 不含住宿，適合當日來回參觀 價格 低至 HK$128.98 起，視團型而定 產品特色 多種團型可選：小團、高端團或私家團，均配琻牌大咖導遊，全程帶隊講解，深入了解哈爾濱文化與歷史。行程涵蓋城市地標、經典景點及網紅打卡地，並贈送俄羅斯手工巧克力及博物館參觀，適合家庭、親子、好友及小型高端團體。

團型與特色

團型 人數 交通工具 餐食 景點 贈送 深度純玩團 最多30人 優選旅遊巴士 高餐標午餐（東北特色餃子宴） 東北虎林園、聖索菲亞大教堂、中央大街、太陽島風景區、斯大林公園、防洪紀念塔、松花江鐵路橋（網紅玻璃橋）、松花江公路大橋、師大夜市、哈爾濱大劇院（外觀） 俄羅斯手工巧克力、俄羅斯巧克力博物館、俄羅斯琥珀博物館 精品純玩團 最多30人 優選旅遊巴士 高餐標午餐（東北特色餃子宴） 聖索菲亞大教堂、中央大街、太陽島風景區、斯大林公園、防洪紀念塔、松花江鐵路橋（網紅玻璃橋）、松花江公路大橋、師大夜市、哈爾濱大劇院（外觀） 12人小團 12 人 考斯特/九龍商務車 高餐標午餐（東北特色餃子宴） 6人高端小團 6 人 別克/奔馳/九龍商務車 自理 私家獨立成團 6 人 別克/奔馳/九龍商務車 自理

詳細行程

時間 活動 備註 09:00-17:00 參觀東北虎林園（僅適用於深度純玩團）、聖索菲亞大教堂、中央大街、太陽島風景區、斯大林公園、防洪紀念塔、松花江鐵路橋（網紅玻璃橋）、松花江公路大橋、師大夜市、哈爾濱大劇院（外觀） 導遊全程講解，市區二環內賓館上門接送；二環外自行打車集合可報銷打車費 20 元/輛 行程附贈 俄羅斯手工巧克力、俄羅斯巧克力博物館、俄羅斯琥珀博物館 提供額外文化體驗與拍照打卡機會

哈爾濱旅行團 | 景點一覽

哈爾濱冰雪大世界

哈爾濱冰雪大世界位於松北區，絕對係冬季來哈爾濱必去嘅打卡熱點！呢度全年都好靚，但冬天先真正精彩——各式各樣嘅冰雕同雪雕好精緻，仲有大型冰雪建築，拍照完全唔輸 IG 網美圖。園內仲設有好多刺激滑道同互動遊戲，無論大朋友定小朋友都玩得開心。日頭可以盡情影相，夜晚燈光一開，更加夢幻浪漫，完全係一個冰雪童話世界。

地址 ：黑龍江省哈爾濱市松北區松北大道

交通 ：地鐵3號線「冰雪大世界站」落車直達；或者搭的士、旅遊巴士都方便

開放時間：每年12月初至次年2月底，09:00–21:00；夜場燈光秀每日17:00開始

聖索菲亞教堂

聖索菲亞教堂係哈爾濱最具代表性嘅建築之一，1907年建成，係典型嘅拜占庭式風格。佢嘅紅磚拱頂同巨型圓頂設計超壯觀，睇落非常有歷史感。依家教堂轉型成建築藝術博物館，展示哈爾濱嘅城市歷史同多元建築特色。對於鍾意影相同想了解城市文化嘅朋友嚟講，呢度絕對係哈爾濱旅行團必去景點，係拍攝冰城風情嘅好地方。

地址：哈爾濱市道里區透笼街 46 號

交通：可乘坐巴士 6、13、69 路或的士直達

開放時間：09:00–17:00

中央大街

漫步喺哈爾濱嘅中央大街，你會即刻感受到呢條大約1.4公里長嘅步行街嘅魅力。街上好多保存完好嘅歐式建築，每一磚一瓦都好有歷史感。兩旁有唔同風格嘅餐廳、咖啡館同特色小店，行一行就好似穿梭喺時光裡。冬天落雪時，街景更加靚，仲可以試下東北特色小食，例如經典冰棍同馬迭爾冰淇淋，好有北國味道。中央大街唔單止適合影相，仲係體驗哈爾濱冬日氣氛嘅必到之處。

