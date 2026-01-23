專訪車婉婉｜母親離世傷心成低潮：希望我冇讓曾志偉丟架
哈爾濱、漠河旅行團買1送1優惠｜人均低至$2,586！獨立包團追極光、睇銀河星空
2026年旅行大勢或者是旅行團，特別是內地深度遊路線！Yahoo Travel發現Trip.com現正推出獨立包團買1送1優惠，當中最抵玩一定是遠走哈爾濱、漠河行程，人均$2,586起，可以把握極光大爆發機會，到漠河追極光、睇銀河星空，以及感受哈爾濱的冰雪世界！
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，緊貼最新優惠情報！
機票優惠格價平台：
酒店住宿優惠格價平台：
行程及飲食優惠平台：
人均$2,586起遊走哈爾濱、漠河著名景點：北極村、最北郵政局
Trip.com內地深度遊旅行團是獨立包團式，換句話說，買1送1優惠下，人均半價就可以包團遊哈爾濱、漠河6日5夜，不怕有其他團友打擾或影響行程！每位原價$5,172起，折後每人$2,586起，價錢包4晚酒店住宿、漠河夜宿火車，以及每個景點之間的交通費用。Yahoo Travel看過行程，走勻各大必去打卡景點，例如中國北極線上的「龍江第一灣」、北極村、九曲十八彎、最北郵政局、東北虎林園、松花江觀光索道等等。以這個價錢就可以遊走多個必到觀光景點，十分划算！
自行安排去回程機票
要使用Trip.com獨立包團買1送1優惠，記得先到優惠頁面領取半價優惠碼，再到旅行團頁面，付款時自動套用、更新優惠價錢。不過要提提大家，價錢只包機場或火車站接送服務，不包含香港出發到哈爾濱、漠河回程到香港的機票或其他交通，團友需自行安排。另外，6日行程中的三餐都自費處理，可以向隨團附送的客服顧問詢問當地美食建議，再與當地導遊安排交通。
6日5夜・獨立包團・哈爾濱＋漠河 買1送1優惠
價錢：$5,172起／2位
（原價$10,344起），人均$2,586起
更多相關文章：
內地今年首場寒潮殺到！北方多地暴雪＋高速公路封閉｜香港「大寒」急降至12度
香港高鐵1月新增西九直達南京、無錫、合肥等16個站點！即睇車程＋票價＋預約方法
珠海長隆飛船酒店送20吋行李箱優惠｜人均$236.8起！暢玩飛船樂園／海洋王國／長隆秀＋送上網卡
農曆新年好去處｜深圳東莞3天純玩親子團人均$869起！玩轉3大樂園包食6餐：觀瀾卡魯冰雪世界＋深圳野生動物園＋東莞海立方環遊城
其他人也在看
西貢The Pier Hotel Staycation優惠｜情人節限定！絕美海景房、2小時紅白酒任飲、歎牛扒蟹腳半自助晚餐
2月14日情人節倒數中，各位「廿四孝」男友或女友是不是已經開始頭痛？想訂高級餐廳又怕Full Booking，想送禮物又怕不合心意？不如今年來點新意，帶另一半逃離市區，去有「香港後花園」之稱的西貢，來一場浪漫之旅！西貢The Pier Hotel特別推出2月14日限定的「Waves of Love」住宿連半自助晚餐套票，人均$1,299.5起，二人入住豪華露台房享受二人世界之餘，還包雙人英式早餐及情人節半自助晚餐，想給另一半驚喜？記得盡早預訂！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
東京17間新酒店推介2026（持續更新）｜2分鐘直達車站／溫泉旅館／Janu、Hyatt、星野、迪士尼新酒店等
東京向來是香港人至愛，住新酒店亦是行程重點之一！無論是鄰近澀谷或銀座站的性價比之選、奢華星級品牌、市區溫泉旅館，抑或鄰近迪士尼樂園的玩樂住宿，Yahoo Travel已為你搜羅2024年至2026年間開幕的17間東京新酒店，下次去東京務必一試！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
中原陳永傑料「嘉居.天后」今日首輪銷售60伙可全數沽清
嘉華國際(0017.HK)發展的「嘉居.天后」今日進行首輪銷售60伙,中原地產亞太區副主席兼住宅副總裁陳永傑表示,天后多年未有新盤供應,項目擁地理優勢,接近核心商業地帶,鄰近港鐵站及巴士總站,預料租金回報可逾3厘,對長線投資者具吸引力。市場反應熱烈,今日出席客戶中以投資者為主,佔約6成,料60伙可全數沽清。該行錄兩組大手客戶,每組擬斥資約3100萬港元購入全層3伙單位。本月交投暢旺,1月份一手成交已逾1600宗,創2019年同期以來的7年新高,並已連續12個月錄得逾千宗成交,料全月可達2000宗,創5個月新高。 (BC)#嘉華國際 #嘉居.天后 #中原陳永傑infocast ・ 12 小時前
