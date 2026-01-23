Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

哈爾濱、漠河旅行團買1送1優惠｜人均低至$2,586！獨立包團追極光、睇銀河星空

2026年旅行大勢或者是旅行團，特別是內地深度遊路線！Yahoo Travel發現Trip.com現正推出獨立包團買1送1優惠，當中最抵玩一定是遠走哈爾濱、漠河行程，人均$2,586起，可以把握極光大爆發機會，到漠河追極光、睇銀河星空，以及感受哈爾濱的冰雪世界！

人均$2,586起遊走哈爾濱、漠河著名景點：北極村、最北郵政局

Trip.com內地深度遊旅行團是獨立包團式，換句話說，買1送1優惠下，人均半價就可以包團遊哈爾濱、漠河6日5夜，不怕有其他團友打擾或影響行程！每位原價$5,172起，折後每人$2,586起，價錢包4晚酒店住宿、漠河夜宿火車，以及每個景點之間的交通費用。Yahoo Travel看過行程，走勻各大必去打卡景點，例如中國北極線上的「龍江第一灣」、北極村、九曲十八彎、最北郵政局、東北虎林園、松花江觀光索道等等。以這個價錢就可以遊走多個必到觀光景點，十分划算！

人均$2,586起遠走哈爾濱、漠河，可以把握極光大爆發機會，到漠河追極光、睇銀河星空，以及感受哈爾濱的冰雪世界！（圖片來源：Getty Images）

當中行程會到中國最北點！（圖片來源：Getty Images）

自行安排去回程機票

要使用Trip.com獨立包團買1送1優惠，記得先到優惠頁面領取半價優惠碼，再到旅行團頁面，付款時自動套用、更新優惠價錢。不過要提提大家，價錢只包機場或火車站接送服務，不包含香港出發到哈爾濱、漠河回程到香港的機票或其他交通，團友需自行安排。另外，6日行程中的三餐都自費處理，可以向隨團附送的客服顧問詢問當地美食建議，再與當地導遊安排交通。

6日5夜・獨立包團・哈爾濱＋漠河 買1送1優惠

價錢：$5,172起／2位 （原價$10,344起） ，人均$2,586起

按此領取買1送1優惠碼 SHOP NOW

哈爾濱、漠河旅行團6日5夜行程表。（圖片來源：Trip.com截圖）