地址：哈爾濱市道里區中央大街

交通：地鐵 1 號線果戈里大街站下車，步行即可到達

開放時間：全天開放

東北虎林園

東北虎林園係全球規模最大嘅東北虎繁育基地，唔單止可以近距離睇到東北虎嘅日常生活，仲可以學到好多野生動物保護同繁育知識。園區好貼心設計咗觀光車，安全又舒適，仲有互動體驗同動物表演，啱晒親子或者愛動物嘅朋友。行入園內，你會發現唔同嘅野生動物同自然生態，攝影愛好者亦可以影到好多精彩畫面，令你哈爾濱旅行團嘅回憶更加生動有趣。

地址：哈爾濱市香坊區香坊街道

交通：旅遊巴士或包車直達；市區可乘坐的士約 40 分鐘

開放時間：09:00–17:00

松花江觀光索道

松花江觀光索道係哈爾濱冬季經典景點之一，坐上去可以橫跨松花江，俯瞰冰封江面同市區全景。纜車平穩舒適，沿途設有觀景平台，非常啱影相。尤其冬天，索道可以串連冰雪大世界、中央大街等景點，形成便利又豐富嘅一日遊路線。坐上去時，你可以盡情欣賞雪景同城市風光，體驗冰城獨有嘅北國風情，係哈爾濱旅行團嘅必玩體驗。

地址：哈爾濱市松花江南北岸纜車起點

交通：可乘的士或旅遊巴士直達纜車站

開放時間：10:00–18:00（冬季視氣候調整）

伏爾加莊園

伏爾加莊園位於哈爾濱郊區，充滿濃厚俄羅斯風情。莊園內有教堂、廣場、手工藝坊，仲有俄羅斯民俗表演、傳統美食同手作活動。冬天白雪覆蓋整個莊園，景色好似油畫咁浪漫。呢度係攝影愛好者同親子遊嘅好去處，無論係打卡影相，定係體驗俄羅斯文化，都能令你嘅哈爾濱旅行團行程增添唔少樂趣同回憶。

地址：哈爾濱市阿城市沙河鎮伏爾加莊園路

交通：包車或旅遊巴士前往，距市區約 1 小時車程

開放時間：全年 09:00–18:00

哈爾濱大學

哈爾濱工業大學（哈工大）校園係一個結合現代建築同歷史文化嘅景點。行入校園，你可以欣賞唔同風格嘅建築，仲有航太館、校史博物館同科學展示區。遊客可以了解中國航太事業發展，同感受百年名校濃厚學術氛圍。呢度特別啱學生團體同科普愛好者參觀，亦係哈爾濱旅行團增長知識同影相打卡嘅好選擇。

哈爾濱工業大學航天館

地址：哈爾濱市南崗區西大直街 92 號

交通：市區的士或巴士可達

開放時間：08:30–16:30

香爐山國家森林公園

香爐山國家森林公園係哈爾濱周邊自然寶庫，集合茂密森林、奇峰怪石同玻璃棧橋。園區設計多條步道，唔論係登山探險，定係輕鬆散步、影相打卡，都好適合。四季風景各異，春夏綠意盎然，秋冬銀裝素裹。呢度唔單止可以親近自然，仲可以放鬆身心，係哈爾濱旅行團嘅好去處，特別啱家庭同愛大自然嘅旅客。

香爐山國家森林公園

地址：黑龍江省哈爾濱市香爐山國家森林公園

交通：市區自駕或旅遊巴士約 1 小時

開放時間：全年 08:00–17:00

斯大林公園

斯大林公園位於哈爾濱道里區松花江南岸，融合自然景觀同歷史文化。公園保留咗大量俄羅斯風格建築，四季景色各異：夏天綠樹成蔭、繁花似錦，江面波光粼粼；冬天被冰雪覆蓋，展現北國風情。遊客可以沿江漫步，欣賞松花江壯闊景色，或者參加季節性活動，例如冰雪節或夏季水上娛樂。呢度係哈爾濱旅行團感受城市歷史同休閒生活嘅好去處。

