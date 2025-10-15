不斷更新｜累計 14 名議員宣布棄選立法會
哈瑪斯歸還4具以色列人質遺體 3名死者身分已確認
（法新社耶路撒冷15日電） 巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」昨晚歸還4具以色列人質的遺體，經法醫鑑定後，其中3名人質的家屬今天證實遺體是他們的親人。據傳第4具遺體是加薩居民，但當局尚未證實。
在以色列法醫研究實驗室確認身分後，人質巴魯克（Ouriel Baruch）、李威（Eitan Levy）及尼姆羅迪（Tamir Nimrodi）的家屬分別在社群媒體上發表聲明。
至於巴勒斯坦武裝分子昨晚歸還的第4具遺體，目前尚未確認身分。
加薩（Gaza）戰爭持續兩年後，以哈雙方按最新停火協議，執行上述遺體歸還行動。遺體先被交給紅十字會（Red Cross），然後再轉送以色列。
耶路撒冷（Jerusalem）居民巴魯克的家屬表示：「經歷兩年漫長的祈禱、期盼並保持信念，我們帶著無盡哀傷與悲痛宣布，親愛的巴魯克的遺體從加薩回來了。」巴魯克2023年10月7日參加諾瓦音樂節（Nova Music Festival）時被擄走，當時年紀是35歲。
尼姆羅迪與李威的家屬也證實遺體返國的消息。
尼姆羅迪的父親在臉書（Facebook）發文寫道：「我們帶著破碎的心與難以承受的悲傷宣布，我摯愛的長子塔米爾（Tamir）的遺體昨天從加薩回來了。」士兵塔米爾是在以色列靠加薩邊界的一處軍事基地被擄走，當時年僅18歲。
李威的家屬也宣布遺體終於返國。這名53歲計程車司機在哈瑪斯襲擊當天早上送友人至貝里集體農場（Kibbutz Beeri）後遇害，同日遺體就被帶往加薩。
以色列第12頻道電視台（Channel 12 TV）今天報導，昨天歸還的第4具人質遺體是加薩居民的遺體，當局尚未予以證實。
其他人也在看
貿易戰｜中國反制裁韓國造船商 指其配合美國政府301調查 商務部：損害中國企業合法權益
中國商務部公佈，從即日起將會對華海洋株式會社5家美國相關子企作出反制裁措施，主因與韓華海洋株式會社在美相關子公...BossMind ・ 1 天前
特朗普百分百關稅隨時出手！美貿易代表：取決北京下一步
據《CNBC》周二 (14 日) 報導，美國貿易代表葛里爾 (Jamieson Greer) 警告，美國總統特朗普可能在 11 月 1 日或更早對中國加徵 100% 關稅，一切取決於北京在稀土爭端中的下一步行動。鉅亨網 ・ 16 小時前
貝森特：中國經濟弱 欲拖垮所有人 北京重申溝通大門敞開 打貿戰奉陪到底
中美關係持續反覆，美國財長貝森特（Scott Bessent）周一接受英國《金融時報》（FT）訪問時抨擊中國，指中方在習特會前三周推出稀土出口管制，反映中國因自身經濟非常疲弱，從而想「把其他所有人也拖垮（want to pull everybody else down with them）」。信報財經新聞 ・ 15 小時前
荷蘭首度動用冷戰時期緊急法律 接管聞泰科技半導體子公司
【彭博】— 荷蘭政府首度動用一項冷戰時期的緊急法律接管中資晶片製造商安世半導體，此舉可能加劇歐洲與北京的貿易緊張局勢。Bloomberg ・ 1 天前
鮑威爾暗示再次降息 因招聘疲軟加劇失業率上升風險
Federal Reserve Chair Jerome Powell.Bloomberg ・ 13 小時前
大疆遭美國列入「中國軍工企業」清單 提上訴
據《環球網》報導，中國大疆周二（14 日）在美國聯邦上訴法院就訴美國國防部的判決結果提起上訴。鉅亨網 ・ 13 小時前
挺川普派兵！舊金山首善「叛變」惹眾怒 砸150億美元滅火
Salesforce 創辦人兼執行長貝尼奧夫（Marc Benioff）在接受《紐約時報》採訪時，公開表態支持川普總統向舊金山派遣軍隊以遏制犯罪，此番言論震驚了業界和政界，特別是與加州民主黨執政者公開唱反調。 作為一位長期在公眾面前傾向自由派、曾為歐巴馬和希拉蕊募款的科技領袖，鉅亨網 ・ 1 天前
西班牙拒增加北約國防開支 特朗普威脅加徵關稅
美國總統特朗普威脅對西班牙實施包括關稅在內的貿易制裁，因西班牙是唯一一個沒有將國防開支提高至5%的北約國家，特朗普對此表示相當不滿。 此前，特朗普一再要求北約成員國增加國防支出，並在西班牙拒絕增加國防開支後建議將西班牙踢出北約。西班牙外長Jose Manuel Albares表示，西班牙是北約的可靠成員，目前在北約部署3,000名士兵，強調西班牙對跨大西洋安全的承諾及貢獻是毫無疑問。(mn/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 53 分鐘前
立法會選舉︱累計 14 名議員宣布棄選 林順潮稱專注生物醫藥科技 民建聯下周公布名單︱持續更新︱Yahoo
