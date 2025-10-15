哈瑪斯交還4具遺體 以軍稱有1具並非以色列人質

美國總統特朗普威脅對西班牙實施包括關稅在內的貿易制裁，因西班牙是唯一一個沒有將國防開支提高至5%的北約國家，特朗普對此表示相當不滿。 此前，特朗普一再要求北約成員國增加國防支出，並在西班牙拒絕增加國防開支後建議將西班牙踢出北約。西班牙外長Jose Manuel Albares表示，西班牙是北約的可靠成員，目前在北約部署3,000名士兵，強調西班牙對跨大西洋安全的承諾及貢獻是毫無疑問。(mn/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com

AASTOCKS ・ 1 小時前