地址 ：哈爾濱市道里區松花江南岸

交通 ：乘搭地鐵 1 號線至哈爾濱站，步行約 15 分鐘

開放時間：全天開放

防洪紀念塔

防洪紀念塔矗立於松花江南岸，為紀念1957年特大洪水而建，承載城市集體記憶。塔身造型莊重典雅，周邊有寬敞廣場同綠地，適合散步同拍照。登上塔頂，可以俯瞰松花江壯麗景色及對岸城市風貌，塔內展板詳盡介紹洪水事件及防洪歷史。呢個地標兼具教育意義同觀光價值，係哈爾濱旅行團嘅文化景點之一。

防洪紀念塔

地址 ：哈爾濱市道里區松花江南岸

交通 ：地鐵 1 號線至哈爾濱站，步行約 20 分鐘

開放時間：08:00–17:30

松花江公路大橋

松花江公路大橋係哈爾濱南北兩岸重要交通樞紐，同時係熱門江景夜遊打卡地。沿橋漫步，可遠眺寬闊江面同城市景觀，感受城市氣息同江河壯麗。夜晚大橋燈火閃爍，拍攝江景同天際線尤其美麗。呢度兼具休閒同攝影價值，係哈爾濱旅行團行程中不可或缺嘅景點，無論日間還是夜晚都有唔同風情。

松花江公路大橋

地址 ：哈爾濱市道里區—南崗區跨松花江

交通 ：乘搭巴士至松花江公路橋站，步行即達

開放時間：全天開放

松花江鐵路橋

松花江鐵路橋將歷史厚重與現代設計融為一體，部分橋段設有玻璃觀景台，可俯瞰松花江全景。漫步橋上，可以欣賞江面風光同哈爾濱城市景致，冬天江面冰封，更呈現北國壯麗景象。橋上係攝影愛好者同社交媒體熱門打卡點，為哈爾濱旅行團增添刺激同新奇體驗，感受「懸空漫步」嘅樂趣。

地址 ：哈爾濱市南崗區松花江上

交通 ：乘搭巴士至松花江鐵路橋站，步行約 5 分鐘

開放時間：08:00–18:00

師大夜市

哈爾濱師範大學附近嘅師大夜市係體驗地道美食嘅好去處。夜市匯集豐富小吃，包括烤冷麵、鍋包肉、冰糖葫蘆、創意甜品同飲品，香氣四溢。夜市氣氛熱鬧，華燈初上更流光溢彩，適合家庭、情侶或朋友聚會。呢度唔單止食得開心，仲可以感受冰城夜生活，同時為哈爾濱旅行團增添味蕾享受。

地址 ：哈爾濱市南崗區師範大學周邊

交通 ：地鐵 1 號線至師大站，步行約 5 分鐘

開放時間：17:00–23:00

哈爾濱大劇院

哈爾濱大劇院以流線型現代建築聞名，其外觀如天然冰雕，與冬季皚皚白雪相得益彰。劇院位於松花江畔，設計將自然元素同藝術完美融合，成為城市文化地標。遊客可以外觀拍照欣賞建築美，夜晚燈光點亮更顯壯觀，充分展現哈爾濱文化創意同都市魅力，係哈爾濱旅行團感受藝術氣息必訪景點。

地址 ：哈爾濱市道里區松花江畔

交通 ：地鐵 1 號線至哈爾濱站，換乘巴士至哈爾濱大劇院站

開放時間：全天開放

哈爾濱旅行團 | 住宿推介

哈爾濱中央大街華特酒店（索菲亞教堂店）

用戶評分: 9.1/10.0

價錢：HK$402起

這次來哈爾濱玩，住的哈爾濱華特（聖索菲亞教堂店）酒店體驗感拉滿！位置超優越，就在中央大街旁，步行幾分鐘就能到松花江畔、防洪紀念塔，去聖索菲亞教堂也很近，周邊美食眾多，出行超方便。 辦理入住時，前台小姐姐熱情貼心，不僅很快就辦好手續，還幫忙升級了房間。房間寬敞明亮，裝修是時尚的簡歐風格，設施很新，床品柔軟舒適，衞浴用的是科勒，還有德國漢斯格雅花灑，細節超讚。 早餐種類豐富，中西式都有，味道不錯。酒店還有免費停車場，對自駕的人來説太友好了。下次來哈爾濱，還選這兒！