立法會選舉提名期 10 月 24 日展開，近日多名現任議員都先後宣佈，不會參加 12 月舉行的下一屆立法會選舉，當中包括多位長期服務的功能界別議員及部分政黨成員。部分議員年逾七十歲，退下原因主要涉及年齡、家庭因素及希望讓年輕人接棒。Yahoo新聞 ・ 4 小時前
以色列擬重啟拉法關卡 允600輛卡車援資進入加薩
（法新社耶路撒冷14日電） 以色列公共廣播公司（KAN）報導，以色列將允許加薩（Gaza）的拉法關卡（Rafah Crossing）於明天重新開放，以利人道援助物資從埃及進入這塊巴勒斯坦土地。根據以色列公共廣播公司說法，重啟拉法關卡好讓援助物資通過的決定，也是在以色列被告知哈瑪斯打算於明天歸還另外4具遺體後所做出，但此舉尚未獲得哈瑪斯證實。法新社 ・ 2 小時前
川普警告阿根廷勿與中國軍事往來 否則他會「非常不悅」
美國總統川普 14 日在白宮會見阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）時明確表示，任何中國在南美洲國家的軍事活動，華府都不樂見。 川普表示，阿根廷可以與中國進行交易，但「絕對不該」與中共發展超出貿易以外的關係，尤其是軍事合作，若真有此事，他將「非常不悅」。鉅亨網 ・ 3 小時前
金智媛「貓式」低物慾生活！拍完機場穿搭就換上防塵袋作背包，私下穿搭態度：我只有個開始變髒的環保袋
金智媛作為目前當紅演員，無疑是品牌的寵兒，但個性其實低調的她，偏好低物慾的生活，不時被發現在拍完機場照後，就會換上防塵袋作背包，像是過著貓一般的生活。Yahoo Style HK ・ 1 天前
高息活期2025｜港元儲蓄戶口 10月優惠大比拼
多間銀行推出高息活期存款優惠，部分息率更媲美定期存款，而且活期存款戶口的資金比定期戶口更能靈活調動，應付日常所需。本文我們就綜合多間銀行的港元活期存款高息優惠，給大家參考。Yahoo財經 ・ 1 小時前
美英打擊柬埔寨詐騙集團 充公1166億比特幣 主腦陳志在港持兩間上市公司
美英聯手起訴柬埔寨太子集團主席陳志，指其為全球最大加密貨幣詐騙案主腦，涉資150億美元，並揭發他在香港控制兩家上市公司，或牽動跨境金融審查。Yahoo財經 ・ 6 小時前
《金田一》友坂理惠與第三任老公香港慶生 歎點心早晚坐天星小輪
日本女星友坂理惠16歲時於日劇《金田一少年事件簿》飾演「七瀨美雪」一角爆紅，更曾獲唱片公司安排來港舉行粉絲活動。除咗歌影視受到注意，其感情狀況亦成為話題。友坂理惠2003年與舞台劇導演兼演員河原雅彥結婚，翌年誕下一子，婚姻僅維持5年。後來與音樂人渡邊健二交往，並於2011年再度步入婚姻，但6年後再次離異。直到2022年底，友坂理惠再次結婚，成為她人生中嘅第三次婚姻。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
美股日誌｜特朗普又縮 三指數反彈金價狂飈
美股反彈，三大指數升幅超過1%。美國總統特朗普對華態度軟化，暗示不一定實施100%關稅的言論，市場收復上星期五大跌市的失地。然而避險的黃金繼續上升，紐約期油升穿4,100美元的關口，白銀升幅達7%，見1980年以來最高。美國債市休市。Yahoo財經 ・ 1 天前
葉劉淑儀傳政壇行人止步 揭夫家地產背景 可轉行曬長腿賣樓？
葉劉淑儀傳政壇仕途止步，但她樓市戰績驚人，從九龍上車到半山豪宅，慳稅贈女、持貨升值，物業逾兩億，堪稱政壇「地產女王」。Yahoo財經 ・ 1 天前
唐詩詠帶黃翠如拋夫棄子出走日本尋找me time 網民：有一種閨密叫老友個ex
今年三月榮升媽咪嘅黃翠如，不時分享同老公蕭正楠照顧囝囝蕭哈哈嘅生活片段。早前翠如有機會放下育兒任務，去日本玩幾日休息一下，陪佢同行嘅就係好友唐詩詠。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
東張西望︳牛頭角女子街頭搵阿伯借錢 仲問「200蚊做唔做」主持俞可程露玉臂更搶fo
《東張西望》不時報導城市光怪陸離之事，尋晚就提及一位喺牛頭角出沒、專向上年紀叔叔借錢嘅女子，更疑似有不道德的交易！Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
消委會咖啡機｜實測12款咖啡機 $4,988飛利浦贏萬元咖啡機 膠囊咖啡機最高分是「這款」！
現代人早上總會以一杯咖啡來提神！最方便之選除了出街買咖啡，還可以在家中擺上一部咖啡機，方便省事沖泡一杯暖意融融的風味咖啡。但市面上咖啡機林林總總，如何選擇才好？消委會568期公布了一份12款咖啡機的測試，分別有9款全自動咖啡機和3款膠囊（coffee capsule）咖啡機，測試結果表示一款價值$4,988的飛利浦全自動咖啡機與萬元的De’Longhi咖啡機同為總評4星評分，飛利浦在價錢上勝出！還有一款Nespresso的膠囊咖啡機也獲得了4星評分，想知道是哪個品牌就繼續看下去。Yahoo Food ・ 1 天前