哈瑪斯再歸還2人質遺體

港人近年興起到內地網購平台「拼多多」掃平貨，令大量速遞貨物湧港，不少「自提點」爆滿，甚至佔用公眾地方，引發爭拗。屯門近日更爆出自提點與屋苑管理處因場地問題「鬥法」，最終引發混亂。閱讀更多：北角執笠倉月底執笠：我哋要止蝕離場 店主直言被淘寶同拼多多夾擊淘多多荃灣新店月租20萬 深水埗3舖圍攻小店被指打殘鴨寮街事件起因於屯門龍門居一個用作「拼多多自提點」的地舖。有消息指，早前該自提點的貨物因被屋苑管理處指「佔用公共地方」，遭扣押並要求支付1000元費用才能贖回。自此，自提點與屋苑管理處矛盾升溫，最終在街頭上演「倒貨自取」的混亂場面。有居民近日在「龍門居消息交流」Facebook群組上載照片，顯示自提點將大量貨物傾倒在街頭，收件人需在人潮中翻找自己的訂單，場面猶如「大海撈針」。發帖居民描述：「拼命10分鐘，終於俾我搵到自己件貨。」另有網民回應：「我都不停咁搵，好似尋寶咁！」由於貨件散落的道路屬屋苑公共地方，屋苑管理處亦有介入，派職員在現場「沒收」部分貨件，令場面更加混亂。有居民無奈表示：「一路搵緊貨，管理處一路收，自提點店舖職員更大叫：『喺度搵唔到貨就去管理處啦，管理處一日嚟三次呀！』」不少

28Hse.com ・ 2 小時前