哈瑪斯武裝支翼證實發言人死訊 拒絕繳械

（法新社加薩市29日電） 巴勒斯坦「哈瑪斯」（Hamas）旗下武裝團體艾茲丁．卡薩姆旅（Ezzedine Al-Qassam Brigades）今天重申不會繳械，同時在影片聲明中證實長年發言人死訊。

以色列數月前宣布這名發言人8月30日在加薩的空襲中喪命。

新任發言人沿用前任戰時化名「烏貝達」（Abu Obeida），稱「我們的人民正在自衛，只要占領情事存在，他們就不會交出武器」。

新任烏貝達反而要求以色列解除武裝。他說：「我們呼籲所有有關各方努力解除占領方手中致命武器，這些武器過去和現在都被用來滅絕我們的人民。」

廣告 廣告

他在同一份聲明中不僅證實前任烏貝達死訊，也宣布另外4名哈瑪斯指揮官在戰爭期間命喪以色列攻擊。

前任烏貝達本名胡賽法．薩米爾．卡魯特（Hudhayfa Samir al-Kahlout），1985年2月11日生於加薩北部賈巴利亞（Jabalia）難民營，年輕時即加入哈瑪斯，隨後進入艾茲丁．卡薩姆旅。

他後來擔任發言人，經常身著軍服並以紅色頭巾遮掩面容錄製影像聲明，多年來多次躲過以色列暗殺。

哈瑪斯官方形容他是「抵抗」象徵，以激烈言辭對以色列嗆聲或宣布軍事行動聞名。一名哈瑪斯官員告訴法新社：「多年來只有極少數哈瑪斯官員知道他的真實身分。」