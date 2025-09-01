哈瑪斯反對美接管加薩計畫 批川普構想背棄巴勒斯坦

（法新社加薩市1日電） 巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）今天譴責美國總統川普據傳考慮由美國接管加薩走廊並將其人口重新安置的計畫，聲稱「加薩不是待售商品」。

自2023年10月7日哈瑪斯分子攻擊以色列後將近兩年來，大部分加薩走廊（Gaza Strip）已經變為廢墟，其中絕大多數人口至少被迫流離失所一次。

華盛頓郵報昨天報導，川普政府內部正流傳一項加薩戰後計畫，內容顯示美國將管理加薩至少10年、重新安置加薩人並將當地重建成為度假勝地和製造業樞紐。

報導說，根據華盛頓郵報已檢視的內容，重建期間，加薩走廊的200萬人口至少會暫時「自願性」前往他國或被安置到加薩的限制區域內。

哈瑪斯政治局成員奈姆（Bassem Naim）今天抨擊該項提案，聲稱「加薩不是待售商品」，「加薩是……更大巴勒斯坦家園的一部分」。

另一位不願透露姓名的哈瑪斯官員告訴法新社，該組織「拒絕所有這些背棄我們人民並讓佔領者留在我們土地上的計畫」。

他們表示，這些提案「毫無價值和不公正」，並補充說，該提案的任何細節都沒有傳達給哈瑪斯。

一名37歲的巴勒斯坦人在加薩市的一個帳篷裡對法新社表示，報導的提案是「無稽之談」。

「如果他們想幫助加薩，已知的方法是：對以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）施加壓力，讓他停止戰爭和殺戮。」（編譯：陳政一）