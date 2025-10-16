哈瑪斯歸還以色列人質遺體 2人身分確認

（法新社耶路撒冷16日電） 以色列軍方今天宣布，巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）昨晚歸還的兩具人質遺體身分已經確認，分別是海曼與阿崔希。

軍方聲明表示：「在國家法醫研究所（National Institute of Forensic Medicine）完成身分鑑定程序後，（以色列軍方）代表已通知海曼（Inbar Hayman）與阿崔希（Mohammad al-Atrash）的家屬，他們的遺體已被歸還，將入土為安。」

海曼是來自海法（Haifa）的塗鴉藝術家，在以色列諾瓦音樂節（Nova Music Festival）遇襲喪命時年僅27歲，遺體隨後被帶至加薩（Gaza）。

39歲的軍事將領阿崔希有貝都因族（Bedouin）血統，他在哈瑪斯2023年10月7日突襲以色列的戰鬥中陣亡後，遺體同樣被帶到加薩。

以色列國防部長卡茲（Israel Katz）今天在社群平台X發文，代表「整個國防體系」向兩名罹難者的家屬表達哀悼之意。

他寫道：「殷巴（海曼）在諾瓦音樂節遭哈瑪斯綁架並殺害；而穆罕默德（阿崔希）則在英勇保護部隊士兵時戰死。」

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）辦公室說，政府「與這兩個家庭及所有罹難人質家屬同感悲痛」。 聲明還說：「哈瑪斯恐怖組織必須履行對調解方的承諾，根據協議歸還人質。在這件事上，我們不會妥協。」

卡茲昨晚警告，若哈瑪斯拒絕遵守協議，以色列將恢復軍事行動。

哈瑪斯方面則表示，已將所有能夠找到的人質遺體悉數交還，若要尋回更多人質遺體，需要專業的搜尋設備。（編譯：劉文瑜）