深圳華發冰雪熱雪奇蹟低至54折優惠｜人均$233起！滑雪／娛雪／直通車套票統統有折、包全套裝備
位於深圳前海、全球最大的室內滑雪場的「華發冰雪熱雪奇蹟」已於2025年9月29日正式開幕！總面積約10萬平方米，相當於11個足球場大小，配備5條國際雪聯認證的賽事級雪道、2大地形公園及娛雪，規模遠超廣州融創滑雪場，成為華南地區的全新冰雪地標。Yahoo 旅遊 ・ 12 小時前
租置公屋住戶僅約12%考慮購買單位 聯會稱住戶因應年紀及經濟狀況
【on.cc東網專訊】房委會2025年公營房屋住戶綜合統計調查結果，顯示約32%受訪公屋戶會考慮購買資助出售單位。而居於租置計劃屋邨的公屋租戶中，約54%表示不會考慮購買現居單位，考慮購買的約有12%，較2023年下跌5個百分點。公屋聯會總幹事招國偉今日(23日on.cc 東網 ・ 16 小時前
自助旅行最怕被當地店家騙？達人教戰：「這樣做」就不再糾結害怕被騙
許多人出國旅遊選擇跟團而不願自由行的原因之一，是因為在人生地不熟的異國，很多事情都無法掌控，說不定被騙了都不知道！以最直接的消費來說，店家可能騙你、小販可能騙你、旅館賣行程也可能偷偷哄抬價碼。然而，旅食尚玩家 ・ 1 天前
2026馬年旺財銀包顏色選購指南！火旺之年必選「這3大色」最招財、切記避開鮮紅色等5種破財顏色
2026丙午馬年屬火氣偏旺的年份，這一年將特別容易衝動消費。因此，026年的理財重點不在於賺得多，而在於能否穩住。想要穩守財富，銀包絕對是關鍵之一。銀包實際上是風水中極具象徵性的「行動財庫」，更反映一個人如何對待金錢、管理資源與控制慾望。若你正打算在新一年換新銀包，錢包顏色的搭配就可以成為你穩住錢財的第一步！Yahoo Style HK ・ 21 小時前
【壽司郎】新主菜單商品 極上刺身盛合 $75
壽司郎新主菜單商品有多款刺身登場，包括生三文魚腩刺身 $48、生三文魚腩刺身・寒鰤魚腩刺身 $48及極上刺身盛合 $75，款款都咁吸引！YAHOO著數 ・ 16 小時前
新年自助餐突發$2XX起！帝都酒店柏麗廳自助餐買一送一 歎即叫即燒美國極黑牛鐵板燒/傳情達意心太軟
帝都酒店柏麗廳自助餐一直以高性價比取勝，是本地受歡迎自助餐之一！1月21日中午十二點在KKday推快閃買一送一優惠，可開放預訂情人節的週末自助午餐低至$259，而開放新春預訂的自助晚餐低至$289！多個經驗豐富的廚師團隊在即煮美食站悉心炮製各款美食，為大家呈獻美味佳餚。而自助餐桌上的刺身、龍蝦、長腳蟹從不缺席，滋潤養身湯品應有盡有，這裡更有即焗傳情達意心太軟，寫上Love Message太浪漫，超精彩又打卡able！Yahoo Food ・ 1 天前
浪漫法國排第２！網友最愛去歐洲國家Top８，第１名古蹟、美食、購物通通有
歐洲匯聚了多元的文化與地貌，從壯闊的自然景觀到富含歷史藝術氣息的城市，吸引了無數來自各地的民眾前往遊覽探索。《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近３個月「歐洲旅食尚玩家 ・ 1 天前
珠海長隆橫琴灣酒店送20吋行李箱優惠｜每位$236.8起！暢玩飛船樂園／海洋王國＋送上網卡
珠海橫琴長隆國際海洋度假區內有5間各有特色的酒店，當中最高級的珠海長隆橫琴灣酒店，以海洋生態為主題，備有水上樂園「橫琴灣水世界」、海豚觀賞池、火烈鳥島等，尤其適合熱愛海洋人士入住。Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
【7個城市滿足你7個願望】用一趟短途旅行，給 2026 一個好開始
2026 年剛開始，你的 to-do List 寫好了嗎？新一年，我們都習慣為自己許下幾個願望。有人希望步伐慢一點，有人想熱鬧一點；有人渴望被好好照顧，有人則期待一點未知與驚喜。與其將願望停留在腦海，不如用一趟旅行，為 2026 定下一個真正屬於自己的開始。Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
北海道交通2026: 自由行新手必睇！JR Pass、自駕、巴士全攻略
計劃2026去北海道自由行？Trip.com整合最新北海道交通攻略，由機場出市區、JR Pass點買最着數、冬天自駕須知，到札幌/函館市內交通懶人包，幫你輕鬆規劃行程，玩盡北海道每個角落！Trip.com ・ 14 小時前
大韓航空等5間航空公司 下周一禁機艙內使用充電寶