用戶評分: 9.6/10.0

價錢：HK$530起

很不錯的酒店，地理位置優越，離中央大街，索菲亞大教堂，紅專早市街，地鐵站，松花江都很近。 從辦理入住開始前台，客房保潔，安保帶給我們的就是哈爾濱的熱情。 第一天要去中央大街問個道，門口安保把我們帶到酒店門口用手指給我們看，告訴我們該怎麼走。 離開前遇到了門口值勤的焦主管（安保主管），幫我們提行李，還和我們解釋了需要付款30元的高速費（進哈爾濱不需要，離開走高速才需要付款這筆30元的來回費用，飛機進，火車回就不需要付款咯。） 酒店早餐時間是從7點~12點，菜品都很新鮮，補充速度很快，每天的菜品會有一些變化，味道也是好吃，特別愛吃東北特色菜:大拉皮、鍋包肉，味道正，🦐很新鮮，白灼和辣炒都吃的過癮。 一定要喝杯帶卡通圖案的酸奶，超適合拍照。 餐廳負責人有巡場檢查菜品是否夠，是不是需要添，很仔細。 服務員小劉女士很熱情。 前台的冬瓜茶配上青檸檬好喝哈，服裝也很有古堡特色。

用戶評分: 9.7/10.0

價錢：HK$758起

超級好的酒店 性價比超高 工作人員每一位都很熱情 給介紹酒店歷史 電梯 音樂盒 都是百年歷史啊 入住酒店還有換裝體驗 體驗俄羅斯貴族奢華的生活 酒店位置極好 離中央大街地鐵站不遠 出行方便 出門右轉就是中央大街 門口便利店 水果店都很多太方便了 酒店內部裝修豪華 真的得親自去看 吊燈 還有油畫 真的太棒了 酒店早餐也很好 自助早餐很全 還有牛排 三文魚等太豐盛了 今天離店 閨女依依不捨呀 説太喜歡這裏了 工作人員還送了手辦禮 真的 太好了 從來的第一天 鄧先生幫我們介紹 還有周邊景點的介紹 經理和工作人員幫我們升級房間 住房管家幫我們泡咖啡 下午茶工作人員幫我們打包 早餐工作人員也都熱情服務 離開的時候還有小哥幫我們提行李 真的很感謝酒店對客户的熱情服務 讓我們旅行過程很舒適 體驗到了超級好的服務 我強烈推薦大家旅行住這裏

常見問題

哈爾濱最佳旅遊季節係幾時？

計劃哈爾濱旅行團嘅時候，揀啱時間好重要。冬天（12月至翌年2月）就係冰雪旅遊嘅黃金期，冰雕、雪雕同銀白北國景色最靚，仲可以玩冰雪運動；如果唔鍾意凍，就揀夏天（6月至8月）啦，天氣清爽舒服，好適合行市區或者郊外睇風景。旅客可以根據自己鍾意嘅冰雪體驗或者夏日清涼，靈活安排出行時間。

點樣由香港去哈爾濱？

香港去哈爾濱幾方便，最直接就係坐飛機，由香港國際機場直飛哈爾濱太平國際機場，大約 4 小時半就到。到咗機場之後，去市區有唔同選擇：可以揀酒店接送服務、坐地鐵或者的士，都好方便，確保旅行團一落地就順利展開。

哈爾濱市內交通方便嗎？

市區交通網絡幾完善，地鐵、巴士或者的士都好方便去到各大景點。部分旅行團仲會提供旅遊巴士或者包車服務，幫你無縫連接多個景點，唔使自己諗點交通，可以專心享受冰城嘅魅力。

哈爾濱冬天旅遊有咩要注意？

冬天哈爾濱好靚，但氣溫可能低至零下二三十度，所以保暖最緊要。記得帶多層衣物、厚羽絨服、手套、帽同圍巾，仲有一對防滑保暖鞋。外出要注意保暖同補水，如果打算滑雪或者玩冰上活動，一定要跟教練指示同安全守則，咁先可以又玩得開心又安全。

哈爾濱旅行團一般包括啲咩？

揀旅行團通常可以一站式搞掂晒行程：包括酒店住宿、交通接送、專業導遊講解，部分熱門景點門票都包埋。有啲特色團仲會安排地道餐食、文化表演，甚至親手體驗手工藝。咁樣你嘅哈爾濱之旅就唔止睇景，仲有得玩、有得食，回憶滿滿，感受冰城獨特魅力。