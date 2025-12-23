哈爾濱滑雪慳錢攻略：酒店門票半價起，帶你平玩東北！

哈爾濱滑雪慳錢攻略

各位鍾意冬天嘅朋友仔！係咪已經厭倦咗香港濕凍嘅天氣，好想去個真真正正會落雪嘅地方，喺冰天雪地盡情打卡、玩返轉呢？「冰城」哈爾濱同埋周邊嘅滑雪勝地絕對係你嘅不二之選！

唔使再心郁郁齋睇相喇！Trip.com 為你準備咗一系列哈爾濱自由行激抵優惠，酒店、景點門票半價起，連機票都勁平！無論你想快閃一個週末，定係嚟個深度冰雪遊，呢篇「懶人包」都可以幫你慳到盡，玩到盡！

Yahoo 用戶專享優惠碼

❄️ 至抵玩雪住宿！CP值爆燈酒店半價起 ❄️

玩得開心，都要住得舒適！我哋精選咗幾間網友激讚、CP值超高嘅酒店，好多都做緊低至5折嘅優惠，手快有手慢無呀！

酒店優惠

✨ 小編 精選・CP值爆燈酒店 ✨

悦豪酒店（哈爾濱西站哈西萬達廣場店）

激減 44% OFF！ 每晚只係 HK$202 起！ 賣點：近哈爾濱西站，搭高鐵勁方便，房內仲有電視投屏，玩完一日返房煲劇勁爽！

雪黎酒店（哈爾濱高鐵西站萬達廣場店）

激減 37% OFF！ 每晚 HK$696 起！ 賣點：哈西站免費接送，仲有大堂吧自助下午茶，啱晒想chill住歎世界嘅你。

雲朵酒店（哈爾濱太平國際機場店）

激減 36% OFF！ 每晚 HK$464 起！ 賣點：提供機場接送服務，落機即刻返酒店休息叉足電，部分房型仲有腿足按摩器，超貼心！

哈爾濱中央大街哈布斯堡江景酒店（索菲亞教堂店）

激減 45% OFF！ 每晚 HK$2,152 起！ 賣點：五星級享受！120度無敵冰雪江景，仲送埋俄式下午茶同伴手禮，打卡呃like一流！

開心曼居酒店（哈爾濱哈西高鐵西站萬達廣場店）

激減 49% OFF！ 每晚 HK$442 起！ 賣點：影院主題房超有feel，仲包埋雙人下午茶同暖心宵夜，情侶或閨密必住！



提提你：以上酒店優惠房型都好搶手，見到「只剩1間」就唔好諗喇，即刻Book！

🌟 景點門票半價起 🌟

去到東北，點可以唔滑雪、唔去雪鄉睇童話雪景？預早喺 Trip.com 訂定門票，唔單止平啲，仲可以慳返排隊時間！

門票景點優惠

亞布力陽光度假村滑雪場： 滑雪發燒友朝聖地！設施夠專業，雪道選擇多。

門票低至 HK$384.42

中國雪鄉一日遊： 走入真實嘅童話世界！夜晚亮燈後靚到嘩一聲，包車遊最方便。

交通連玩樂組合低至 HK$100.73

亞布力新體委滑雪場： 新手入門之選，CP值高，教練夠多，啱晒第一次滑雪嘅朋友。

門票低至 HK$122.60

漠河尋北一日遊： 想挑戰去中國最北點？去最北郵局寄張明信片俾自己，超有紀念價值！

一日遊低至 HK$486.31



好多門票都可以「隨時取消」同「即時確認」，Plan行程就更加靈活啦！

✈️ 點飛最著數？機票優惠一覽 ✈️

Plan好幾時出發未？我哋已經幫你mark實幾個超抵嘅日子，香港來回哈爾濱，千幾蚊就有交易！

1月頭快閃： 山東航空，來回機票低至 HK$1,487 起！

聖誕跨年旺季： 中國國際航空，來回機票都只係 HK$1,722 起，勁抵玩！

農曆新年後出發： 東方航空，1月尾出發，來回機票 HK$1,778 起！

3月季末清雪： 南方航空，想捉緊雪季尾巴？來回機票 HK$1,797 起！

機票價格變動快，見到心水價位就要即刻扑槌喇！

🏨+✈️ 懶人包！機票+酒店 套票更抵玩 🏨+✈️

唔想逐樣Book咁麻煩？機票+酒店一齊訂，唔單止方便，仲有額外套票折扣，慳得更多！

經濟實惠之選：

如家精選酒店 + 東航機票 ，套票每人只需 HK$3,063 起，地點方便，CP值極高！

輕奢歎景之選：

哈爾濱中央大街哈布斯堡江景酒店 + 東航機票 ，住靚酒店睇靚景，套票仲有額外7% Off，每人 HK$6,735 起！

連鎖品牌之選：

宜必思酒店 / 和頤酒店 + 東航機票 ，想住返有信心保證嘅連鎖酒店？套票每人都係 HK$2,713 起！



個心係咪已經飛咗去冰天雪地呢？優惠唔等人，靚房靚時間好快就冇㗎喇！👉 立即Click入Trip.com，鎖定你嘅哈爾濱冰雪假期！ 👈