南韓韓進集團(Hanjin Group)宣布，旗下大韓航空(Korean Air)等合共5間航空公司，將全面禁止機艙內使用充電寶，下周一(26日)起實施。 5間航空公司包括大韓航空(Korean Air)、韓亞航空(Asiana Airlines)、真航空(Jin Air)、釜山航空(Air Busan)及首爾航空(Air Seoul)的國內和國際線客機，禁止在機艙內為手機、平板電腦、數碼相機等電子產品充電。 不過，符合容量和規定的充電寶仍可被帶入機艙，但乘客須用絕緣膠帶覆蓋金屬充電接口，或裝入單獨的密封袋中。所有移動電源禁止置放於頂頭行李架上，只能隨手攜帶或置放在座位下等地方。(hc/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 13 小時前
旅發局聯手中華廚藝學院推出首本美食指南
香港旅遊發展局聯同中華廚藝學院，邀請逾50位本地名廚參與，推出首本涵蓋全港各區的「香港好味」名廚精選美食指南。指南收錄250間心水餐廳，涵蓋地道小食、老字號、文青咖啡店以至星級食府。 旅發局主席林建岳博士表示，指南旨在透過名廚推薦，帶動旅客展開味覺之旅。參與名廚包括富臨飯店行政總廚黃隆滔、卅二公館行政總廚李文星等星級廚師。推薦餐廳涵蓋京、滬、川、粵、滇等中式風味，以及法、意、日、韓、泰等多國菜系。 「香港好味」專屬網頁已同步上線，提供電子版指南下載，並設有地區、菜式、用餐場合等標籤，方便搜尋。旅客亦可掃描貼於多地鐵站、巴士站的區域專屬二維碼，即時獲取該區餐廳資訊。旅發局將於機場、旅客諮詢中心、蘭桂坊及多區商場播放宣傳短片，加強推廣。 旅發局將於三月邀請內地及海外媒體訪港，與本地名廚交流、品嚐指南精選餐廳，並參與首度在港舉辦的「亞洲 50 最佳餐廳」頒獎禮。(ec/a)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
袁彩雲晒50歲慶生照完美示範「優雅地老去」 去年曾自爆已離婚？
袁彩雲1996年透過參加香港小姐競選勇奪季軍而入行，及後，被安排加入處境劇《真情》及經典劇《封神榜》。Yahoo 娛樂圈 ・ 13 小時前
60歲「小龍女」李若彤低調現身！素顏看張學友演唱會 網驚豔讚：像40歲
近日，張學友在香港紅磡體育館舉辦「60+巡迴演唱會」最終場，台下觀眾席中，有粉絲意外認出一名熟悉身影，正是曾在《神雕俠侶》中飾演「小龍女」的李若彤。她當天穿著藍色毛衣、幾乎素顏現身，60歲的外貌狀態很快在網路上引發討論。姊妹淘 ・ 15 小時前
赴日旅遊注意！日本超商公告「禁止外國人說這句」，網友傻眼：台灣人常說
近日，來自日本超商１則禁止外國顧客說「這個」（これ／Kore）的公告在台灣Dcard引起熱議。該公告要求外國顧客以「我想要點肉包」（肉まんください／Nikuman kudasai）的方式點餐，並畫了一食尚玩家 ・ 15 小時前
「最成功二世祖」鄧兆尊 傳承繼15億遺產 西貢地皮荒廢變靈探熱點 躺平都年收3,000萬利息
粵劇名伶新馬師曾之子鄧兆尊，近年活躍於社交平台及直播節目，不時被外界冠以「二世祖」標籤。近日有網民在小紅書上載短片，片中有人當面向鄧兆尊追問坊間流傳其「最窮只有1億元」一說，鄧兆尊即場作出回應；另有傳其與弟妹合共承繼高達15億元遺產，名下亦涉及一幅屢傳以逾4億元放售的西貢地皮，即使地皮長期荒廢，鄧兆尊亦表示毋須急於處理。閱讀更多：劍神張家朗「再亮一劍」187萬掃雲匯車位 半年前逾1,600萬買三房 半年入市逾1,788萬｜兩屆奧運奪金至少獲1,650萬獎金賭王遺產急劈！狂減43%！ 尖沙咀金巴利街地皮意向價由8,800萬劈到5,000萬短片所見，提問者問及「最窮只有1億元」的傳聞時，鄧兆尊先是「扁扁咀」並搖頭，稱「未見過」相關說法，其後又補充指「他們是說笑」，似對有關傳聞不以為然。傳四兄妹承繼15億元遺產 只作「被動收息」資料顯示，鄧兆尊近年除在社交媒體曝光外，亦不時參與不同YouTube直播節目。坊間一直有說法指，鄧兆尊在家人離世後與弟妹承繼約15億元遺產；另亦有指其家族曾處理物業資產，包括出售永祥大廈及楚留香物業等，加上持有大幅西貢地皮，令其資產規模備受關注。另有報道引述其曾提及父28Hse.com ・ 1 天前
8大最差散水餅 名符其實派「餅」 網民：比唔派仲深刻
講到辦公室文化，散水餅幾乎已經成為香港職場的指定動作，但並不是每一件散水餅都令人感動，反而有些選擇會令同事收到時「懷疑人生」。早前就有網民以「見過最肉酸嘅散水餅係咩」為題在網上討論區發帖，留言一面倒抵死，更有人直言「比唔派仲深刻」，以下總結出網民心目中8大最差的散水「餅」。Yahoo Food ・ 20 小時前